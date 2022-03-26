أسباب معاقبة الرياضيين الروس بعد غزو أوكرانيا

وقالت لاعبة التنس الأوكرانية مارتا كوستيوك (رقم 54 في التصنيف العالمي WTA) في نزهتها من خلال بطولة إنديان ويلز (الولايات المتحدة الأمريكية): «بصراحة، في الحالة الذهنية التي أنا فيها، كان من الصعب حقا الحصول على الملعب».

ومضى يقول: «إنه لأمر مخيب للآمال للغاية أنه لم يأت أي لاعب روسي ليخبرني أنها آسف لرؤية ما يلحقه بلدها بي. لقد مات عدد أكبر من المدنيين الأوكرانيين أكثر من الجنود، ومن بينهم أطفال، إنه أمر فظيع. أرسل لي لاعب رسالة نصية. جاء شخص آخر للدردشة معي، ولكن لم يقدم لي أحد الدعم أو سألني كيف كنت أفعل. إنه أمر صادم».

«الأمر لا يتعلق بالسياسة، بل يتعلق بالبشر. يؤلمني، يؤلمني عندما أصل إلى هنا وأرى هؤلاء اللاعبين، عندما أسمعهم يقولون إن مشكلتهم الرئيسية هي عدم القدرة على تحويل أموالهم أو هذا النوع من الأشياء. إنه أمر غير مقبول, "خلص كوستيوك البالغ من العمر تسعة عشر عامًا.

تم تعليق بطولتي ATP و WTA التي ستعقد في موسكو في أكتوبر، وحظر الاتحاد الدولي للتنس (ITF) كلا من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في تصفيات كأس ديفيز وبيلي جان كينج.

من ناحية أخرى، يُسمح للاعبي التنس من كلا البلدين بالتنافس بشكل فردي على بطولات ATP و WTA، دون عرض العلم أو الرموز الوطنية الأخرى.

«أنا لا أتفق مع الإجراءات التي تم اتخاذها. انظر إلى الرياضات الأخرى، انظر إلى الرياضات الكبيرة، ما فعلوه، لا يمكنك أن تكون محايدًا في هذا»، انتقد كوستيوك.

وأشار لاعب التنس، من بين أمور أخرى، إلى الإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية الدولية (IOC)، والتي أوصت بأن تحظر الاتحادات الرياضية مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات الدولية بسبب انتهاك «الهدنة الأولمبية» من قبل البلدين.

وينص البيان الذي أقرته اللجنة التنفيذية على أن الغرض هو «حماية سلامة المسابقات الرياضية العالمية وسلامة المشاركين فيها». ويضيف: «الحرب الحالية في أوكرانيا تضع الحركة الأولمبية في معضلة. في حين يمكن للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا الاستمرار في المشاركة في الأحداث الرياضية، لا يمكن للعديد من الرياضيين من أوكرانيا القيام بذلك بسبب الهجوم على بلدهم».

تسبب هذا الحض في تأثير متتالي مع عدة عقوبات «فورية وحتى إشعار آخر».

وسرعان ما انضم الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وEuleague إلى المقاطعة. تم استبعاد روسيا لمباراة نهاية كأس العالم 2022 في قطر، دون ممثلها في الدوري الأوروبي (سبارتاك موسكو)، وبدون منافسة على فرق كرة السلة في الدوري الأوروبي (سسكا موسكو، زينيت سانت بطرسبرغ، يونيك كازان).

دقيقة بعد دقيقة، انضم المزيد من الاتحادات الدولية: تنس الريشة (BWF)، التايكواندو (العالم التايكواندو)، السباحة (FINA)، الرجبي (العالم الرجبي)، التجديف (العالم التجديف)، الكرة الطائرة (FIVB)، تنس الطاولة (ITTF)، من بين أمور أخرى.

تم استبعاد فريق كرة القدم الروسي لمباراة كأس العالم قطر 2022 (Gettyimages)

اختارت بعض الاتحادات تبادل «التعليق الفوري حتى إشعار آخر» للحصول على إذن مؤقت للرياضيين للتنافس كمحايدين، بدون رموز أو أعلام أو أناشيد.

