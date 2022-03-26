أيام تشابو غوزمان في هندوراس وكيف جاء تحالفه مع الرئيس السابق خوان أورلاندو هيرنانديز

الروح، كوبان. هناك شيء شاعري حول هذه القرية الهندوراسية الصغيرة، التي ليست أكثر من شارع مركزي محاط بمنازل خرسانية ويتوج بها معبد كاثوليكي للعمارة الاستعمارية الإسبانية. يتم الوصول إلى ذلك من خلال مسارات ضيقة تنتهي بالجبل بحثًا عن مسارات تعبر غابات الصنوبر. إنه هادئ الآن. لكن هذا المكان يحتفظ بالأسرار. رهيب.

إحدى القصص التي لا تزال تُسمع في هذه المدينة والمناطق المحيطة بها هي الأيام التي كان فيها خواكين أرشيبالدو غوزمان لويرا، تشابو المخيف، الزعيم السابق لكارتل سينالوا والزائر المنتظم لجبل كوبان، يخيّم هنا. إنها قصة لا تزال تُروى بهدوء في الجبال والأنهار المتاخمة لغواتيمالا المجاورة وعلى الطرق التي تصل إلى لا إنترادا، المدينة التجارية على بعد 40 كيلومترًا جنوبًا والتي تفتح منها هذه الأراضي الهندوراسية الغربية لبقية البلاد.

ما تحكيه هذه القصة هو أنه في فجر القرن الحادي والعشرين، عزز El Chapo شخصيًا أعمال سينالوا في هندوراس، حيث كان الجزء الأكثر صلة بمسار الكوكايين في أمريكا الوسطى كان يعمل بحلول ذلك الوقت. هناك، في كوبان، وجد باديراغواتو أفضل شركائه في الأخوين لويس وميغيل أرنولفو فالي، قادة عشيرة لوس فالي، وفي ألكسندر أردون، عمدة محلي مؤثر كان بمثابة حلقة وصل إلى الاتجار بالمخدرات في أروقة السياسة الهندوراسية.

منذ عام 2019، تحدث Infobae إلى عشرات الأشخاص في هندوراس الذين عرفوا مباشرة عن رحلات تشابو وإقامته في هندوراس، بما في ذلك اثنان من كبار ضباط الشرطة الذين قاموا بأعمال استخباراتية في بداية العقد الماضي، وأسقف وكاهن خدم في أبرشية كوبان، وعامل سابق عرف شخصيا لوس فالي والعمدة السابق أردون.

تتفق كل هذه المصادر على أن تشابو غوزمان وجد في غرب هندوراس، بالإضافة إلى كونه مكانًا جيدًا للقيام بأعمال تجارية، ملجأ مريح للحراسة الخلفية للهروب من ضباط الشرطة المكسيكية والأمريكية الذين كانوا يلاحقونه منذ عقدين في بداية القرن.

بعد الاستسلام للسلطات الأمريكية في مارس 2019 في مدينة غواتيمالا، أوضح العمدة السابق أردون، وهو شريك لوس فالي وإل تشابو، بالتفصيل للعملاء الفيدراليين والمدعين العامين في وزارة العدل العلاقة بين تجار المخدرات المكسيكيين وهندوراسيين. واحدة من أهم التفاصيل التي جلبها أردون إلى ضباط الشرطة كانت التأكيد على أن خوان أنطونيو «توني» هيرنانديز كان، في عامي 2013 و 2014، الصلة بين شقيقه، الرئيس الذي تمت ترقيته حديثًا خوان أورلاندو هيرنانديز، والعالم السفلي للمخدرات في هندوراس، بما في ذلك الشراكة مع سينالوا .

في وقت لاحق، عندما تمت محاكمة توني هيرنانديز في الولايات المتحدة في أكتوبر 2019، أوضح أردون أنه كان في اجتماع في عام 2013 حيث أعطى إل تشابو توني مليون دولار لتمويل حملة خوان أورلاندو. كان استثمارًا في مستقبل المكسيكي لوضع سجلات في عشيرة أخرى، عشيرة هيرنانديز، التي كانت على وشك أن تصبح عميد الجريمة المنظمة في هندوراس، كما تم تأكيده بعد سنوات عشرات التحقيقات القضائية والصحفية، وفي النهاية، القبض على الأول في فبراير الماضي. الرئيس، الذي ينتظر في زنزانة في تيغوسيغالبا ليتم تسليمه للرد على تهم تهريب المخدرات في محكمة نيويورك.

يبدو, ومع ذلك, أن هذا ليس سوى غيض من جبل جليدي ضخم سيظهر أثناء محاكمة الرئيس السابق هيرنانديز في الولايات المتحدة في نهاية المطاف. وقد حذر ذلك مؤخرًا الجنرال رامون سابيلون، وزير الأمن في حكومة الرئيس شيومارا كاسترو التي تم ترقيتها حديثًا.

