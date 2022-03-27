برونو جيوردانو: «القضاء على إيطاليا ليس مفاجئًا، فهناك العديد من المديرين الفنيين الذين يبيعون الدخان»

تم إقصاء المنتخب الإيطالي مرة أخرى من كأس العالم وسيستمر اثني عشر عامًا على الأقل دون المشاركة في أفضل حدث لكرة القدم. المهاجم السابق برونو جيوردانو، الذي كان جزءًا من مهاجم «ماجيك» (لمارادونا وجيوردانو وكاريكا) الذي شهد فترة في نابولي في الثمانينيات، والذي ارتدى قميص المنتخب الوطني 58 مرة (مع 35 هدفًا) تحدث حصريًا مع إنفوباي عن أزمة «azzurri»، وما يعتقد أنه يجب يحدث في المستقبل.

— ما رأيك يحدث لجعل المنتخب الإيطالي يبقى خارج المرحلة النهائية من كأس العالم مرة أخرى؟

«إنه أمر مؤسف حقًا، ولكن إذا أخبرتك أنها كانت مفاجأة، فسأكذب عليك.

لماذا تقول لي هذا؟

«لأنني أعتقد أنه كان شيئًا قادمًا.

«لكن إيطاليا فازت للتو بكأس اليورو في لندن ضد إنجلترا، ولم يكن ذلك قبل عام.

«لقد كانت واحة، شيء يمكن أن يحدث في غضون شهر، أشياء تحدث بسبب عدم القدرة على التنبؤ بكرة القدم ولأن المدرب روبرتو مانشيني تمكن من تجميع القطع وحدث كل شيء بطريقة خاصة، ولكن بعد ذلك عادت الأمور إلى وضعها الطبيعي المحزن.

على تمثال الألبوم, عندما لعب برونو جيوردانو جنبًا إلى جنب مع مارادونا والبرازيلية كاريكا في نابولي.

- ما الذي تشير إليه؟ هل يمكن أن تكون أكثر تحديدا، من فضلك؟

— تم إهمال كرة القدم المحلية الإيطالية لفترة طويلة. ثلاثون بالمائة فقط من اللاعبين في الدوري هم إيطاليون. الباقي هو جميع الأجانب. أفهم أنه يتعين علينا إحضار الأرقام. كان هذا يحدث بالفعل في الثمانينيات، عندما كانت إيطاليا مكة المكرمة لكرة القدم العالمية، ولكن الآن، من المبالغة إحضار لاعبين من الخارج ليحلمحل محلنا وكنا نفقد هويتنا.

هل تشير إلى قانون بوسمان لعام 1995؟

«نعم قليلا، ولكن ليس كل هذا القانون، الذي يضر إيطاليا كثيرا لأنه الآن كل لاعب مع جواز سفر الجماعة الأوروبية يمكن أن تلعب لأي فريق في هذا المجال، وهذا يعني أن العديد من الأجانب مطلوبة، وإلى ذلك إضافة إلى أن اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان هناك حصص لذلك. لكنها تبيع أيضًا الكثير من الدخان...

-الكثير من الدخان؟ منظمة الصحة العالمية؟

— العديد من المدربين الذين يذهبون إلى وسائل الإعلام، وينقلون البطاقات، ويكتبون على السبورات، ويتحدثون بشكل لطيف للغاية ولكن كل ذلك نظرية. كل ذلك نظام تكتيكي، حركات من جانب إلى آخر، ولكن من الناحية الفنية تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. عندما يتعلق الأمر بالحقيقة، فإنهم لا يظهرون في المحكمة كل ما يعرفونه على ما يبدو. هذا يلحق ضررًا كبيرًا بكرة القدم الإيطالية وليس من الآن فصاعدًا.

احتفل لاعبو فريق كرة القدم الإيطالي قبل عام في بطولة أوروبا، اليوم في أتعس لحظة لاعب كرة قدم: خارج كأس العالم

«منذ متى تعتقد أن المشكلة قادمة؟

— على الأقل، منذ الفوز باللقب العالمي الأخير في ألمانيا في عام 2006. بعد ذلك، لاحظ أن إيطاليا لم تعد تظهر في النخبة منذ جنوب إفريقيا 2010. لم ينجح في الجولة الأولى سواء هناك أو في البرازيل 2014 ولم يذهب إلى روسيا 2018 ولن يذهب إلى قطر 2022 أيضًا. بمعنى آخر، في الحالة الأكثر إيجابية، ستكون العودة في عام 2026، سيكونون على بعد عشرين عامًا من نخبة كرة القدم عندما يتعلق الأمر بفريق يحمل أربعة ألقاب عالمية ودور رئيسي في تاريخ المسابقة. وإذا استغرق الأمر الأندية، منذ فوز يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا في عام 1996 حتى الآن، فهو يبلغ من العمر 26 عامًا بثلاثة كؤوس أوروبية فقط.

— بدا فى كأس الامم الاوروبية العام الماضى ان المنتخب الايطالى كان يحاول التغيير نحو مباراة اكثر إبداعا، وهو ما يحدث بالفعل مع بعض فرقه مثل ساسوولو، اتالانتا دي جاسبيريني، فيورنتينا. أليس من الجيد الخروج أخيرًا من «Catenaccio» (Bolt) في الماضي، والتي ميزت الفرق الإيطالية، بلعبة فعالة ولكنها لئيمة للعرض؟

«انظروا، سأخبرك بشيء ما، وكنت مهاجم: أتمنى أن يعود Catenaccio، حتى لو كان كذلك! لكنهم لا يعرفون حتى بسبب هؤلاء المدربين النظريين أنه من الناحية العملية لا يمكنهم التقاط كل ما يتحدثون عنه!

- أنت تقول أن مدربًا مثل مارسيلو ليبي، الذي فاز ببطل العالم في إيطاليا عام 2006، أو يوفنتوس دي يوروبا في عام 996، لم يترك أي تلاميذ؟

«لا أعتقد... أن الجيل من ليبي، فابيو كابيلو، قد ذهب اليوم. القلة الذين يتبعون هذا الخط، كارلو أنشيلوتي (الآن في ريال مدريد) أو ماسيميليانو أليغري (يوفنتوس) يقاومون، يبحثون عن أشخاص يحلون خطابهم، والذين يبيعون في وسائل الإعلام.

جيوردانو بجانب تمثال مارادونا في سان باولو (@brunogiordano .9)

— ومانشيني، المدرب الحالي للمنتخب الإيطالي؟ لأنه حقق نجاحًا باهرًا في عام 2021، مثل الفوز ببطولة أوروبا، وفشل كبير جدًا الآن، وليس التأهل لكأس العالم...

«أعتقد أن مانشيني يجب أن يستمر. قام بعمل جيد لبطولة أوروبا وأظهر أنه يستطيع إيجاد طريقة للعب، لكنني أتخيل أنه سيكون من الصعب عليه مواكبة الضغوط التي ستكون. لدي شكوكي في أن لديه إمكانية استمرار العمل.

«وبعد ذلك؟ من يمكنه أن يكون المدير الفني للمنتخب الإيطالي في المرحلة التالية؟

—فابيو كانافارو. كان المفتاح عندما فاز بكأس العالم 2006، وهو شخصية عظيمة فاز بالكرة الذهبية، ويحظى باحترام الجميع. ربما يكون شخصية متراصة تسمح له بالعمل بهدوء، ولكن إذا لم يعمق التقنية ويحسن وضع اللاعبين والمدربين الإيطاليين في دوري الدرجة الأولى، فسوف نستمر في المعاناة كما يحدث الآن.

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