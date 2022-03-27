أوضح دانيلو كاريرا سبب رغبتهم في طرده من مصر

قبل بضعة أيام، شارك دانيلو كاريرا أنه كان في مصر، ويتمتع بمناطق الجذب السياحي، فضلاً عن الاستمتاع مع شعبها. ومع ذلك، ترددت شائعات بأن الممثل قد طرد من البلاد لأن غالانورا كان سيجذب انتباه العديد من النساء. أكد بطل الرواية من كونتيجو أنهم يريدون إخراجه، ولكن لم يكن هناك أساس منطقي للقيام بذلك.

بعد شائعات بأن دانيلو كاريرا قد أجبر على مغادرة مصر قبل بضعة أيام، قرر الممثل الخروج وإنكار هذه الرواية من الأحداث وأوضح أن لديه تجربة جيدة في ذلك البلد، على الرغم من أنه مر بمواقف صعبة.

وقال الاكوادوري عندما تم استجوابه حول ترحيله المزعوم «لا، لقد ارادوا اخراجي، لكنهم لا يستطيعون اخراجي من اي بلد».

وفقًا للممثل، فقد لفت انتباه العديد من النساء في مصر وهذا تسبب في غيرة الرجال الذين رأوه، ومع ذلك، لم يكن سببًا كافيًا لترحيله من البلاد، كما أوضح في البرنامج الإكوادوري En Contacto.

كان رمز اقتراح الزواج قد أثار إزعاج الرجال (الصورة: Instagram/ @danilocarrerah)

كان من الممكن أن يبدأ كل شيء عندما التقى دانيلو بامرأة شابة. بينما كانوا يتعرفون على بعضهم البعض, كان الخطأ الأول في الهستريون هو محاولة تقبيل المرأة المصرية, لأنها ابتعدت وأجابت بأنها لا تستطيع فعل ذلك لأنها مسلمة. في وقت لاحق، قرر أن يعطيها معطفه عندما لاحظ أنه كان باردًا، وقبلته، وفي وقت لاحق، أراد إعادته، لكن هذا أثار اقتراح زواج.

قال الإكوادوري أنه أخبر الشابة أن المعطف كان هدية لها، لذلك يجب أن يحتفظ به. غادرت، لكنها عادت بعد نصف ساعة مع خاتم له.

«أعطتني هذا الخاتم وأخبرتني أنها ستتذكرني إلى الأبد، لأنه لم يفعل أي رجل أي شيء من هذا القبيل لها. المصريون القدماء، اقترحت المرأة على رجل بإعطائه زهرة اللوتس أو الخاتم».

الممثل موجود حاليًا في الإكوادور (الصورة: Instagram/ @danilocarrerah)

إن الأهمية العميقة التي كان يمكن أن تكون لهذه التفاصيل عن الشابة المصرية وحقيقة أنها غادرت في مناسبات أكثر، أثارت انزعاجًا بين المسلمين، الذين لم يروها بعيون طيبة وأرادوا إخراجه من البلاد.

«ثم خرجنا عدة مرات، وهو أمر غير مسموح به أيضًا، وهنا بدأت المشاكل، بسبب الجمال الجسدي، ليس فقط لي، ولكن من إخوتي، لم يريدوني في البلاد»، كشف دانيلو.

على الرغم من أنه تم إخراجهم تقريبًا من مصر من أجل غالانورا، إلا أنه كان هذا هو السبب الذي سمح لهم بمواصلة رحلتهم. بينما واصل الممثل قصته، كان سيحصل على دعم النساء المسلمات، اللواتي لم يوافقن على إبعاده من البلاد، لذلك تمكن من البقاء بضعة أيام أخرى.

«لن أقول من، بعض الرجال هناك، الأشخاص الذين لديهم الكثير من القوة (أرادوا خروجنا). واضرب المسلمون وقالوا: «يبقون» وبقينا ثلاثة أيام أخرى نستمتع بشواطئ مصر»، نافيا أنه تم ترحيله.

حاليًا، دانيلو موجود بالفعل في بلده الأصلي لتسجيل فيلم الحب في وقت الإعجابات.

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