في عمل رمزي، انسحب الاتحاد العالمي للتايكوندو (WTF) من فلاديمير بوتين الحزام الأسود الفخري لـ 9 دان (grandmaster).

في عام 2019، علقت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (WADA) روسيا من المسابقات الدولية، بناءً على تقرير المحامي الكندي ريتشارد ماكلارين. بعد تحقيق دام خمس سنوات، تم اعتماد تواطؤ الدولة الروسية (وزارة الرياضة ودائرة الأمن الفيدرالي) من خلال خطة منهجية مصممة لتزوير ضوابط مكافحة المنشطات للرياضيين، مما تسبب في اختفاء مئات التقارير الإيجابية.

ليس هناك شك في أن الدورات التاريخية تكرر نفسها في كثير من الأحيان: الأوبئة والكوارث الطبيعية والحركات الثورية والحروب.

وهناك سابقة غير قريبة تضعنا في القرن الماضي بعد الحرب العالمية الثانية، في خضم فوارة تيار الاضطهاد ضد السكان السود، من بين مجموعات عرقية أخرى.

في 19 نوفمبر 1946، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا ينص على أنه «من مصلحة الإنسانية أن تضع حدًا فوريًا للاضطهاد ومظاهر التحيز الديني كما كان يسمى عنصري».

كما دعت «الحكومات والسلطات المسؤولة إلى العمل وفقا لروح ونص ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ أسرع وأشد التدابير تحقيقا لهذه الغاية».

ولكن في الستينات فقط أطلقت الأمم المتحدة حملة لتشجيع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد على تطبيق تدابير العزل على نظام جنوب أفريقيا ومؤيديه.

ألهمت طليعة مؤلفة من كتاب وفنانين وموسيقيين ورياضيين تعبئة ضد الفصل العنصري ودعماً للتحرر، برتبة مراقبين. وساعدت تلك الحملة على إقناع الشركاء التجاريين الرئيسيين لجنوب أفريقيا بفرض حظر على الأسلحة، ضمن قيود أخرى.

في عمل رمزي، سحب الاتحاد العالمي للتايكوندو (WTF) الحزام الأسود الفخري لفلاديمير بوتين من 9 دان

في عام 1968، تسبب إلغاء جولة تم الإعلان عنها كثيرًا في جنوب إفريقيا من قبل نادي ماريليبون للكريكيت (MCC) في إثارة ضجة.

هذا النادي الأسطوري المعروف باسم «لورد»، الذي تأسس في لندن عام 1787، هو خالق وخادم قوانين اللعبة.

كانت الفضيحة أكبر عندما أصبح السبب الحقيقي للإلغاء معروفًا. قاوم باسل دوليفيرا، لاعب كريكيت مشهور «ملون»، ولد في كيب تاون، سليل السكان الأصليين والبرتغاليين، بشدة من قبل سلطات جنوب أفريقيا لأنه كان سيكون جزءا من الوفد الإنجليزي الذي كان سيواجه فريق جنوب أفريقيا، الذي كانوا جميعا من البيض.

اتهم زعيم الحزب الوطني آنذاك، بي جي فورستر، نادي لندن: «إن مركز عملائي ليس نادي ماريليبون، إنه فريق الحركة المناهضة للفصل العنصري».

في أوائل عام 1968، عندما بدأت قضية D'Oliveira يكون لها تأثير في بريطانيا، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مقاطعة جميع الفرق الرياضية في جنوب أفريقيا التي نظمت في إطار الفصل العنصري.

في السابق، في عام 1961، علق FIFA اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم لسياساته الفصل العنصري واستبعدت جنوب إفريقيا من دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964.

وخلال السبعينات والثمانينات، عانت لعبة الركبي الجنوب أفريقية أيضاً من ضغوط كبيرة من الرأي العام ضد الفصل العنصري، وتركتها في حالة عزلة دولية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والرياضية.

و هكذا أكد الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية) الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1977 (من جديد الحاجة إلى القضاء بسرعة على ممارسة الفصل العنصري باعتماد «التدابير الضرورية و الأكثر فعالية», مع «تعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة على المبدأ الأولمبي المتمثل في عدم - التمييز».

