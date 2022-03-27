COVID-19: تم الإبلاغ عن انخفاض تدفق المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا في مراكز التطعيم

اليوم، بدأ التطعيم بالجرعة الثالثة ضد COVID-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا في جميع مراكز التحصين في بلد. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن تدفق ضئيل في مراكز التحصين في ليما

«نتوقع أن يأتي جميع المستخدمين ويحصلون على التطعيم لأنه مهم للغاية. اللقاحات هي الحماية. وقال أحد الممرضات للصحافة إن جميع الموظفين ملتزمون بتطعيم المراهقين».

وفقًا لصور RPP، سجل تطعيم حديقة Huiracocha zonal، في سان خوان دي لوريجانشو (SJL)، عددًا منخفضًا من المراهقين. كانت قوائم الانتظار التي كانت مرئية في الخارج بفضل حقيقة أن الآباء رافقوا أطفالهم القصر لإكمال التطعيم. ضد COVID-19.

وبالمثل، تم الإبلاغ علنًا على الشبكات الاجتماعية أن تطعيمات ملعب لويس غالفيز شيبوكو، في بارانكو، وجوكي بلازا، في سوركو، كانت فارغة تقريبًا وأن غالبية الحاضرين في السن القانونية.

ووفقاً لمكتب أمين المظالم، ينبغي أن تكون الإحصاءات المتعلقة بالتطعيم في القاصرين مصدر قلق للسلطات. وبهذا المعنى، أوضح أن مليون مراهق لم يتلقوا الجرعة الثانية من لقاح COVID-19، في حين أن 1.8 مليون فتى وفتاة ليس لديهم جرعة واحدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للفتيان والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا، اختارت وزارة الصحة (مينسا) الانتظار لمدة 5 أشهر بعد ذلك تلقي اللقاح الثاني.

لقاحات

حددت مديرة التطعيمات في مينسا، ماريا إيلينا مارتينيز باريرا، أنه من خلال حملة «أقوم بتطعيم بيرو، أكمل جرعاتك»، لن يتمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا فقط من الذهاب للحصول على لقاحهم الثالث، ولكن أيضًا يتم البحث عن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عامًا فأكثر لإكمال جدول التطعيم.

36 ساعة

في حالة ليما، سيعقد يوم التطعيم لمدة 36 ساعة في ملعب شانكاس (سانتا أنيتا)، ملعب بلدية أولانتايتامبو (آيت)، كامبو دي مارتي (خيسوس ماريا)، فيدينا (سان لويس)، حديقة هويراكوشا زونال، جامعة سيزار فاليخو (سان خوان دي لوريغانشو)، مايتا كاباك بارك (سان مارتين دي بوريس)، سينشي روكا حديقة زونال (فاصلة)،

أيضا، في المجمع الرياضي البلدي (بوينتي بيدرا)، IPD سان خوان دي ميرافلوريس (سان خوان دي ميرافلوريس)، IPD فيلا ماريا ديل تريونفو (فيلا ماريا ديل تريونفو)، مركز فيلا السلفادور الرياضي (فيلا السلفادور)، لويس غالفيز شيبوكو ستاد (بارانكو) وفي الفارس بلازا (سانتياغو دي سوركو).

مراكز التطعيم EsSalud التي يتم طيها في 36 ساعة متواصلة من الرعاية هي:

- شاطئ ميلر في دومينغو كويتو 225 ارتفاع مستشفى ريباجلياتي، خيسوس ماريا.

-ملعب مونومينتال على أفينيدا خافيير برادو 7700، أكل فيتارتي.

-سان إيسيدرو لابرادور في الكتلة السابعة من شارع لا كولتورا، سانتا أنيتا.

12 ساعة

وبالمثل، سيعقد يوم تطعيم مدته 12 ساعة في ملعب سوليس غارسيا (تشوسيكا)، واستاد باشاكوتيك (تشاكلاكايو)، واستاد غابرييل نيتشو، وثكنات باربونز (إل أغوستينو)، ولوزا ديبورتيفا دي سينيغيلا (سينيغيلا)، لوزا ديبورتيفا دي سان أندريس (هوايكان)، CIAM La مولينا، سيارة فاسينا من الزراعية جامعة (لا مولينا)، لقاح السيارات في كوستا فيردي (ماغدالينا)، IPD بايوفار (سان خوان دي لوريغانشو)، ملعب بونيلا (ميرافلوريس) واستاد أبولو ألكالدي (لا بيرلا).

مراكز التطعيم.

التطعيم عند الأطفال

فيما يتعلق بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، حددت ماريا إيلينا مارتينيز أنه حتى الآن، تلقى أكثر من 2,400,000 فتاة وفتى جرعتهم الأولى، أي 57٪ من هؤلاء السكان المستهدفين. وأكثر من 1,300,000 طفل لديهم الجرعة الثانية، أي أن هناك تغطية بنسبة 32٪.

«لا يوجد نقص في اللقاحات. تذهب الألوية إلى المدارس ولذا نطلب من الآباء السماح لنا بتطعيم أطفالهم. نحن نستخدم العديد من الاستراتيجيات، لذلك نطلب من المواطنين الحصول على التطعيم».

استمر في القراءة