فرناندو بيلاونزاران سحق AMLO بسبب فضيحة أورسولا باتريشيا: «واحد آخر من عائلة الرئيس»

ويتعرض الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) مرة أخرى لانتقادات من قبل فرد مزعوم آخر من أسرته لتورطه المزعوم في أعمال فساد.

منذ الصوت الذي يزعم أنه يستمع إلى أورسولا باتريشيا سالازار موخيكا، منسق المجموعة البرلمانية موفيمينتو ريجينيراسيون ناسيونال (مورينا) من ولاية تاماوليباس، تطلب من أحد مورديها تضخيم جمع التعريفات الجمركية.

«أريد أن أعرف كم يمكنك أن تعطيني نقدًا، لأنني أريد الحصول على 50 مع جميع الموردين (...) بدلاً من الاقتباس الذي قدمته لي، إذا كان 98 ربما سأرفعه إلى مائة شيء، إذا شرحت نفسي «، يمكنك سماعه في الصوت المسرب.

تسببت هذه في السخط وعدم الموافقة على تصرفات المشرع، والتي إذا كانت صحيحة، ستشارك في أعمال فساد.

في هذا الصدد، تجاهل سالازار موخيكا الصوتيات وأكد أن يديه كانت نظيفة. ومع ذلك، أثرت الفضيحة على الرئيس الأول أكثر، لأنها ابنة أخته المفترضة.

تم تسريب صوت النائب في تاماوليباس (الصورة: Twitter/ @Ursula_PSM)

لهذا السبب، شارك عضو حزب العمل الوطني (PAN)، فرناندو بيلاونزاران، على شبكاته الاجتماعية تعليقًا تحدث فيه عن «moches» الذي يُزعم أنه طلب من منسق مورينا في تاماوليباس.

في ذلك، ذكر أن عضوًا مزعومًا آخر في الأسرة متورط في نزاعات فساد.

«منسق مورينا وابنة أخت @lopezobrador_، نائب @Ursula_PSM، يسأل عن موردي مؤتمر تاماوليباس. واحد آخر من عائلة الرئيس المتورطة في فضائح الفساد»، كتب Belaunzarán.

وبالمثل، علق في وقت لاحق بأن مثل هذا السلوك كان مفهوما إذا أخذ المرء في الاعتبار أن حكومة أندريس مانويل قد منحت العديد من المخصصات المباشرة وليس من خلال المناقصات العامة.

وقد عملت هذه الأنواع من الأحداث على النقيض من الواقع مع الخطاب الذي ألقاه الرئيس: القضاء على الفساد في حكومته، لأن هذا يتفاقم بسبب اتهامات إساءة استخدام السلطة من قبل النائب العام للجمهورية، أليخاندرو جيرتز مانيرو، والفساد المزعوم من قبل وزيرة التعليم العام، دلفينا غوميز، الأكثر شعبية في التواريخ الأخيرة.

لكن هؤلاء ليسوا الوحيدين، لأنه، كما قال Belaunzarán، تورط أفراد أسرهم أيضًا في فضائح فساد أو تضارب محتمل في المصالح.

(الصورة: مختبرات ليتورال /فيسبوك @Pío لوبيز أوبرادور/مويزيه بابلو/CARTOSCURO.COM)

ولعل الحالة الأكثر شهرة هي حالة شقيقه بيو لوبيز أوبرادور، الذي تم القبض عليه على شريط فيديو يتلقى، على ما يزعم، حوالي مليون بيزو نقدًا من ديفيد ليون، المشغل السياسي لحاكم تشياباس مانويل فيلاسكو، لتمويل مورينا في عام 2015.

كما استهدفت زوجة بيو لوبيز أوبرادور لعدم إعلاندخها المكتسب من الأنشطة الزراعية والحرجية. ومع ذلك، رفضت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) جميع الادعاءات وأكدت أنه «لم يكن هناك نشاط مالي» من جانب أي منهما.

وبالمثل، ذكر ابن عمه فيليبا غوادالوبي أوبرادور أولان، الذي حصل على عقد من Pemex Transformación Industrial، من خلال شركته Litoral Laboratorios Industriales، وفقًا لتقرير صادر عن Latinus.

أخيرًا، وربما أشهرها، هي تلك المتعلقة بأطفالهم: أندريس مانويل لوبيز بلتران وخوسيه رامون لوبيز بلتران.

الأول ذكر أنها استفادت من علامتها التجارية روسيو شوكولا مع برنامج سيمبراندو فيدا مع زراعة الكاكاو في تاباسكو، والثانية بسبب فضيحة البيت الرمادي، التي كانت تابعة لمسؤول سابق في الخباز شركة هيوز، التي حصلت على عقود أصحاب الملايين Pemex.

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