كشف سابيلون يوم الأحد 20 مارس، في مقابلة مع محطة تلفزيونية هندوراسية، أن إل تشابو هو الذي أجبر الرئيس، باستخدام التأثير الذي كان له بالفعل مع حكومة هيرنانديز، الرئيس على إبعاده.

المدير السابق للشرطة الوطنية الهندوراسية، رامون سابيلون (د)، في صورة ملف. وقال سابيلون، وهو الآن وزير الأمن، إنه تم استبداله في عام 2014 بأمر من تشابو غوزمان. إيفي/ستر

في عام 2014، كان سابيلون، الذي كان آنذاك رئيسًا للشرطة، قد طور، بدعم من وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) تحقيقات في لوس فالي وأردون ولوس كاشيروس وقاد العملية التي انتهت بالقبض على الأول. وشك سابيلون بالفعل في العلاقات المحتملة بين العالم السفلي والقوة السياسية الوليدة لبلاده، ولم يبلغ عن القبض على لوس فالي لرئيسه، الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز، حتى حدث ذلك. ثم جاء الفصل.

وخلال المقابلة التي أجريت يوم الأحد السابق، قال سابيلون إن القبض كان السبب في أن وزير الأمن آنذاك، أرتورو كوراليس، تسريحه. «كانت هناك قضايا جوهرية مثل القبض على اللوردات القابلة للتسليم... أعتقد أن هذا هو السبب، حيث بدأت المؤسسات العامة تتخللها الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات».

لم يتردد الوزير في الإشارة إلى الرجل الذي سحب الخيوط حتى يقوم رجال خوان أورلاندو هيرنانديز بإبعاده. «لقد كان الوضع الذي جاء من غوزمان لويرا، المعروف باسم إل تشابو، لأنه كان يؤثر عليهم وقرروا إبعادي من منصبه».

يعرف سابيلون ما يتحدث عنه. عندما أسر الأخوين فالي في عام 2014، أخذهم إلى زنزانات الوحدة الخاصة للشرطة الوطنية المعروفة باسم لوس كوبرا، حيث استجوب الكابوس وعلم، مباشرة، أن توني هيرنانديز وشقيقه خوان أورلاندو قد توحدوا أنفسهم في الجزء العلوي من هرم تهريب المخدرات أن انتقلت، قبل كل شيء، أدوية سينالوا.

ما ساعد إل تشابو في تشكيله في مطلع القرن كان شبكة من تجار المخدرات والسياسيين التي استمرت بسلاسة لعقد من الزمان في هندوراس.

و خلصت شهادة العمدة السابق أردون, وهو حليف لغوزمان لويرا و لوس فالي و لوس هيرنانديز و غير ذلك من الروايات الواردة في ملفات المحكمة, إلى أن أموال تشابو استخدمت جزئيا لزيت آلة قادرة على تلقي أطنان من الكوكايين في شمال شرق هندوراس تسيطر عليها عشيرة لوس كاشيروس, وقامت قوافل الشرطة والقوافل العسكرية بحمايتها بنقل المخدرات برا إلى سان بيدرو سولا وبويرتو كورتيس أو حتى إلى لا انترادا، في كوبان، حيث سلمتها إلى لوس فالي لكي تأخذ هذه العشيرة المخدرات إلى غواتيمالا.

وفي ملف قضائي آخر، وهو الملف الذي فتح أمام فابيو لوبو، ابن الرئيس الهندوراسي السابق بورفيريو «بيبي» لوبو (2010-2014)، هناك أدلة على كيفية تمكن كارتل سينالوا، بقيادة تشابو غوزمان، من توضيح حسن سير عمل عشائرتي المخدرات الرئيسية في هندوراس والسلطة السياسية و و القوات العامة لضمان أن الطريق الهندوراسي سيعمل دون عقبات.

كان ديفيس ليونيل ريفيرا مارادياغا، زعيم عشيرة لوس كاشيروس الذي استسلم أيضًا للولايات المتحدة، الذي روى كيف تعمل الشبكة.

وقال إل كاشيرو، على سبيل المثال، إنه التقى مع فابيو لوبو ذات يوم في نوفمبر 2012، بالقرب من مهبط للطائرات في توكوا، في مقاطعة كولون الشمالية. كانوا هناك للاستيلاء على شحنة من طن من الكوكايين جاءت بالطائرة من Apure، في فنزويلا، وكان من المقرر أن تصل إلى المكسيك. كان الدواء من كارتل سينالوا.

