من هو رودريغو لارا سانشيز، صيغة نائب الرئيس لفدريكو غوتيريز

رودريغو لارا سانشيز هو المختار من فيديريكو غوتيريز زولوغا، الفائز في مشاورة الفريق لكولومبيا، لمرافقته كصيغة نائب الرئيس في حملته الانتخابية إلى كاسا دي نارينيو. كان هذا معروفًا يوم السبت 26 مارس بعد عدة أيام من التوقعات.

وهو الابن الأكبر لرودريغو لارا بونيلا، الذي كان وزير العدل للرئيس بيليساريو بيتانكور وقت اغتياله، في 30 يونيو 1984 في شمال بوغوتا. وهو الأخ غير الشقيق لعضو الكونغرس رودريغو لارا ريستريبو، ولكن لارا سانشيز لم يكن لديها حياة ابن أحد الوزراء. كان بالكاد قادرًا على مقابلة والده مرتين ولم يتم التعرف عليه في الحياة.

وفقًا لمقابلة أجراها مع مجلة سيمانا، بينما تمكنت لارا ريستريبو من الدراسة في جامعات النخبة في العاصمة وخارجها، اضطرت لارا سانشيز ووالدتها، ليليا سانشيز، للقتال حتى للحصول على لقب الأب، الذي تلقوه فقط حتى عام 2000 مع اختبار الحمض النووي.

رودريغو لارا سانشيز خريج مدرسة عامة وجراح متخصص في الجراحة العامة من جامعة كاوكا، وهي أيضًا عامة. كرس الكثير من حياته للخدمة الطبية في المستشفيات في بوغوتا ونيفا.

إن غزوة لارا سانشيز في الحياة السياسية حديثة إلى حد ما. في عام 2010 حاول الوصول إلى مجلس الشيوخ من خلال قائمة التزام المواطن، وهي نفس الحركة بقيادة سيرجيو فاجاردو، مرشح ائتلاف مركز الأمل. حصلت على تاسع أعلى أصوات، لكن المجموعة الكبيرة من المواطنين لم تتجاوز عتبة الفوز بالمقاعد.

خلال حملة أنتاناس موكوس الرئاسية في عام 2010، انضم رودريغو لارا سانشيز إلى حزب الخضر وتنسيق الحملة في هويلا. ثم، في عام 2016، أصبح عمدة نيفا في نفس الفترة التي كان فيها فيكو عمدة عاصمة أنتيوكيا، بتعاطف شخصيات مثل أنطونيو نافارو وولف وإنريكي بينالوسا وموكوس نفسه.

من مكتب عمدة نيفا، ركز على تحسين الصحة والتعليم في بلديته وحصل على العديد من الجوائز لإدارته. على الرغم من ذلك، لم يتبع مسار المرشحين مثل الثلاثة المنتخبين للوصول إلى الرئاسة بعد أداء إيجابي في مدنهم.

لفترة طويلة، لم يتحدث الاثنان رودريغو لاراس مع بعضهما البعض وكانا على أطراف سياسية معارضة، حيث كانت لارا ريستريبو جزءًا من حزب التغيير الراديكالي. حتى ابن الوزير المعترف به اتهمه بفقدان مكانه في عام 2018. ومع ذلك، فإن عودة الليبرالية الجديدة جمعهم مرة أخرى. وقالت لارا سانشيز لصحيفة La Nación المحلية، حيث هي أيضًا كاتبة عمود، إنها فخورة بقريبها وستدعمه في ترشيح رئاسي نهائي.

تشير الرسائل على الشبكات الاجتماعية من قبل لارا سانشيز إلى أنها كانت حتى قبل أيام قليلة تقوم بحملة لصالح فاجاردو، معلمها السياسي، ولكن انتخاب «فيكو» كمرشحة لتحالف فريق كولومبيا دفعها إلى تغيير القاعة.

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