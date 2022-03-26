اختبار بصري: هل ترى سلحفاة أم حرة؟ تعرف ما إذا كنت شخصًا موضوعيًا

اختبارات نفسية جديدة يجب أن تأخذها في الاعتبار لمعرفة تلك السمات الخفية الموجودة في شخصيتك. في هذه المناسبة، يتم تقديم رسم توضيحي حيث سيجيب أول شيء رأيته عما إذا كنت شخصًا موضوعيًا، سواء في الأفكار أو في أي إجراء يتم تنفيذه في حياتك اليومية.

ترتبط الموضوعية بها على أنها تسعى إلى الحياد في أي نقاش أو موضوع، بناءً على معايير موضوعية (يمكن إثباتها أو دعمها) لإعطاء رأي عام. تتم مناقشة هذا أيضًا لأن ما يسمى بـ «ما بعد الحقيقة» يظهر، وهو فرض فكرة لتبرير حقيقة . من ناحية أخرى، هناك أيضًا جدل في كل منا ذاتي بطبيعته، وهو أمر مرتبط بعالم الاتصالات.

بالفعل وضع المشكلة في سياقها، حان الوقت لتعرف هذه التفاصيل التي يمكن أن تولد مناقشات مع المقربين أو كسر الصداقات قريبًا جدًا. تظهر الصورة حيوانين: سلحفاة وأخرى مجانية. ما يجب عليك فعله هو اختيار أول شيء رأيته (بدون صيد) وقراءة الحل حتى تعرف الإجابة على آرائك. حظا سعيدا.

سيساعدك هذا الرسم التوضيحي على معرفة ما إذا كنت شخصًا موضوعيًا. فقط أخبرنا إذا رأيت السلحفاة أو الأرنب أولاً. صورة فوتوغرافية: MDZ أون لاين.

حل اللغز المرئي

تورتوجا:

إذا رأيت السلحفاة أولاً، فأنت شخص حساس ودع نفسك تنجرف بعيدًا عن المشاعر. هذا هو السبب في أنك غير قادر على اتخاذ القرارات دون أن تسترشد بما يمليه قلبك عليك، وهذا الدافع الذي يمكن أن يؤدي إلى الفشل أو النجاح. أنت تخاطر كثيرًا.

هذا هو السبب في أنك لطيف، حنون ومتعاطف. تبتعد عن الصراع لأنك لا تريد مشاكل في حياتك وتكره أي مناقشة (شبكة اجتماعية أو حياة حقيقية). أنت تبرز من أجل ولائك في جميع العلاقات. أنت تعامل كل من يعبر طريقك بطريقة لطيفة ومحبة للغاية. أخيرًا، على الرغم من أنه قد يُنظر إليك على أنك شخص هادئ، إلا أنك تميل إلى أن تكون مثل بركان على وشك الانفجار.

ليبر:

إذا رأيت الأرنب أولاً، فأنت شخص صحيح جدًا. من النادر جدًا أن تدع نفسك تتأثر بقلبك عندما يتعلق الأمر بالاختيار. تتميز بموضوعيتك عند اتخاذ القرارات. أنت مسؤول وملتزم للغاية. أنت تقول ما تعتقده بدون مرشح.

الى جانب ذلك، كنت أكره روديوس. أنت تمتلك ذكاء رائع. أنت دائمًا تحلل كل ما تفعله. أخيرًا، أنت تعرف جيدًا ما تريده في الحياة. لا تخف من الغد وتحل المشاكل بطريقة سريعة وعملية للغاية.

ماذا نعني بالتحديات الفيروسية؟

هذه سلسلة من الأنشطة، والتي يمكن أن تكون من مواضيع مختلفة، مثل الرياضيات، الألغاز، علاقة الأشياء، من بين أمور أخرى. والغرض من ذلك هو إثارة اهتمام الناس بالعثور على إجابات بطريقة مرحة، بالإضافة إلى السماح لنا بتطبيق المعرفة الأساسية التي تعلمناها في مرحلة معينة من حياتنا.

ما هي الألغاز المنطقية؟

الألغاز المنطقية هي التسلية أو الألعاب التي تتكون من إيجاد حل لغزا، وإيجاد المعنى الخفي للعبارة فقط من خلال الحدس والتفكير. هذا ليس بحكم امتلاك معرفة معينة.

الفرق مع الألغاز هو أنها تشكل اللغز في شكل قافية وتستهدف بشكل عام جماهير الأطفال. يتم استخدامها في الغالب بطريقة فكاهية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللغز هو لغز يظهر كلعبة ويتطلب استخدام البصيرة لإيجاد حل مناسب.

قد تكون هناك هياكل مختلفة فيها، بعضها يظهر قافية؛ والبعض الآخر، من ناحية أخرى، يركز على إنشاء مشكلة منطقية تتطلب المهارة والتحليل لحل ناجح.

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