ضحايا الاختفاء القسري يطلبون من لجنة الحقيقة مساحة للاستماع إليها

Un hombre observa la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. EFE/ Luis Eduardo Noriega A./Archivo

في 8 فبراير، وقفت مجموعة من الناس أمام مقر لجنة الحقيقة (CEV) في وسط مدينة بوغوتا، مطالبين بأن يستمع إليها كيان السلام. وقاد هذا النشاط مؤسسة نيديا إريكا باوتيستا، وهي مجموعة مكرسة لحماية حقوق النساء وأفراد الأسرة ضحايا الاختفاء القسري في كولومبيا.

بعد ظهر يوم الثلاثاء، نزل رئيس CEV فرانسيسكو دي رو واستمع وتحدث مع العديد من الأشخاص الذين كانوا في سباق نوفينا #12C - 10 في بوغوتا. في ذلك اليوم أخبر القادة أنه سيفتح مساحة رسمية في غضون يومين أو ثلاثة أيام للاستماع إلى مطالبهم. حسنًا، لقد مر ما يقرب من شهرين ولا تزال المؤسسة تنتظر المكالمة. وقد تم ذلك في رسالة موجهة إلى CEV بتاريخ الخميس 24 مارس 2022.

وفي الرسالة، أعرب الضحايا عن ذلك، «لم يسمع الأب دي رو والمفوضون السادة، بالمعنى الإنساني والأخلاقي والمعرفي والقانوني للكلمة. ونخشى أن تعتبر حقيقة ضحايا الاختفاء القسري منحازة، وأن نعتبر طرفا مهتما». ولدت مؤسسة نيديا إريكا باوتيستا في المنفى بعد أن اضطرت العائلة المعمدانية إلى مغادرة البلاد بسبب التهديدات في عام 1997.

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وهي أن ابنته نيديا إريكا باوتيستا هي ضحية للاختفاء القسري في 30 أغسطس 1987. في ذلك اليوم، ألقت مجموعة من الرجال المسلحين، المسجلين في اللواء العشرين للجيش الوطني، القبض على عالم الاجتماع والخبيرة الاقتصادية في بوغوتا البالغة من العمر 33 عامًا، واقتادوها إلى مزرعة في بلدية غويابيتال (كونديناماركا)، حيث أبقوا نيديا في الأسر والتعذيب والجنس بعد ثلاثة عشر يوما عثر على جثتها على الطريق السريع بوغوتا - فيلافيسينسيو، في حالة تحلل جعلت من المستحيل تحديد الهوية، لمدة 3 سنوات لم تكن عائلتها تعرف أي شيء عنها.

وفي مقابلة مع راديو كونتاجيو، ذكر مدير المؤسسة، يانيث باوتيستا، أن طريقة التواصل مع لجنة الحقيقة كانت فقط من خلال التقارير المقدمة. «يبدو لنا أن اللجنة قصرت في الاستماع إلى الضحايا المباشرين، لأنه حتى لو قيل إن الضحايا المباشرين هم المختفون، نحن الأقارب هم أيضا ضحايا الأضرار التي لحقت بالنزاهة والصحة العقلية، والإجراءات القانونية الواجبة والعدالة».

وأخيرا، قال باوتيستا إن اللجنة يجب أن تكون مؤسسة تسير جنبا إلى جنب مع الضحايا. وأشار أيضاً إلى أنه منذ توقيع اتفاق السلام بين الدولة الكولومبية ومغايري القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقين في عام 2016، قدموا إلى اللجنة ستة تقارير عن حالات العنف والعواطف والتعويضات لضحايا الاختفاء القسري:

«نحن نقدم جميع التقارير وهذه الرسالة وتلك الأفكار كمساهمة في النظام المتكامل، لأننا لا نزال نلتزم بالسلام وفعالية الآليات التي نوقشت في اتفاق السلام. إنها مثل الأم عندما تخبر ابنها أنها تفعل ذلك بشكل خاطئ، ونحن نفعل ذلك بهذا الشعور وبهذه المسؤولية».

وفي الرسالة الموجهة إلى لجنة التحقيق المركزي، قارنت المؤسسة عمل الكيان الكولومبي بلجنة الحقيقة والمصالحة في بيرو، التي كانت مسؤولة أساسا عن إعداد تقرير عن عصر الإرهاب الذي مر به ذلك البلد بين عامي 1980 و 2000. «وفي بيرو، جلس المفوضون لساعات وساعات وأيام وشهور للاستماع إلى الضحايا في كل شهادة من شهاداتهم ولم يكن هناك واحد أو اثنين من المفوضين، بل اللجنة بأكملها ككل. بدا لنا أن هذه الطريقة في الاستماع إلى الضحايا بشكل جماعي ومع ما يكفي من الوقت والصبر لسماعهم كانت تصالحية. نفس الشيء لم يحدث في كولومبيا».

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