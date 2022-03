ما قاله دييغو بونيتا عن استبدال كارلوس ريفيرا في «خوسيه إل سونيادور»

وضع كارلوس ريفيرا نفسه كواحد من أهم الممثلين والمغنين في الصناعة المكسيكية. مع ظهور مثل سيمبا في مسرحية The Lion King، مؤخرًا، يقوم مواطن تلاكسكالا بتنفيذ مشروع مهم آخر في المسرح الموسيقي: خوسيه إل سونيادور.

وهكذا، بالنظر إلى النجاح المدوي الذي حققه والمودة التي فاز بها من الجمهور، يبدو أن الاحتمال الجديد يصل إلى آذان دييغو بونيتا.

خلال مقابلة مع Ventaneando، اعترف الممثل الذي لعب دور البطولة في المسلسل لويس ميغيل بما إذا كان على استعداد لأن يكون جزءًا من المسرحية الشهيرة التي تقوم حاليًا ببطولة أداء أغاني مثل Remember Me أو Return Me My Heart أو Me Muero.

قالت بونيتا عن ذلك: «أحب أن أقوم بالمسرح الموسيقي، سيتعين علينا إيجاد الفرصة المناسبة للأوقات وما شابه، لكنه شيء أود القيام به».

أنتج الممثل فيلمه الأول (الصورة: باراماونت +)

بهذه الطريقة، على الرغم من أن الممثل كان متحمسًا ليكون جزءًا من هذا العالم، إلا أنه أكد أنه سيكون من الصعب عليه اليوم، حيث أن لديه العديد من المشاريع على الطريق.

وقال: «لقد انتهينا للتو في منتصف الليل، وهو أول فيلم أصنعه مع شركة الإنتاج الخاصة بي ثلاثة أصدقاء مع أختي، مع أعز أصدقائي كانت تجربة رائعة للغاية».

بالإضافة إلى ما سبق، أعلن ممثل المسلسلات مثل Rebelde أو Mission S.O.S أنه كان أيضًا في لحظة كاملة جدًا في حياته، لأن علاقته مع ريناتا Notni كانت تسير بشكل أفضل من أي وقت مضى.

يجب أن نتذكر أنه في هذه المرحلة، لم تتوقف الشائعات المحيطة برومانسية دييغو، لأنه في بداية العام بدأ يقال أنه من المفترض أن الزفاف بين طائري الحب كان على عتبة الباب.

دييغو بونيتا وريناتا نوتني في رحلة (الصورة: Instagram/ @diego)

بدأ كل شيء عندما بدأ في الانتشار حيث كان من المفترض أن يكون Notni و Boneta قد انخرطا خلال إجازة أقاموها في نيويورك. لذلك كان على الفنان أن يخرج ليذكر أنه لم يعط أي حلقات وعد لصديقته.

كان ذلك خلال اجتماع إعلامي في يناير 2022، عندما ذكر بونيتا أمام كاميرات برنامج Venga la Alegría أنه لم يكن بعد ضمن خططه للوصول إلى المذبح.

وقال «لا، ما استطيع ان اقول لكم هو اننى سعيد جدا الان». كما استغل المغني البالغ من العمر 31 عامًا الميكروفونات ليطلب من معجبيه عدم تصديق كل ما يقال عن شخصه أو علاقته.

قال الممثل أنه لا يريد الزواج بعد (الصورة: Instagram/@diego)

على الرغم من أن دييغو بونيتا وريناتا نوتني غير مخطوبين، قال المترجم إنه سعيد للغاية وأكثر في الحب من أي وقت مضى. ومع ذلك، ذكر أنه حتى الآن لم يفكر في الوصول إلى المذبح مع الممثلة، لكنه لم يستبعد الاحتمال أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن كلاهما يفضل الاستمتاع برومانسية قبل اتخاذ الخطوة التالية.

«أنا سعيد للغاية، في الحب. الآن نحن نركز على هذه اللحظة. في اللحظة التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل، ستكون أول من يعرف [...] انا اركز على هذه اللحظة وبعد ذلك سنرى ما هو قادم».

تناول الزوجان تكهنات حول مشاركتهما المزعومة مع الفكاهة, حيث ضحك كل من ممثل The Rock Age وممثلة La vengeance de las Juanas على الشائعات بدلاً من الانزعاج.