وبناء على طلب ريفيرا مارادياغا، وصل لوبو جونيور إلى توكوا، أحد مراكز العمليات في لوس كاشيروس، لمرافقة القافلة التي ستنقل الشحنة إلى لا إنترادا، في مقاطعة كوبان، على الحدود مع غواتيمالا. في مكان ما بين توكوا وسان بيدرو سولا، أوقفت نقطة تفتيش عسكرية القافلة. تحدث فابيو لوبو إلى الضابط المسؤول واستمر الدواء في طريقه.

الرئيس الهندوراسي خوان أورلاندو هيرنانديز مسجون في بلاده في انتظار تسليمه إلى الولايات المتحدة لجرائم الاتجار بالمخدرات. EFE/غوستافو أمادور/أرشيف

بعد ساعات قليلة، وصلت القافلة إلى La Entrada. هناك، طلب ريفيرا مارادياغا من فابيو أن ينتظره في السيارة بينما كان يسلم المخدرات إلى شركائه. تم ترك الكوكايين في يد ديجنا فالي، الدماغ المالي لعائلة فالي.

لهذه العملية، تلقى فابيو لوبو 50،000 دولار من ريفيرا مارادياغا. عندما تم القبض على لوبو في مايو 2015، كان هيرنانديز يبذل بالفعل جهودًا للاستيلاء على الطرق الغربية.

بحلول نهاية العقد الأول من عام 2000، اعتاد El Chapo قضاء مواسم مهمة في El Espiritu، في كوبان، عندما أصبحت الأمور في المكسيك معقدة للغاية.

أكد قائد شرطة كبير سار على خطى فالي وشركائه في هندوراس أن غوزمان كان «يتنقل حول كوبان» في الأيام التي سبقت 22 فبراير 2014، وهي المرة الثانية التي تقبض عليها السلطات المكسيكية في مازاتلان، سينالوا.

في سانتا روزا دي كوبان، المدينة الاستعمارية الساحرة التي هي عاصمة المقاطعة، كاهن كان يعرف لوس فالي وأردون وحتى كان له تفاعلات معهم «لأسباب تتعلق بالكنيسة»، يقول بهدوء أنه في بداية العقد الماضي، في عام 2012، اعتاد لويس فالي أن يأمر بإغلاق شوارع المدينة الليالي التي احتفلت فيها العشيرة بوجود تشابو في كوبان.

كنيسة الروح. واجهة المعبد الكاثوليكي في El Espiritu، كوبان، حيث وفقًا لنسخة محلية، أخفت عائلة Valle Valle الأموال.

«كانوا يصنعون فوضى في الشارع. لقد كانوا (لوس فالي) متحفظين ولن يتم رؤية إل تشابو، لكن الحراس الشخصيين استرخوا...»، أخبر Infobae كاهن يعرف أردون وValles وتحدث في عام 2021 بشرط عدم الكشف عن هويته من أجل السلامة. و الادعاءات الدينية بأنه تلقى تقارير تفيد بأن الحراس الشخصيين لل مهربي المخدرات قد اغتصبوا في ذروة تلك الأعياد.

أكد هذا الكاهن شيئًا قاله رئيس شرطة كبير، المسؤول عن المعلومات الاستخباراتية في السنوات التي تم فيها القبض على لوس فالي، لـ Infobae: اعتاد El Chapo قضاء فترات طويلة في El Espiritu، حيث انتقل إلى غواتيمالا المجاورة على ظهور الخيل عند الضرورة.

كانت بلدة لوس فالي نوعًا من مراكز العمليات للمكسيكيين خلال زياراته لهندوراس؛ وتقول هذه المصادر إن إل تشابو، من جبال كوبانكاس، سيسافر أيضًا إلى سان بيدرو سولا، على بعد حوالي 4 ساعات بالسيارة، لتأمين أعماله في الممر الهندوراسي.

في مزرعة ماشية يملكها ميغيل أرنولفو فالي، خارج إل إسبيريتو، التقى تشابو غوزمان مع توني هيرنانديز في عام 2013 لإعطائه المليون دولار التي، وفقًا للشهادات التي جمعها عملاء أمريكيون، كانت تستخدم لحملة خوان أورلاندو هيرنانديز الرئاسية.

توقف تشابو غوزمان عن الذهاب إلى هندوراس في عام 2013، كما أكد الجنرال سابيلون. في فبراير 2014، استعادت البحرية المكسيكية رئيس سينالوا في المكسيك. وبعد أشهر، في تشرين الثاني/نوفمبر، أوقف سابيلون وعائلته الوديان على الطرق التي تربط إل إسبريتو بالحدود الغواتيمالية. كانت نهاية حقبة.

من الزيارات إلى إل تشابو، بقيت الشهادات، تحول بعضها إلى أساطير، والتي لا تزال تنتشر في كوبان. وكانت هناك الشهادات التي أدت في نهاية المطاف توني هيرنانديز إلى سجن في الولايات المتحدة وكان شقيقه خوان أورلاندو على بعد خطوة واحدة من التسليم.

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