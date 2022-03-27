اكتشف ما إذا كنت مستفيدًا من الدخل الأساسي في بوغوتا

El Ministerio de Hacienda señaló que el crédito se amortizará en un única cuota al 15 de septiembre de 2035 para maximizar la vida permitida por el BID para las operaciones de este tipo, que es de 15,25 años. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo





أفاد مكتب العمدة أنه أجرى تحديثًا على المنصة حتى يتمكن المواطنون من التحقق مما إذا كانت أسرهم مستفيدة من الحد الأدنى المضمون للدخل (IMG) على الموقع الإلكتروني. والجدة هي أنه سيكون من الممكن الآن تحديد اسم الشخص في الأسرة الذي تلقى الدفع في كل من التحويلات، وكذلك المؤسسة المالية التي تم من خلالها دفع المدفوعات.

وقال وزير مالية المقاطعة خوان ماوريسيو راميريز: «مع هذا التحديث، نريد للأسر الفقيرة والضعيفة في بوغوتا أن تتشاور فيما إذا كانت بالفعل مستفيدة من التحويلات النقدية، وفي الوقت نفسه، أن يكون لديها أداة لمراقبة الموارد المسحوبة».

برنامج الدخل الأساسي في بوغوتا هو إعانة لدعم أكثر من 800,000 أسرة في حالات الضعف. وفقًا لأرقام المنطقة، تم إجراء أحد عشر عملية نقل خلال عام 2021، من فبراير إلى ديسمبر، وهو ما يمثل مبلغ 582 مليار بيزو يستفيد منها 2627,710 شخصًا.

هذه المبادرة هي جزء من استراتيجية «بوغوتا للرعاية»، والتي تهدف إلى مساعدة الأسر التي تأثرت اقتصاديًا بالأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

وبالمثل، يجب على أولئك الذين يرغبون في الاستفادة تلبية المتطلبات التالية: أن يكونوا مصنفين في Sisbén IV، في المجموعات A أو B أو C1-C5، وأن يكون لديهم حساب نشط مع المشغلين الماليين المعتمدين.

أوضحت إدارة المقاطعة أنه إذا لم تتلق الأسرة بعد التحويل النقدي، وفقًا للمتطلبات، فذلك لأن المبلغ مغطى بالفعل ببرامج أخرى للأمة و/أو المقاطعة أو لأنه يقدم بيانات تعريف جديدة.

لكي يتمكنوا من تنفيذ الإجراء، يجب عليهم الرجوع إلى بوابة الويب للدخل الأساسي، من الضروري أن يكون لديك وثيقة الهوية في متناول اليد، لأن النظام يطلب تاريخ إصداره، والذي يجب كتابته بدون أحرف خاصة (/) بين الأرقام المقابلة للسنة والشهر واليوم.

بعد التحقق من صحة الإجراء، سيشير النظام إلى اسم الشخص في الأسرة الذي يتلقى التحويل النقدي، وكذلك الدورة والشهر والسنة التي تلقت فيها الأسرة الدفع والمؤسسة المالية التي تم من خلالها التحويل. يجب أن نتذكر أن هذه الإعانة تعطى فقط لأحد أفراد الأسرة، ويفضل أن يكون رب الأسرة، الذي يجب أن يكون مصرفيًا. هذه المساعدات ليست بأثر رجعي، أي أنها ليست متراكمة ويتم إجراؤها في دورات شهرية.

«هذا التحديث مهم جدا لأنه، من خلال استشارة الويب، يمكن للأسرة معرفة ما إذا كانت مستفيدة ومن تلقى الدفع، مما يمنع الناس من نفس العائلة من تقديم طلبات لمعرفة هذه المعلومات وإضاعة الوقت في هذه العملية»، قال وكيل وزارة الإعلام و الدراسات الاستراتيجية لمنطقة تخطيط الأمانة العامة، أنطونيو أفندانيو.

وتجدر الإشارة إلى أنه لكي ينعكس تحويل الأموال في حساب صاحب الحساب كل شهر، يحتاج المستفيد إلى تنزيل أحد التطبيقات (PPPs) التي تتوافق مع المؤسسات المالية التي أبرمت وزارة المالية معها اتفاقية: Daviplata و Nequi و Sahorro a la مانو أو فيلم. يُفهم الدفع على أنه مدفوع ومملوكة للمستفيد بمجرد تسجيله في التطبيق.

في حال كان لدى المستفيد مخاوف بشأن المدفوعات أو تحركات الحساب، يمكنهم الوصول إلى قائمة المساعدة لكل تطبيق والتحقق من تحركاتهم أو تنزيل بياناتهم.

وفي الوقت نفسه، فإن المستفيدين الذين ليس لديهم أي من هذه الحسابات والذين لديهم مسودة تم إجراؤها من خلال Efecty أو Movii Ventanilla سيكون لديهم فترة 30 يومًا تقويميًا لجمع الموارد. وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه الحالة، إذا لم يتم المطالبة بالموارد خلال هذا الوقت، يتم إلغاء المسودة ويتم إرجاع الموارد إلى أمانة تمويل المنطقة (SDH) لاستثمارها في المدفوعات المستقبلية.

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