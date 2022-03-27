أبلغت كولومبيا عن 352 إصابة جديدة بـ covid-19 في 27 مارس

Una mujer usa un tapabocas en una calle del centro de Cali (Colombia). EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

ذكرت وزارة الصحة، يوم الأحد 27 مارس 2022، 352 حالة جديدة من covid-19 في كولومبيا. في الـ 24 ساعة الماضية، تمت معالجة 25,522 اختبارًا، منها 9،803 PCR و 15,719 مستضدات.

كما يشير التقرير إلى أن 15 كولومبيا لقوا حتفهم بسبب المرض في اليوم الأخير. وبهذه الطريقة، تصل البلاد إلى ما مجموعه 139,573 حالة وفاة بسبب الفيروس منذ بداية الوباء.

من خلال تجميع جميع الأرقام، وصلت كولومبيا إلى ما مجموعه 6،083,643 إصابة، منها 4435 حالة نشطة و 5,916,624 تتوافق مع الحالات الإيجابية التي تمكنت بالفعل من التغلب على المرض.

أما بالنسبة للمناطق التي بها أكثر الحالات المبلغ عنها، فإن بوغوتا تؤدي إلى 186 مصابا، تليها فالي ديل كاوكا مع 35 عدوى وفي المركز الثالث أنتيوكيا مع 33.

هناك 189 تكتل في البلاد. الأراضي هي: الأمازون، أنتيوكيا (إيتوانغو)، أراوكا، أتلانتيكو، بارانكويلا، بوغوتا، بوياكا، بوليفار، بوينافينتورا، كالداس، كاكويتا، كارتاخينا، كازاناري، كاوكا، سيزار، شوكو، قرطبة، كونديناماركا، هويلا، لا غواجيرا، ماغدالينا، ميتا، نارينيو، شمال سانتانا اندر, بوتومايو, كوينديو, ريسارالدا, سان أندريس, سانتا مارتا, سانتاندر, سوكري, توليما, فالي, فوبيس, فيتشادا, غوافياري و غيانا.

هذه هي الطريقة التي يسير بها التطعيم في البلاد

يشير أحدث تقرير صادر عن وزارة الصحة أيضًا إلى أنه اعتبارًا من الساعة 11:59 يوم الجمعة 25 فبراير 2022، تم بالفعل تطبيق ما مجموعه 80439,798 جرعة من اللقاح ضد covid-19 في كولومبيا.

وفقًا للتقرير نفسه، فإن عدد الكولومبيين الذين لديهم جدول التطعيم الكامل، أي أولئك الذين تلقوا بالفعل جرعتين من البيولوجية، يبلغ حاليًا 28363,482 شخصًا، بينما تم تحصين 6,319,814 شخصًا بجرعات واحدة. أيضا، تم تطبيق 10،153,885 جرعة معززة.

وبالمثل، خلال اليوم الأخير، تم تطبيق ما مجموعه 108,513 لقاحًا، منها 33,625 لقاح للحقنة الثانية، بينما كان 5,024 لقاحًا آخر جرعة واحدة.

قدمت كلوديا كويلار، المديرة المسؤولة عن علم الأوبئة والديموغرافيا بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لمحة عامة عن الوضع الوبائي في البلاد ضد Sars-Cov2 ومتغيراته، خلال مركز القيادة الموحد 125. ويشير إلى أنه منذ نهاية ديسمبر 2021، فإن متغير omicron هو السائد في حالات الإقليم الوطني، مما تسبب في الذروة الرابعة. ومع ذلك، هناك سلالة فرعية من هذا البديل الذي لا ينبغي للمرء أن يخذل حارسه.

«يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا الخط الفرعي BA.2 يجب أن يستمر اعتباره بديلاً للقلق ولهذا السبب توصي منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على المراقبة الدقيقة للسلالة الفرعية؛ كما كان المعهد الوطني للصحة يعمل بشكل جيد للغاية في ترصده الجينومي، وهو الجزء من مراقبة هذا البديل من omicron «، قال كويلار.

وبالمثل، حثت سلطات الصحة العامة الإقليمية على مواصلة الرصد المحدد للسلالة الفرعية BA.2، والإبلاغ عن تسلسل وإجراء تحليلات للسلالات الفرعية المختلفة لمتغير omicron. وأشار إلى أنه «هنا في كولومبيا لدينا BA.1، وهناك عدد قليل جدا من BA.2 وليس لدينا sublinage الثالثة المحددة، حتى الآن».

الوضع الوبائي

أما بالنسبة للتوقعات الوطنية، التي ظلت مستقرة لعدة أسابيع، أشار المسؤول إلى أنه لا يزال هناك دليل على كيفية تناقص هذه الذروة الرابعة بشكل مطرد. لكنه أوضح أن «هذا لا يعني أننا بخير بطريقة ما، لكننا ما زلنا في جائحة، فنحن في وضع يجب أن نستمر فيه في الاعتناء بأنفسنا لمواصلة الحفاظ على هذا الانخفاض المستمر».

واختتم كلمته بتأكيد أهمية العناية الخاصة التي يجب اتخاذها مع المجموعة التي تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، على الرغم من المرونة في بعض الإجراءات للسيطرة على الوباء، وكذلك مع الأشخاص الذين يعانون من حالات مراضة مشتركة أو لديهم أي عوامل خطر، حتى لو كانت الإيجابية في انخفاض حاد.

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