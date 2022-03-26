من كانت جوسلين كوينتانا، ملكة الجمال ضحية قتل الإناث في أغواسكاليينتس

كانت جوسلين كوينتانا جواردادو تبلغ من العمر 19 عامًا وكانت تدرس في الجامعة البريطانية في ولاية أغواسكالينتس. كانت الشابة ضحية قتل الإناث في 24 مارس بعد سرقة ما لا يزيد عن 3،000 بيزو، وهو مبلغ كانت تساعد في جمعه للاحتفالات الإجيدية القادمة لسانتا ماريا دي غالاردو، وهو ترسيم الحدود شرق لوس ترونكونس وبالقرب من لا ديتشوسا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2019، توجت جوسلين ملكة جمال سانتا ماريا دي غالاردو، لذلك صدم قتل الإناث مجتمعها بأكمله؛ بالإضافة إلى ذلك، تحدث أحد أقاربها إلى منفذ إعلامي محلي ووصفها بأنها «فتاة جيدة».

كانت جوسلين كوينتانا محبوبة كثيرًا في مجتمعها الصورة: الفيسبوك/Ejidales Fiestas «سانتا ماريا دي غالاردو»

المودة التي أثارها جميع جيرانها تضامنًا عميقًا، حيث نظمت فنانة المكياج هيدي خيمينيز مجموعة لدفع نفقات جنازة ملكة الجمال: «من يحب الدعم، يترك حساب القلب هذا، وسنشكرك على المعلومات في 4493467999 باسم كارمن كوينتانا Jimenez Tia de Joceline SHARE», كتبت المصمم على حسابها على Facebook.

من خلال بيان على صفحتها على الفيسبوك, أعربت الجامعة البريطانية في أغواسكالينتس عن أسفها لأعمال العنف ضد تلميذها وانضمت إلى الدعوة إلى العدالة, كما أرسلت التعازي لأقارب الشابة وأحبائها. من ناحية أخرى، دعت جمعية Aguascalientes النسوية إلى عبوتين للاحتجاج على قتل أنثى ملكة الجمال والسعي إلى حل السلطات للقضية.

كان هذا هو البيان الذي تشاركه مؤسسته التعليمية (الصورة: Facebook/UniversityBritanicaMX)

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية المختلفة، قام الأشخاص الذين يحضرون إحدى عمليات التعبئة بسد الطريق السريع 25، مع التحذير من أنهم سيصعدون خلافهم إذا لم تحل السلطات الجريمة ولا تضمن حماية المجتمع.

ووفقا للتقارير، تم العثور على جثة الشابة من قبل أحد جيرانها عند باب منزلها؛ وكان حوالي الساعة 10:30 صباحا أن سكان هذا المجتمع رآها على الأرض ومع علامات واضحة على العنف، لذلك حذرت على الفور من الهجوم.

كان هذا مظاهرة لملكة الجمال (الصورة: Twitter/ @ElOjodeAgs)

قام الأشخاص الحاضرون بإغلاق الطريق للاحتجاج (الصورة: Twitter/ @ElOjodeAgs)

ووفقا لرئيس النائب العام في أغواسكاليينتس، خيسوس فيغيروا أورتيغا، فإن هذه الوكالة قد حددت بالفعل الشخص الذي كان سيقتل الشابة في منزلها، ملحوظ مع الرقم 305 على كالي 26 دي نوفيمبر.

وقال خيسوس فيغيروا في 25 مارس: «لدينا بالفعل معرفة بالشخص، ونحن نعلم أنه كان شخصًا قريبًا من عائلة الضحية... في الوقت الحالي ليس لدينا مثل هذا المعتقل... ولكن لدينا إمكانية الوصول إليه ليتمكن من تنفيذ مذكرة الاعتقال».

لا يوجد حتى الآن مذكرة توقيف بتهمة قتل الإناث المزعوم للفتاة (الصورة: فيسبوك/جوسلين كوينتانا)

يبدو أنه كان من الممكن أن تكون صديقة جوسلين هي التي جادلت معها حول المال وطعنها بعد ذلك حتى الموت, على الرغم من أنهم لم يكونوا متورطين عاطفياً ولكن ودودين, تم تصنيف قضية الشابة على أنها قتل أنثى بسبب التقارب بين المعتدي المزعوم والضحية.

وأوضح مكتب المدعي العام خلال مؤتمر صحفي: «تم استخدام سلاح حاد وكانت هناك أيضًا علاقة بين الضحية والجاني، ولم تكن هناك علاقة رومانسية، ولكن كانت هناك علاقة ودية». حدث قتل جوسلين للإناث بينما كانت تستعد للالتحاق بالكلية، وكان والداها يعملان، وكان شقيقها الأصغر في المدرسة الثانوية.

صدمت جريمة قتل ملكة الجمال مجتمع سانتا ماريا دي غالاردو (الصورة: فيسبوك/مهرجانات - Ejidales-Santa-María-de-Gallardo)

كما أشار رئيس مكتب المدعي العام في أغواسكاليينتس إلى أن العملية ستبدأ على الفور: «أعتقد أنه في نفس الأسبوع سيكون لدينا جلسة استماع أولية حيث سنتهمه بسبب النوع الإجرامي لقتل الإناث».

وحقيقة أن مكتب المدعي العام في هذه الولاية قد حدد بالفعل المعتدي المحتمل دون إلقاء القبض عليه أثار سخط سكان سانتا ماريا دي غالاردو، لأنهم يخشون أن يهرب قتل الإناث المزعوم.

ستكون هذه نقطة التقاء لتعبئة 27 مارس (الصورة: فيسبوك/لا كوليكتيفا - نسوية أغواسكالينتس)

هذا هو السبب في استدعاء مسيرة ثانية، والتي ستقام يوم الأحد المقبل، 27 مارس الساعة 12:30 مساءً، ستكون نقطة الالتقاء هي محطة النقل العام La Dichosa في مجتمع سانتا ماريا دي غالاردو، وفقًا لصفحة Facebook La Colectiva Feminista Aguascalientes.

من ناحية أخرى، اعترف رئيس مكتب المدعي العام بأن حالة قتل الإناث في الدولة حساسة، لأنه في غضون ثلاثة أشهر فقط من عام 2022 تم الإبلاغ بالفعل عن خمسة أحداث من نوعها أربعة في الإجراءات القانونية، «هذه دعوة لجميع السلطات وديناميكيات الأسرة دعونا نحلل، ونصدر حكمًا نقديًا على كيفية عيشنا معًا، ومقدار العنف هو الباب لحل النزاعات التي يتم تقديمها إلينا، وستكون وظيفتنا كمكتب للمدعي العام هي التحقيق في جميع الحقائق التي تنشأ».

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