بناء على طلب من نجيب بوكيلي، أصدر الكونغرس مرسوما بحالة الطوارئ للتصعيد الإجرامي في السلفادور

El Salvador's President Nayib Bukele speaks during a ceremony to lay the first stone of a traffic overpass, in Santa Tecla, El Salvador February 1, 2022. REUTERS/Jose Cabezas





أصدرت الجمعية التشريعية للسلفادور، التي تضم أغلبية كبيرة من المسؤولين الحكوميين، مرسوما بنظام الطوارئ في وقت مبكر من هذا الأحد بعد «الزيادة المفرطة» في جرائم القتل المنسوبة إلى العصابات، والتي أودت بحياة 76 شخصا في يومين، وهو رقم قياسي في تاريخ البلاد الحديث.

«إعلان نظام الطوارئ في جميع أنحاء الأراضي الوطنية نتيجة اضطرابات خطيرة للنظام العام من قبل الجماعات الإجرامية»، ينص المرسوم الذي اعتمدته أغلبية كبيرة في البرلمان.

وعلقت الهيئة التشريعية، التي حصلت على 67 صوتا من أصل 84 نائبا، لمدة 30 يوما حرية تكوين الجمعيات، والحق في الدفاع، والاحتجاز الإداري، وحرمة المراسلات والاتصالات.

ودعت حكومة نجيب بوكيلي الكونغرس إلى «احتواء وتقليل ارتفاع جرائم القتل وضمان السلام»، معتبرا أن البلاد تواجه «اضطرابا خطيرا للقانون والنظام من قبل الجماعات الإجرامية».

وليست هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها العصابات، التي تضم نحو 70 ألف عضو، الاستراتيجية الأمنية للحكومة للخطر خلال إدارة نجيب بوكيلي.

وتنص الماجنا كارتا السلفادورية على تعليق الضمانات الدستورية في حالة «الحرب، أو غزو الأراضي، أو التمرد، أو الفتنة، أو الكارثة، أو الوباء أو الكوارث العامة الأخرى، أو الاضطرابات الخطيرة للنظام العام».

الضمانات التي يمكن للكونغرس تعليقها عن طريق الاحتجاج بهذه المادة هي حرية دخول البلاد ومغادرتها، وحرية التعبير، وحرمة المراسلات، وحظر التدخل في الاتصالات دون أمر من المحكمة.

العنف آخذ في الازدياد في السلفادور (رويترز/خوسيه كابيزاس)

وتشمل أيضاً حرية تكوين الجمعيات، وحق كل محتجز في إبلاغه بأسباب اعتقاله، وضمان مساعدة المدافع في الإجراءات القضائية، والحد الأقصى لمدة 72 ساعة من الاحتجاز الإداري والشحن أمام القاضي.

وقبل الدعوة إلى حالة الطوارئ، قال بوكيلي إن الشرطة والجيش «يجب أن يسمحوا للضباط والجنود بالقيام بعملهم ويجب عليهم الدفاع عنهم ضد اتهامات أولئك الذين يحمون أفراد العصابة».

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن مكتب المدعي العام للجمهورية «يجب أن يكون فعالاً في القضايا» وأننا «سنكون على علم أيضًا بالقضاة الذين يفضلون الجناة».

لم يوضح الرئيس السلفادوري ما إذا كانت هذه الرسالة بمثابة تأييد لاستخدام القوة المميتة من قبل قوات الأمن.

ولم تقدم السلطات تفاصيل عن أسباب هذه الزيادة، بينما تظهر أرقام الشرطة أن سلوك هذه الجرائم ظل أعلى من المتوسط لعدة أيام في مارس/آذار.

مع تسجيل جرائم القتل اعتبارًا من يوم الجمعة, وصلت السلفادور 86 جريمة قتل في مارس, وفقًا للبيانات الصادرة عن الشرطة, رقم أعلى من الرقم المسجل في يناير وفبراير, مع 85 و 79 حالة وفاة عنيفة, على التوالي.

وتعاقب الولايات المتحدة اثنين من مسؤولي الرئيس نجيب بوكيلي بتهمة «مفاوضات سرية» مزعومة مع مارا سالفاتروشا (يوري كورتيز/وكالة فرانس برس)

في نوفمبر 2021، سجلت البلاد أيضًا ارتفاعًا مفاجئًا في جرائم القتل التي خلفت أكثر من 40 جريمة قتل في ثلاثة أيام، وفي هذا السياق انتقد بوكيلي الادعاءات بأن حكومته لديها «هدنة» مع العصابات.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من مسؤولي حكومة بوكيلي في ديسمبر 2021 بسبب «مفاوضات سرية» مزعومة مع MS13.

ووفقا للولايات المتحدة، أوزوريس لونا، مدير السجون، وكارلوس ماروكين، مدير إعادة بناء النسيج الاجتماعي «قادا وتسهيلا ونظموا» سلسلة من الاجتماعات مع قادة العصابات المسجونين، كجزء من جهود الحكومة السلفادورية للتفاوض على «هدنة سرية» مع قادة MS 13.

مع معلومات من EFE

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