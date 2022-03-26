التحدي البصري: العثور على الحشرة بين العسل في سبع ثوان فقط

تحدٍ فيروسي جديد بالنسبة لك. تحتوي الألغاز الفيروسية على مستويات، وبعضها سهل الأداء، والبعض الآخر معقد إلى حد ما، ولكن هناك أكثرها تعقيدًا مثل تلك التي نقدمها أدناه. هذه صورة حيث سيكون عليك العثور على الحشرة بين العسل في وقت قياسي.

يجب أن تتذكر أن هذا النوع من الملاحظات يساعدك دائمًا، إما بطريقة أو بأخرى، على تحسين قدرتك المعرفية، وكيف تدرك الأشياء وخفة حركتك العقلية. على الرغم من أن الأمر يبدو غريبًا بعض الشيء، إلا أن اختبارات مثل تلك التي ستراها أدناه ضرورية لتحديث العقل في أوقات التوتر. لذلك، يجب ألا تتجاوز مهمتك معايير ما يطلبه الاختبار منك.

انتبه إلى برطمانات العسل الموجودة هناك، لأنه من بينها حشرة يمكن أن تفسد كل شيء. حاول القيام بذلك في الوقت المشار إليه في البيان. إذا كنت تبحث عن تحدي مرئي ترفيهي، فقد أتيت إلى المكان الصحيح. تذكر أنه أدناه سيكون لديك الحل الكامل في حال كنت تشك في ذلك. اختبر نفسك واستمتع. حظا سعيدا مع التحدي.

التحدي البصري: العثور على الحشرة بين العسل حيث يفشل 97٪ في 7 ثوان. الصورة: Genial.Guru.

حل للتحدي الفيروسي

هل تمكنت من حل اللغز؟ هل أعجبك العسل؟ حسنًا، أبعد من الحلو، من المهم معرفة النتائج. في هذا السياق، في هذه المرحلة، نعتقد أنك قد وجدت الحل بالفعل، لذلك ليس لدينا خيار سوى تهنئتك مرة أخرى.

ومع ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا تقلق، لأنه مثلما توجد تحديات سهلة، فهناك أيضًا تحديات تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا. لذلك، فإن المهمة هي إظهار الحل الكامل حتى تعرف في مناسبة جديدة كيفية حل الاختبار النفسي. كانت الحشرة على الجانب الأيسر السفلي من الرسم التوضيحي، وكانت ذبابة.

لا تنس مشاركتها مع أصدقائك أو عائلتك حتى يسعوا إلى إنعاش قلوبهم في أوقات الشعور بالوحدة. تذكر أن هناك المزيد من التحديات الفيروسية التي تحشد دائمًا رأي مستخدمي الإنترنت على الشبكات الاجتماعية. جربها وحدد ما إذا كان هذا هو الشيء الذي تفضله.

حل للتحدي البصري: ها هي الحشرة بين العسل. (الصورة: Genial.Guru)

ماذا نعني بالتحديات الفيروسية؟

هذه سلسلة من الأنشطة، والتي يمكن أن تكون من مواضيع مختلفة، مثل الرياضيات، الألغاز، علاقة الأشياء، من بين أمور أخرى. والغرض من ذلك هو إثارة اهتمام الناس بالعثور على إجابات بطريقة مرحة، بالإضافة إلى السماح لنا بتطبيق المعرفة الأساسية التي تعلمناها في مرحلة معينة من حياتنا.

ما هي الألغاز المنطقية؟

الألغاز المنطقية هي التسلية أو الألعاب التي تتكون من إيجاد حل لغزا، وإيجاد المعنى الخفي للعبارة فقط من خلال الحدس والتفكير. هذا ليس بحكم امتلاك معرفة معينة.

الفرق مع الألغاز هو أنها تشكل اللغز في شكل قافية وتستهدف بشكل عام جماهير الأطفال. يتم استخدامها في الغالب بطريقة فكاهية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن اللغز هو لغز يظهر كلعبة ويتطلب استخدام البصيرة لإيجاد حل مناسب.

قد تكون هناك هياكل مختلفة فيها، بعضها يظهر قافية؛ والبعض الآخر، من ناحية أخرى، يركز على إنشاء مشكلة منطقية تتطلب المهارة والتحليل لحل ناجح.

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