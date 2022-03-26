الهدف غير العادي الذي يمكن أن يكلف التأهل لكأس العالم قطر مالي

لقد كان بلا شك أداءً يجب نسيانه. كابوس. حتى على المسرح الأكثر تشاؤما موسى سيساكو كان ليتخيل ما سيحدث في ملعب 26 مارس، حيث حققت تونس انتصارا هاما ضد مالي في واحدة من التصفيات المؤهلة الأفريقية في طريقها إلى كأس العالم قطر 2022.

في الدقيقة 36 من الشوط الأول، أراد المدافع المركزي لستاندرد لييج البلجيكي إرسال الكرة إلى حارس المرمى إبراهيم بوسو مونكورو، الذي كان على ما يرام ولم يستطع منع الكرة من دخول سياجه. متشككة، سيساكو القرفصاء أسفل دون فهم الخطأ الذي ارتكبه ثم جاء اثنين من الصحابة لراحة له للخروج عقليا من تلك اللحظة السيئة. ومع ذلك، لم تمر العاصفة...

بعد أربع دقائق فقط، هرب المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري يدا بيد ليسجل الهدف الثاني، ولعبه سيساكو من الخلف، خارج منطقة الجزاء. ولم يتردد الحكم تيسيما وييسا باملاك في إظهار البطاقة الحمراء له وأرسله إلى الاستحمام. كارثة كاملة للمدافع البالغ من العمر 21 عاما والتي ظهرت في باريس سان جيرمان الذي سيغيب عن مباراة العودة في تونس الثلاثاء المقبل.

كان هذا blooper غير العادي مشابهًا جدًا لتلك التي قام بها بييرو هينكابي وهيرنان جالينديز في المباراة التي كانت الإكوادور. لعب ضد باراغواي في سيوداد ديل إستي لتصفيات أمريكا الجنوبية. كان النهائي للإكوادوريين آخر لأنه على الرغم من خسارتهم أمام ألبيروجا، إلا أنهم أغلقوا تذكرتهم لكأس العالم القادمة.

مالي على بعد خطوة واحدة من صنع التاريخ لأنها لم تتأهل أبدًا لكأس العالم. من بين أعظم إنجازاته في كرة القدم الوصيف في كأس الأمم الأفريقية (1972)، والمركزين الثالث (2012 و 2013) واثنين من الوصيف في بطولة الأمم الأفريقية (2016 و 2021). لم يتم حل القصة وسيسعى لتحويل المسلسل حول الأراضي التونسية.

هذه هي الطريقة التي انتهت بها مباريات الساق في REPECHAGE في إفريقيا

مصر 1-0 السنغال

الكاميرون 0-1 الجزائر

غانا 0-0 نيجيريا

جمهورية الكونغو الديمقراطية 1-1 مارويكوس

مالي 0-1 تونس

*سيتم لعب جميع مباريات إعادة المباريات يوم الثلاثاء المقبل

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