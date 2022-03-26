استبعدت مجموعة لوس تشوبا ريسيو العلاقات مع العصابة التي قتلت في سيلايا

في 22 مارس، قُتل الأعضاء السبعة في مجموعة فرقة لوس تشوباريسيو في مجتمع سان خوسيه إل نويفو، سيلايا. بعد تنبيه السلطات حول سيارة محترقة، حددت سلطات Guanajuato أنه كان الموسيقيين، لذلك أحبائهم ومعجبيهم. أعرب عن أسفه العميق للحقيقة.

ومع ذلك، هناك فرقة في الأصل من La Manga، في فريسنيلو، زاكاتيكاس، الذي يشبه إلى حد كبير اسم الموسيقيين المتضررين، حتى أنهم ينتمون إلى النوع الإقليمي المكسيكي؛ إنه Los Chupa recio، أي أنه يبدو كما هو ولكنه مكتوب بالفضاء ومع «r» واحد.

وبسبب هذه المصادفة، استخدمت بعض وسائل الإعلام وغيرها صوره لنشر القضية، وبدأ أعضاء لوس تشوبا ريسيو في تلقي التعازي، وكثير من الناس قلقون بشأن وفاته الظاهرة.

في مواجهة الارتباك الذي بدأ ينتشر بسرعة، قرر عازف الدرامز في الفرقة عمل فيديو توضيح يشرح أنهم لم يتأثروا بالموسيقيين:

«كريستيان لوغو، عازف الدرامز في Los Chupa recio، فرقة شمالية يحييك؛ فقط لتوضيح موقف مؤسف بعض الشيء لبعض الزملاء الموسيقيين؛ ولحسن حظنا، جميع أعضاء المجموعة يقومون بعمل جيد للغاية، نحن نستريح في بيوتنا بفضل الله، ونستمتع بصحة جيدة للغاية و أخذ القوة للعروض القادمة،» قال.

هم أعضاء Los Chupa recio، العصابة التي لم تتأثر بالعنف (الصورة: فيسبوك/لوس تشوبا ريسيو)

في التسجيل، انضم كريستيان لوغو أيضًا إلى التعازي لفرقة Los Chuparrecio وكرر عدة مرات أن مجموعة Los Chupa recio لم تكن ضحايا لأي نوع من العنف:

«لسوء الحظ هؤلاء الموسيقيين - لا نعرف أي مجموعة من - ماتوا وعلى يد... حسنًا، بطريقة غير عادلة؛ لذلك نريد فقط أن ندلي بالبيان ونخبرك أننا وجدنا الأفضل؛ شكرًا جزيلاً على القلق، لا تدع نفسك تنجرف بالأخبار، لأنك ربما التقطوا الصور الأولى التي عثروا عليها»، قال الموسيقي.

مأساة لوس تشوباريسيوس

وفقًا لصفحتهم على Facebook، كان أحد العروض الأخيرة لـ Los Chuparrecios قبل خمسة أيام في حفلة أطفال في المجتمع وكانوا في طريقهم إلى حفل موسيقي في سان خوسيه إل نويفو. كانت المجموعة في الأصل من خوان مارتن مكونة من سبعة رجال وقال معجبوها إنهم حزينون جدًا من الأخبار لأنهم «لعبوا فقط لمشاركة فرحتهم» و «ربحوا على الناس بكاريزما كبيرة».

وفقًا لصفحتهم، هذا ما كانوا يشبهون منذ 13 عامًا (الصورة: فيسبوك/لوس شوباريسيو)

كانت الفرقة متوجهة إلى حفلة موسيقية (الصورة: فيسبوك/لوس تشوباريسيو)

ذكرت سلطات الدولة أنه في ليلة 22 مارس، تم تنبيههم إلى حريق شاحنة بيك أب فورد F-150 عام 1987، حمراء، كانت داخلها جثث الموسيقيين. الضحايا، وفقا للصور التي تم تداولها على الشبكات الاجتماعية، كانوا يرتدون سراويل الدنيم والقمصان. ربما تم تعذيبهم.

في صباح ذلك اليوم، قال المدعي العام في غواناخواتو كارلوس زاماريبا إنه لا يوجد خط للتحقيق في المجزرة حتى الآن. بشكل غير رسمي, تم تفصيل أن من بين الهيئات هيئة قاصر; ومع ذلك, لم يؤكد المدعي العام المعلومات.

هم ثلاثة أعضاء في لوس تشوباريسيو، فرقة الموسيقيين المكلس في سيلايا (الصورة: فيسبوك/لوس تشوباريسيو)

كما ظهرت بعض النسخ التي تم التأكيد فيها على أن المسؤولين عن وفاة الموسيقيين كانوا مجموعة من تجار المخدرات, ولكن حتى الآن لا يوجد تأكيد لهذه الحقيقة.

من ناحية أخرى، نشر الشخص الذي بقي مسؤولاً عن صفحة Los Chuparrecio على Facebook مقطع فيديو تجميعي مع أغنية للمجموعة وعدد كبير من الصور الفوتوغرافية للأعضاء، وفي بعض العروض التقديمية المختلفة، وفي حالات أخرى يظهرون مع الأصدقاء وفي الآخرين يستمتعون أكثر. عطلاتهم.

تم حجب أعضاء الفرقة في الساعة 8:00 مساءً يوم الجمعة 25 مارس.

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