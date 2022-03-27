كولومبيا، بطل سباق الجائزة الكبرى لدبي بارا لألعاب القوى

مع قائمة فاخرة، توجت كولومبيا بطلة سباق الجائزة الكبرى لألعاب القوى الذي أقيم في دبي في الفترة من 21 إلى 24 مارس. وقد فاز الوفد المكون من سبع نساء وتسعة رجال بما مجموعه 25 ميدالية مقسمة على النحو التالي: 12 ذهبية وثمانية فضية وخمس برونزية. جمع الحدث 446 ممثلاً من 43 دولة. فازت اللجنة البارالمبية الكولومبية بـ 60٪ من إجمالي الميدالية.

تنافس الممثلون الوطنيون الستة عشر في 32 مسابقة وسافروا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف إظهار مهاراتهم، سواء في الميدان أو في اختبارات المضمار وإعادة أداء ألعاب القوى الكولومبية العظيم في ألعاب طوكيو 2020.

مثال على ذلك، هو حالة Yesenia Restrepo، إبريق الديسكو، فازت بالميدالية الذهبية في مسابقة F11، بمسافة 33.75، وهي أفضل علامة لها منذ دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة، حيث فازت بالسد البرونزي في نفس الحدث. بعد فوزه بالميدالية الذهبية، قال الرياضي بايسا: «لقد خرجت للتو من اختبار التسجيل الخاص بي، وأنا راضٍ عن النتائج، إنه دافع لتحضيرنا لباريس 2024 ″.

رياضي آخر صعد إلى قمة المنصة كان قاذف الرمح، ماوريسيو فالنسيا. فاز بطل الألعاب البارالمبية في ريو 2016 والفضية في طوكيو 2020، في سباق الجائزة الكبرى لألعاب القوى المكيف، الميدالية الذهبية في حدث F34، «هذا عمل شاق، الله يعلم ما نعمل. هذا الذهب هو إنجاز للرياضة البارالمبية، بالنسبة لي، لعائلتي ولجميع الذين رافقوني في هذه العملية»، قال بعد تنحيته من المنصة.

فازت إيريكا كاستانيو بالميدالية الذهبية الخامسة للوفد الكولومبي، في اختبار إصدار ألبوم F55. هناك، حصلت الرياضية بايسا على مسافة رمي 22.19، وتمكنت من التغلب على علامتها الخاصة. أشارت إيريكا إلى انتصارها مثل هذا: «لقد فزت للتو بميدالية ذهبية للبلاد في إصدار الألبوم، شعرت أنني بحالة جيدة جدًا في الاختبار، مريحة للغاية، كل شيء يمكن القيام به بأفضل طريقة ممكنة. نحن في أفضل حالاتنا في إعدادنا العام، ويتم رؤية النتائج».

أما بالنسبة للقفزة الطويلة، فقد احتل الكولومبيون عمر أكوستا وخوسيه غريغوريو ليموس المركز الأول والثالث خلال هذا الاختبار، على التوالي. كان Acosta بقفزة 5.60 هو الأول، وسجل أيضًا الرقم القياسي الوطني، بينما احتل ليموس المركز الثالث بمسافة 6.12.

تخصص آخر أشرق فيه الرياضيون الكولومبيون كان في 200 متر T35. خلال هذه المسابقة، فاز ياميل أكوستا بالفضة، بينما صعد جوليان أكوستا إلى المركز الثالث في الترتيب. وفي الوقت نفسه، في 400 متر T12، فاز Buinder Bermudez بالسد الفضي للرجال وكان مايرلي بويتاغو في المركز الثالث، في فرع السيدات.

وفقا لمعلومات من وزارة الرياضة لمشاركة الوفد الكولومبي، استثمرت الحكومة الوطنية مبلغ 1،599 مليون بيزو. في الإمارات العربية المتحدة، حطم الرياضيون والكولومبيون الأرقام القياسية العالمية. أول من فعل ذلك كانت كارين بالوميك في 400 متر T37 مع وقت 01:00 .44 ثانية. وفي الوقت نفسه، قام خوسيه ليموس بذلك في رمي الرمح F38 بمسافة 60.58 متر.

يعود المنتخب الكولومبي إلى البلاد مع تحقيق هدفين: تأكيد العلامات التجارية وتحسينها. الآن، يضع الوفد أنظاره على ما سيكون دورة الألعاب الأمريكية بارابان في سانتياغو 2023 والألعاب البارالمبية في باريس 2024.

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