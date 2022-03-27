ورد أن الناقلين هاجموا شاحنات بركاب متجهين إلى AIFA

بعد أيام قليلة فقط من افتتاح مطار فيليبي أنجيليس الدولي (AIFA)، كانت هناك سلسلة من الهجمات التي يُزعم أنها نفذها موظفو النقل المحليون في ولاية المكسيك. تعرضت إحدى الحافلات المتجهة نحو مشروع أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الضخم للهجوم مؤخرًا على الطريق السريع الفيدرالي بين المكسيك وباتشوكا.

وأفادت التقارير أن مجموعة من الناقلات قامت برجم شاحنة من خط حافلات بريميرا بلس، مسجلة تحت الرقم الاقتصادي 2647. يُظهر مقطع فيديو يتم تداوله على الشبكات الاجتماعية كيف أن الحافلة متوقفة مع المؤشرات، بدون ركاب على متنها، ولكن مع تعطل النوافذ.

في مرحلة ما على طول الطريق - لم يتم تحديد مكان أو في أي وقت - تعرضت وحدة النقل للهجوم بالحجارة. يمكن رؤية ثلاثة تأثيرات مباشرة على الأقل على الزجاج الأمامي، بينما على الجانبين، حيث كان الركاب، هناك أيضًا تلف للنوافذ.

وقع حادث ثان صباح يوم الخميس 24 مارس، عندما تعرضت شاحنة على خط ADO للهجوم بالحجارة أثناء القيادة على طول الطريق السريع بين المكسيك وباتشوكا (الصورة: رئاسة المكسيك/حكومة المكسيك)

تم الإبلاغ عن ذلك من قبل المستخدم خورخي سواريز، الذي شارك الفيديو على الشبكات الاجتماعية. ووفقا لروايته، كان من الممكن أن يحدث هذا الحادث بعد يومين من فتح المطار، أي يوم الأربعاء 23 مارس. على الرغم من أنه من غير المعروف أين تعرضت للهجوم على الطريق، إلا أن الشاحنة كانت قد حددت طريق سان خوان ديل ريو (كويريتارو) وقالت 07:30 ساعة.

كما رواه المستخدم، كانت هناك عائلات مع قاصرين على متن الحافلة، نزلوا على الفور بمجرد وصولهم إلى وجهتهم. حتى الآن لا يوجد سجل للأشخاص المصابين بعد الهجمات.

ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحادث الوحيد الذي وقع منذ افتتاح AIFA. وقع حادث آخر تم الإبلاغ عنه صباح يوم الخميس 24 مارس، عندما تعرضت شاحنة على خط ADO للهجوم أيضًا بالحجارة أثناء القيادة على طول الطريق السريع Mexico-Pachuca، في ذروة رانشو.

وتفيد التقارير المحلية بأن الهجمات قد أثارها مشغلو النقل من تيكاماك وزومبانغو، الذين أفيد بأنهم وضعوا حراساً على الطرق المؤدية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم كشكل من أشكال الاحتجاج على عدم التفكير في تقديم خدماتهم.

أعلنت حكومة المكسيك من خلال حسابها الرسمي على تويتر عن الأسعار والطرق التي ستكون متاحة في CDMX وفي بعض مناطق Edomex (الصورة: حكومة المكسيك)

مع الإعلانات التي تقول «الإدماج في مشاريع تيكاماك-آيفا»، وضعوا نقطة تفتيش في سان جيرونيمو زوناكاهواكان، الواقعة في تلك البلدية. وبالمثل، تم رجم حافلة كوستا لاين، المسجلة تحت الرقم الاقتصادي 2529، على بعد بضعة كيلومترات من قاعدة سانت لوسيا، مما أدى إلى ثلاث هجمات على حافلات خاصة في الأسبوع الماضي.

حتى الآن، لم تبلغ أي من الشركات المتضررة عن شكوى محتملة ضد المسؤولين عن هذه الهجمات.

يجب أن نتذكر أن خطوط الحافلات المسجلة مع الطرق إلى AIFA هي: بريميرا بلس، إستريلا روجا، ADO، بولمان دي موريلوس، كامينانتي، كوستا لاين واستريلا بلانكا، التي تغادر من موريلوس، بويبلا، كويريتارو وإدومكس.

وبالمثل، أشارت حكومة المكسيك إلى أنه ستكون هناك عشرة طرق متاحة في CDMX وفي بعض أجزاء Edomex للوصول إلى الرابطة الدولية لكرة القدم، مما سيغادر بيريسور، وسانتا في، وموندو إي، وكواوتيتلان، وقاعة المحاضرات الوطنية، ومركز التجارة العالمي، وإنديوس فيرديس، وسيوداد أزتيكا، وتوريو.

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