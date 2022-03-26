Vaccinagate: لم توقع مينسا عقوبات على المتورطين في فضيحة التطعيم غير المنتظم للمسؤولين

في فبراير 2021، بعد الكشف عن قضية «Vaccinagate»، أشارت كلية الطب في بيرو (CMP) إلى أنها ستبدأ عملية تأديبية 487 شخصًا متورطًا، تلقوا لقاحات Sinopharm بشكل غير منتظم في عام 2020. ومع ذلك، لم يكن من الممكن بدء عقوبة، بل تمت تبرئة بعضها.

كان من المفترض أن يتم التحقيق في القضية من قبل المجلس الإقليمي الثالث ليما. ومع ذلك، وبعد عام من البحث، أفيد أنه تم تبرئة ما لا يقل عن 10 أطباء، من بينهم: سيرو ماغوينيا، نائب العميد السابق، الذي تم التصديق عليه كمدير لصندوق تحرير مؤتمر الأطراف/اجتماع الأطراف؛ وأوسوالدو لازو، مستشار العميد الوطني الحالي، راؤول أوركويزو؛ أليخاندرو أغويناغا، عضو الكونغرس الحالي في Fuerza Popular؛ إدواردو جوتوزو، طبيب أبحاث؛ كلوديا جيانول أنا، مدير مختبر سويسرا؛ وكارلوس كاستيلو سولورزانو، مستشار التحصين السابق في وزارة الصحة (مينسا). وفقًا للتقرير الذي قدمته لجنة التحقيق، كان سولورزانو مسؤولاً عن إجراء اتصالات لتقديم اللقاحات.

في المجموع، يشارك 115 طبيبًا، ويبقى أن نعرف ما هو الاستنتاج الذي كان سيتوصل إليه CRIII ليما. وفقًا لبيرسي مايتا-تريستان، مدير الأبحاث في الجامعة العلمية الجنوبية، «لا يُسمح باستخدام منتج بحثي خارج تجربة سريرية، حتى بالنسبة لفريق الباحثين».

87- ولم يكن للجزاءات أثر.

تنص لوائح مؤتمر الأطراف/اجتماع الأطراف على أنه يجب التوصل إلى اتفاق جزاءات ثم إصدار قرار لجعله فعالاً. وفقًا لوحدة صحافة البيانات في صحيفة El Comercio، في وثيقة أرسلها Ildauro Aguirre في 8 مارس، وهو العميد الحالي لـ CRIII ليما، إلى ياريلا إنريكيز، سكرتير الإدارة السابقة، تم اكتشاف 87 حالة من اتفاقيات العقوبات التي لم يكن لديها قرار.

من بين العقوبات الأطباء المتورطين في حالات الفساد والإهمال والعلوم الزائفة و «Vaccinagate». - ما لا يقل عن 10 أطباء متورطين في و كانت الحالة الأخيرة لها اتفاق جزاءات, و لكن بدون حل.

وفقًا لاتفاقية 005SO، المؤرخة 2 ديسمبر 2021، تم إيقاف الطبيب جيرمان مالقا، الذي قاد دراسة لقاح سينوفارم، من الممارسة المهنية لمدة 12 شهرًا. ولكن، لأن قرار العقوبات لم يتم توقيعه، لم يتم تنفيذه. حدث الشيء نفسه مع الطبيب لويس سواريز، نائب وزير الصحة العامة السابق في مينسا. تلقى 3 جرعات غير منتظمة و 2 في العملية المنتظمة وتم الاتفاق على تعليقها لمدة شهرين. من ناحية أخرى، تلقت زوجته إينيس كارو كان 15 يومًا فقط من العقوبة. لم تكن هناك عقوبة فعالة.

من ناحية أخرى، فإن الشخص المسؤول عن التحقيق في هذه القضية في مينسا هو فرناندو كاربون. وذكر أنه من الضروري بالفعل الانتهاء من هذه التحقيقات.

«الدولة التي تناشد عدم المعاقبة هي الدولة التي لا تصحح الأخطاء (...). ويبدو ان هناك محاولة لترك الوقت يمر حتى تصبح القضية باطلة، ولكن الكتابة او ليس هناك مصلحة وهذا خطأ».

كما أن إدارة هيرنان كوندوري الحالية لم توقع أي من قرارات العقوبات الـ 87. وفي هذا الصدد، قال عميد CRIII ليما إن «الإجراءات القانونية الواجبة تتبع».

وقالت مايتا تريستان: «يبدو أن هناك نية للتستر».

لم يتم احتساب جميع اللقاحات.

هناك قضية أخرى ذات صلة بحالة التطعيم غير المنتظم التي تحدث في عام 2020 وهي عدد الجرعات التي كان سيتناولها كل شخص. كشفت El Comercio أنه بعد مراجعة حالة التطعيم للمتورطين، هناك مجموعة من الأطباء الذين لم يتم احتسابهم للتلقيح وكان من الممكن أن يتلقوا أكثر من 3 جرعات.

على سبيل المثال، يسجل نائب الوزير السابق سواريز 5 جرعات. وفقًا لـ Minsa، فقد تلقى جرعته الأولى في يونيو 2021، لكنه فعل ذلك بالفعل في سبتمبر 2020. من ناحية أخرى، تلقى Ciro Maguiña أول جرعة له في ديسمبر 2020، لكن مينسا يسجل الجرعة الأولى التي تلقاها في فبراير 2021.