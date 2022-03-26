أعلن فريق كولومبيا للسيدات عن فرق أمريكا الجنوبية U-20

فريق كولومبيا للسيدات تحت 20 سنة جاهز للعب أمريكا الجنوبية من الفئة، والتي ستلعب من 6 إلى 25 أبريل في تشيلي. من جانبه، قدم كارلوس بانياغوا، المدير الفني للمنتخب الوطني، دعوة فريق القهوة الذي سيكون حاضرا في الحدث.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال بيان صحفي، أوضح بانياغوا أنه قبل السفر إلى تشيلي، سيكون لديه دورة صغيرة من التحضير في المقر الرياضي للاتحاد الكولومبي لكرة القدم في بوغوتا، والتي ستكون مسيرة لمدة ستة أيام.

«أعلن منتخب كولومبيا للسيدات تحت 20 عامًا عن أسماء اللاعبين الذين سيقومون بأداء دورة دقيقة جديدة للتحضير لبطولة أمريكا الجنوبية للفئة التي ستقام في تشيلي في الفترة من 6 إلى 25 أبريل 2022. سيعقد اجتماع طاقم التدريب واللاعبين في بوغوتا اعتبارًا من 28 مارس 2022. وسيسافر الثالث إلى الأراضي الجنوبية لمواجهة المنافسة».

من ناحية أخرى، فإن فريق القهوة للسيدات هو جزء من المجموعة A حيث سيواجهن فرق تشيلي وفنزويلا والأرجنتين وبيرو. تذكر أن البطولة القارية ستقام مرة أخرى بعد عامين، حيث تم تعليق المرحلة النهائية في عام 2020 بسبب بداية جائحة COVID-19.

من بين الاستدعاء جيزيلا روبليدو، التي تلعب لتينيريفي في إسبانيا، هي الشخصية الرئيسية للمنتخب الوطني. وانضم إلى هذه التشكيلة أيضا اثنين من لاعبي كرة القدم الذين يلعبون في الخارج: إيلانا إزكييردو من جامعة جنوب ميسيسيبي وأنجيلا دانييلا بارون من نادي دي فيترز كيك سوكر.

الآن، ديبورتيفو كالي، وهو البطل الحالي لدوري BetPlay للسيدات، هو الفريق الذي ساهم بأكبر عدد من اللاعبين في المكالمة بخمسة، تليها أمريكا دي كالي و Independiente Medellín، وكلاهما مع ثلاثة لاعبين.

من بين 22 لاعبًا تم تسميتهم، هناك أيضًا وجود آنا ماريا غوزمان وغابرييلا رودريغيز وليندا كايسيدو وماري خوسيه ألفاريز وسينتيا فانيسا كابيزاس وستيفاني بيرلازا، الذين كانوا للتو في المركز الثاني مع فريق كولومبيا تحت 17 سنة، الذي تأهل إلى كأس العالم 2022 في كوستاريكا.

آنا ماريا جوزمان زاباتا - ديبورتيفو بيريرا.

أنجيلا دانييلا بارون - نادي دي فيترز كيك سوكر (الولايات المتحدة الأمريكية).

غابرييلا رودريغيز سالازار أمريكا دي كالي.

غابرييلا أورينا مونوز - نادي لانيروس

جيزيلا روبليدو جيل - UGD تينيريفي (ENG).

إيلانا إزكييردو سينجر - جامعة جنوب ميسيسيبي (الولايات المتحدة الأمريكية).

إنغريد يوبانا غيرا مينيسيس - ديبورتيفو كالي.

خوانا صوفيا أورتيغون جيرالدو - ديبورتيفو كالي.

كايلي زيمينا سيسو نافيو - يلانيروس

كيلي جوانا كايسيدو أليجريا - ديبورتيفو كالي.

ليندا ليزيث كايسيدو جوي - ديبورتيفو كالي

ليسيد كارولينا سيرنا فلوريز- ميديلين المستقلة.

ماريانا مونوز راميريز - أتلتيكو ناسيونال.

ماري خوسيه ألفاريز إسبيتاتيلا - ميديلين المستقلة.

ماريا كاميلا رييس كالديرون - سانتا في المستقلة.

ماريا زيمينا ليرينا دازا - الأسهم.

ناتاليا جيرالدو ألزاتي - أمريكا من كالي.

سينتيا فانيسا كابيزاس فانيغاس - مدرسة كارلوس سارمينتو.

ستيفانيا بيرلازا بيرلازا - ديبورتيفو كالي.

فالنتينا غونزاليس سوتو - الأسهم.

فاليري ريستريبو ريوس - ميديلين المستقلة.

ويندي كاترين بونيلا كانديلو- أمريكا دي كالي.

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