بالنسبة للمنظمات الرياضية أو الفرق أو الرياضيين المشاركين في المسابقات مع البلدان المنضمة إلى الفصل العنصري، تم وضع المبادئ التوجيهية التالية:

كان لاعب الرجبي الجنوب أفريقي تشيستر ويليامز أحد حاملي المعايير في مكافحة العنصرية في بلاده

- رفض تقديم أي نوع من المساعدة المالية.

- تقييد الوصول إلى المرافق الرياضية الوطنية.

- لا تعترف بصحة أي عقد رياضي يتم وضعه وفقًا لقواعد اختيار الفصل العنصري.

- لا تمنح الأوسمة أو الجوائز الوطنية واسحب تلك التي تم منحها.

- لا تعقد حفلات استقبال رسمية تكريما لهذه الفرق أو الرياضيين.

- لا تمنح تأشيرات للممثلين أو تسمح لهم بدخول البلاد.

- التأكد من أن «كل بلد يمارس الفصل العنصري يتم طرده من المنظمات الرياضية الدولية والإقليمية».

- منع العقوبات المالية أو غيرها من العقوبات ضد المنظمات التابعة التي «ترفض المشاركة في الأحداث الرياضية مع بلد يمارس الفصل العنصري».

ولعل الوقت قد حان لإعادة إصدار النموذج القديم الذي أعطى الحياة للقتال العملاق ضد التمييز العنصري، الذي يهدف في هذه الحالة الحاسمة إلى الحفاظ على السلام العالمي.

في ميثاق الأمم المتحدة (سان فرانسيسكو، 26 يونيو 1945)، دعا إلى «إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي تسببت مرتين خلال حياتنا في معاناة لا توصف للبشرية، لإعادة تأكيد الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وبكرامة الإنسان وقيمته. شخص».

بيد أن إعﻻن المبادئ العالمية هذا - باستثناء الفصل العنصري - لم يكتسب قوة في «المعاهدات الخاصة» داخل المجتمع الدولي، اﻷمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تأطير مشكلة الرياضة في أوقات الحرب من منظور إنساني.

يوثق كتاب هانا أرندت «أيخمان في القدس» (1963) محاكمة المجرم النازي المسؤول عن الخدمات اللوجستية لنقل اليهود إلى معسكرات الموت.

يستخدم المؤلف مفهوم «تفاهة الشر» لوصف ملف Eichmann الشخصي.

«يتم هذا الشر معظم الوقت، أولئك الذين لم يقرروا أو لم يقرروا التصرف إما من أجل الشر أو من أجل الخير. كان أخطر شيء في القضية هو أن هناك العديد من الرجال مثله، وأن هؤلاء الرجال لم يكونوا منحدرين أو ساديين، لكنهم كانوا، ولا يزالون، طبيعيين بشكل رهيب ورهيب»، كما يقول أرندت.

سيا كوليسي، أول كابتن أسود سبرينغبوكس في التاريخ

هل من العدل معاقبة الرياضيين على الأعمال التي تولدها الطبقة الحاكمة في بلدانهم؟

هل هم متواطئون أم شركاء في إعلان الحرب؟

من الصعب للغاية حل الأسئلة المطروحة على المستوى النظري.

في مقال لإعطاء بعض الإجابات، تجدر الإشارة إلى أن الرياضة فائقة الاحتراف لا يمكن ولا ينبغي أن تكون غريبة على الآثار الجانبية للحرب.

إن العقوبات المفروضة على الرياضيين الروس الذين يمنعونهم من ارتداء قمصانهم أو عرض العلم والألوان أو غناء النشيد الوطني، هي عقوبات رمزية بحتة.

ومن الضروري تعزيز الاتجاه الحالي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية وغيرها إلى لوم الصراعات المسلحة، والانتقال من الرسائل التصريحية إلى إجراءات أكثر واقعية وأكثر تقييدا.

يجب أن يقترح المعيار الدائم الجديد للرياضة الوقف الفوري وحتى إشعار آخر بالمسابقات الرياضية الكبرى. ومن شأن هذا القرار أن يعزز درجة مساهمة الرياضة لصالح «عدم التسامح» في مواجهة أي نوع من أنواع الكفاح المسلح.

