كارولينا كروز تتأمل في المعاناة وسط شائعات عن انفصالها المزعوم عن لينكولن بالوميك

كانت هناك عدة أشهر كانت هناك شائعات حول انقطاع نهائي مزعوم في علاقة كارولينا كروز ولينكولن بالوميك، ومع ذلك، هذا الأسبوع، كانت الصحفية جراسييلا توريس، المعترف بها باسمها المستعار «la negra Candela»، توضح بالتفصيل ما يُزعم أنه يحدث الزوجان. لم ينفصلوا فحسب، كما يقول توريس، لكنهم سيكونون بالفعل في عملية فصل الأصول، وفقًا للمضيف أرييل أوسوريو. في الساعات الأخيرة، تم تسليط الضوء على ما هو وفقًا لأتباع مقدم العرض والممثل رسالة ندم من la caleña حول إنهاء علاقتهما.

«الخطوة الأولى للمعاناة الجيدة هي قبول أن المعاناة جزء طبيعي من الحياة. علينا أن نقبل الواقع الطبيعي بالنسبة لنا أن نعاني. نود أن نعتقد أن المعاناة هي استثناء من الحياة الطبيعية، أي أننا لا نتوقع أن نعاني. لذا فإن المشاكل تفاجئنا ولا نتوقع أن المعاناة، بدرجة أو بأخرى، ستكون جزءًا من حياتنا (...) نود أن نعتقد أن المعاناة هي استثناء من الحياة الطبيعية، لذلك لا نتوقع أن نعاني. لذا فإن المشاكل تفاجئنا ولا نتوقع أن تكون المعاناة، بدرجة أو بأخرى، جزءًا من حياتنا».

من الجدير بالذكر أن الشائعات قد غذتها الغرابة الناتجة عن عدم رؤيتهم لأتباعها معًا كما كان من قبل، في الواقع، ذهب النموذج بمفرده إلى زواج الشيف خوان دييغو فانيغاس والغطاس الحر صوفيا غوميز.

«من الطبيعي أن تسقط، ما هو غير طبيعي هو أن تبقى عالقًا. لا تتخلى عن الأشياء التي تريدها وانتقل من النقطة التي تضعك فيها الحياة، إلى المكان الذي تريد أن تكون فيه. إذا كنت مخطئًا أو عانيت أو سقطت، يمكنك العودة والحلم مرة أخرى. ضع البيض عليها، لن يكون المسار مثاليًا، ولكنه يتعلق بمعرفة أنك على الطريق الصحيح. افعل ذلك ما تستطيع ومع كل ما أنت عليه»، أضافت كروز إلى قصصها في Instagram.

وفقًا لما تم تأكيده في البداية من قبل المضيف السابق لبرنامج القيل والقال المتأخر «El Lavadero»، فإن طلاق الزوجين حقيقة بالفعل. «لعدة أشهر كانت هناك تكهنات بأن هذه العلاقة كانت خاطئة، تعرج وأنهما انفصلا؛ بينما كانت كارولينا تقاتل كل ذلك بمفردها ومرض ابنها سلفادور، مبررة لينكولن وتقول إن غيابه كان مسألة عمل وأنه كان مشغولاً؛ لكن الحقيقة هي أن غدًا أو بعد غد، سيجعلون انفصالهم رسميًا عن طريق بيان موقّع من قبل الاثنين».

«نحن نعلم أنهم لن يقدموا أي تفسير آخر، فهم ببساطة ينقلون أن الدورة كزوجين قد انتهت وسيظلون آباء أطفالهم، ولكن على المستوى الشخصي والعاطفي سيتبع كل واحد طريقه. كارولينا، المضي قدما، حتى الآن كنت قد بيراكا. الحياة لا تنتهي، الحياة تستمر!» ، اختتم «الشمعة السوداء».

من ناحية أخرى، أكد المضيف أرييل أوسوريو، من برنامج «أعرف كل شيء» على القناة الأولى، أن الزوجين حاولا الحفاظ على علاقتهما حية، ومع ذلك، لم ينجحا. وشدد على أن علاقتهما كزوجين لم تعد تعمل، ومع ذلك، فإنها لا تزال مستقرة بسبب طفليهما، سلفادور وماتياس

«على الرغم من أنهم قرروا المحاولة في مرحلة ما على طول الطريق، إلا أن الأمر لم ينجح في النهاية، وخلصوا إلى أنه يجب على الجميع الاستمرار في حياتهم، وتوفير الأفضل لكل طفل من أطفالهم. نهائي، نهائي، للأسف، أحد أكثر الأزواج المحبوبين (...) كما قيل لنا، فإن توزيع الممتلكات في أيدي المحامين بحيث يحصل كل واحد على حصته ويواصل مساره المنفصل»، قال مضيف العرض.

لقد خرجت كارولينا بالفعل لتنفي الانهيار المزعوم لعلاقتها المستقرة, حقيقة, قالت إنها ابتعدت عن لينكولن لأنه كان خارج المدينة يسجل إنتاجات جديدة. «أنا لست منفصلاً لأنني لم أتزوج (...) لينكولن يسجل، وانضم إليه الاثنان (إنتاجات) لذلك إذا لم يكن على جانب واحد، فهو على الجانب الآخر (...) يأتي، يغير حقيبته ويعود ويذهب»، علق على بث مباشر مع يانيث والدمان.





استمر في القراءة: