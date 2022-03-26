فوكا 7: أكد شينباوم أن حكومة CDMX ستدعم شابًا يُزعم أنه تعرض للاعتداء الجنسي

وذكرت رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، كلوديا شاينباوم، أن إدارتها ستقدم الدعم للشباب امرأة يزعم أنها تعرضت لاعتداء جنسي في المنطقة المجاورة لفوكا 7 التابعة لل معهد الوطني للفنون التطبيقية في 22 آذار/مارس.

على الرغم من أن مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي (FGJCDMX) أشار مؤخرًا إلى أنه تم فتح مجموعة أدوات تحقيق بعد أن جاء أحد أقارب الطالب للإبلاغ عن الحدث المأساوي، طلب رئيس العاصمة أن يقتربوا من السلطات.

«دعهم يقتربون من مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي، وأنا متأكد من أن المدعي العام بحساسيتها، مع رؤيتها الجنسانية، مع النسوية لها سوف تهتم بهم وهناك نزاهة الرعاية التي يمكن أن تقترب من جميع الطلاب وجميع الشابات»، وعلق رئيس الحكومة من عاصمة البلاد.

كما أيد Sheinbaum Pardo دعمه لجميع الشابات اللواتي عانين من أي نوع من الاعتداء الجنسي أو الاعتداء الجنسي.

في 22 مارس تم الإعلان عن الاغتصاب المزعوم لطالب IPN (الصورة: MOISÉS PABLO/CARTOSCURO.COM)

«إذا كان هناك إساءة، فعليك دائمًا أن تكون إلى جانب الضحية، لأنه بغض النظر عما ابتلعته، كان هناك اعتداء جنسي وهناك كل الدعم للفتيات الصغيرات اللواتي، بغض النظر عما إذا كن شربن أو ابتلعوا أي شيء، فإن الإساءة هي إساءة، وهناك، عليك دائمًا أن تكون على جانب الضحايا ويجب أن يكون لديك العدالة»، قالت كلوديا شاينباوم.

ومع ذلك، قالت رئيسة الحكومة إنها ستواكب عملية التحقيق وكذلك على احتمال الاستيلاء على مرافق المؤسسة التعليمية. بالإضافة إلى ذلك، تظاهر الطلاب أمام المديرية العامة للمعهد بعد ظهر يوم الجمعة 25 مارس؛ وكان من بين طلباتهم تركيب طاولة حوار كان فيها مدير IPN، أرتورو رييس ساندوفال، حاضرًا.

بعد العثور على أبواب Zacatenco بالسلاسل والأقفال، شق الشباب طريقهم إلى الداخل ووضعوا حبل غسيل مع شكاوى حول التحرش الجنسي في حرم IPN المختلفة.

من خلال بيان صحفي تمت مشاركته على شبكاته الاجتماعية في 23 مارس، ذكر المعهد أنه بعد إجراء مقابلات مع الأشخاص المعنيين، تقرر أن «الجريمة المزعومة غير موجودة». ومع ذلك، كرر التزامه بمواصلة تطبيق الإجراءات لضمان توافر مساحات متساوية وشاملة لمجتمع الفنون التطبيقية.

بيان IPN بعد الاعتداء الجنسي المزعوم على قاصر داخل إحدى مدارسها (الصورة: تويتر)

وفي اليوم نفسه، ذكر مكتب المدعي العام أن الطالبة ذكرت أنها ليست ضحية لأي جريمة ولا تريد التدخل النفسي.

وفقًا للتقارير الأولية، كانت الشابة موجودة في حمامات المؤسسة الموجودة في مكتب عمدة Iztapalapa، ويفترض أنها تحت تأثير المشروبات الكحولية وتعاني من ألم في بطنها، لذلك جاءت والدتها لتقديم تقرير في 22 مارس. كما ذكر مكتب المدعي العام أن الضحية المزعومة قررت عدم التدخل النفسي.

فتح مكتب المدعي العام CDMX مجلد تحقيق بعد أن قدم أحد أقارب الشابة الشكوى (الصورة: Cuartoscuro)

«تم تقديم التحقيق إلى المدعي العام للتحقيق في الجرائم الجنسية، ولكن بما أن الشخص قيد التحقيق قاصر، فسيتم إحالته إلى مكتب المدعي العام المتخصص للعدالة الجنائية للمراهقين. وتجدر الإشارة إلى أن كلا المدعين العامين مرتبطين بالتنسيق العام للتحقيق في الجرائم الجنسانية ورعاية الضحايا»، قال مكتب المدعي العام.

وفي الوقت نفسه، يواصل الوكلاء التحقيقات الطبية والكيميائية، بما في ذلك موظفون من التنسيق العام للتحقيق الجنائي وخدمات الخبراء. من جانبها، ذهبت شرطة التحقيق إلى مكان الحادث.

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