اليوم لا يزال عالم الرياضة يدور دون توقف كما هو الحال في زمن المصارع القتال في الكولوسيوم الروماني. من غير الحساس والمتناقض مشاهدة المباراة الآسرة نادال ضد كيرجيوس على شاشة التلفزيون في الملعب الرئيسي في إنديان ويلز أثناء تغيير القناة يظهر الرعب والخراب للحرب بين الروس والأوكرانيين.

وقال رافائيل نادال في بداية التقدم الروسي على أوكرانيا: «لا أريد أن أتحدث عن الجناة أو ما هي المشكلة، ولكن مهما كانت في هذه المرحلة وفي القرن الذي نحن فيه، يبدو لا يصدق بالنسبة لي أن هناك حروبا».

وقالت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، التي اقتحمت البكاء بعد أن علمت أن ملفاتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي قد تم حذفها بسبب تغريدها ضد الغزو، «إنه يحطم قلبك أن ترى كم عدد الأبرياء الذين تأثروا بهذا العنف وسيستمر في التأثر».

بينما رفضت هيئة التحكيم للرياضة (TAS) استئنافا من الاتحاد الروسي لكرة القدم (UFR) التصديق على استبعاد فريقه الوطني من كأس العالم قطر 2022 بسبب «العملية العسكرية الخاصة» في أوكرانيا, الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE), استبعد المعلم الروسي سيرجي Karjakin لمدة ستة أشهر لنشر رسائل دعم لبوتين على شبكاتهم الاجتماعية.

وجدت لجنة الأخلاقيات والانضباط FIDE كارجاكين مذنبا في المقام الأول بسبب «العدد الكبير» من ردود الفعل السلبية على الشبكات، والتي تضر ليس فقط بسمعة الشطرنج و FIDE، ولكن أيضا من لاعب الشطرنج نفسه.

يصبح دور نخبة الرياضيين ذا صلة. كما أن تصرفات حكام اليوم - وكذلك الحسنات والتهديدات - تصل إليهم أيضًا. في مواجهة مثل هذا المستوى من التعرض، لا يوجد مجال للتواطؤ.

ليس من العدل أو المعقول أنه بينما يواصل الروسي دانييل ميدفيديف تسجيل نقاط لترتيب ATP وجوائز بمئات الآلاف من الدولارات, يتوقف العديد من الرياضيين الأوكرانيين الآخرين عن التنافس للانضمام إلى القوات الوطنية. صمت الرقم 2 الحالي للتنس العالمي هو علامة على اللامبالاة وعدم التضامن مع زملائه.

يتم تأسيس شكل جديد من أشكال الدفاع الجماعي من خلال الشبكات الاجتماعية. لم يعد من الممكن إخفاء جرائم الحرب تحت السجادة.

قواعد اللعبة هي الجوهر الخامس للرياضة، لكن الواقع غالبًا ما يوجه المقاييس نحو الجانب الأكثر قسوة والأقل متعة.

ومن المسلم به أنه لا توجد «حقوق مطلقة» حتى في وقت السلم. تتسبب الحرب في حالة من عدم اليقين والدمار والموت، إلى جانب التعليق إلى أجل غير مسمى أو إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الإنسان لأولئك الذين بقوا على قيد الحياة. في مواجهة الحرب التي تهدد حياة واقتصاد العالم المعولم، يبدو أنه من الحماقة إعلان حصانة الرياضة كما لو كانت استثناء للقاعدة، ومواصلة برمجتها كما لو لم يحدث شيء سيء.

وعلى أساس المبدأ الأعلى للتضامن بين الشعوب، ينبغي إيلاء الاهتمام لحالة العزل لمئات الآلاف من الضحايا، والأيتام، والنساء والرجال المشوهين أو المدفونين، والأسر المقطوعة أو الجائعة التي أُجبرت على دخول المنفى.

لأسباب إنسانية، يجب إيقاف الآلة العظيمة للرياضة الاحترافية الآن بموجب الإعلان العالمي لـ «أوقفوا الحرب»! حتى يتم إطفاء حريق الحرب أخيرًا.

(*) دانيال روبرتو فيولا هو محام في الولايات المتحدة ومدير IUSport.com أمريكا اللاتينية.

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