قبل أن تصبح صيغة نائب الرئيس لفيديريكو غوتيريز، قدم رودريغو لارا سانشيز دعاية إلى فاجاردو

في حدث من محطة سان خافيير لمترو ميديلين، أعلن المرشح الرئاسي فيديريكو غوتيريز يوم السبت 26 مارس، عن اسم صيغته لمنصب نائب الرئيس. هذا هو رودريغو لارا سانشيز، الابن الأكبر لرودريغو لارا بونيلا، الذي كان وزير العدل للرئيس بيليساريو بيتانكور وقت اغتياله. لارا سانشيز هي جراح متخصص في الجراحة العامة وكانت عمدة نيفا في نفس الفترة عندما كان «فيكو» عمدة عاصمة أنتيوكيا.

على الرغم من أن الغموض كان غير واضح أخيرًا، نظرًا لأنه كان آخر مرشح يكشف عن من سيكون زميله في الفريق، فقد ترك الاسم أحزابًا وحركات مختلفة مع العديد من الشكوك والنكهات، لأنهم لن يتخيلوا أبدًا أن عمدة ميديلين السابق سيذهب لوضع عضو في حزب الخضر في هذا المنصب. بل وأكثر من ذلك إذا كانت الصيغة الجديدة قد تركت من قبل واضحة دعمه لسيرجيو فاجاردو.

دعونا نتذكر أن الدعم الذي قدمته لارا سانشيز لم يكن منذ فترة طويلة، لأنه من حسابها الشخصي على تويتر قالت في 7 فبراير 2022: «قبل 15 عامًا قابلت @sergio_fajardo كنت عمدة ميديلين واعترفت بها @colombia_lider كأفضل عمدة لكولومبيا. ثم كان أفضل حاكم في البلاد. لم يسبق لي أن رأيت عملا من أعمال الفساد في حياته السياسية، وأنا أؤمن إيمانا راسخا بقدرته على الحكم «، بالإضافة إلى ذلك، رافقه مع صورة حيث ينظر كلاهما، وهذا لأن صيغة نائب الرئيس الحالية لغوتيريز لفترة طويلة اعترفت بالمرشح الحالي للائتلاف سنترو إسبيرانزا كمعلمه.

من ناحية أخرى، ترك الناخبين مرتبكين للغاية لأنه بالإضافة إلى حقيقة أنه قبل شهر ونصف فقط أشاد بترشيح فاجاردو، كونه من حزب الخضر أظهر أن هذه الحركة السياسية أكثر انقسامًا مما كان يعتقد سابقًا. في البداية، انقسم بعض الأعضاء لأن البعض أيد ائتلاف Centro Esperanza والبعض الآخر فضل الميثاق التاريخي، ولكن الآن مع هذا الترشيح يبقى في الخيال أن هناك ثلاثة اتجاهات واضحة في الحزب تمحو الاستقلال الذي أظهره الخضر لسنوات.

ومع ذلك، ينبغي توضيح أن حزب الخضر لم يخرج حتى الآن للإدلاء ببيانات توضح الوضع أو يتحدث عما سيحدث لجماعته بمجرد اجتياز الانتخابات الرئاسية. أعلنت الحركة حرية التصويت في الجولة الأولى.

دعونا نتذكر أن رودريغو لارا سانشيز خريج مدرسة عامة وجراح متخصص في الجراحة العامة من جامعة كاوكا، وهي أيضًا عامة. كرس الكثير من حياته للخدمة الطبية في المستشفيات في بوغوتا ونيفا.

إن غزوة لارا سانشيز في الحياة السياسية حديثة إلى حد ما. في عام 2010 حاول الوصول إلى مجلس الشيوخ من خلال قائمة التزام المواطن، وهي نفس الحركة بقيادة سيرجيو فاجاردو، مرشح ائتلاف مركز الأمل. حصلت على تاسع أعلى أصوات، لكن المجموعة الكبيرة من المواطنين لم تتجاوز عتبة الفوز بالمقاعد.

خلال حملة أنتاناس موكوس الرئاسية في عام 2010، انضم رودريغو لارا سانشيز إلى حزب الخضر وتنسيق الحملة في هويلا. ثم، في عام 2016، أصبح عمدة نيفا في نفس الفترة التي كان فيها فيكو عمدة عاصمة أنتيوكيا (2016-2019)، بتعاطف شخصيات مثل أنطونيو نافارو وولف وإنريكي بينالوسا وموكوس نفسه.





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