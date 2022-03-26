العقيد الجنرال ميخائيل ميزنتسيف غاضب. من غير المعروف ما إذا كان بسبب حقيقة أن جنديًا يرتدي زيًا غير منظم قد تسبب في وفاة رفيق في ظروف غريبة أو ما إذا كان هذا تعبيرًا عن إحباطه الهائل لأن قواته لم تستولي بعد على مدينة ماريوبول المرنة.

- انظر إلى تلك الحثالة هناك، عبوس مع عينيه البقريتين، وتبين لي وجهه التعيس، وجهه نتن! ، يصرخ Mizintsev على الهاتف مع ملازم مسؤول عن وحدة هجوم من الجيش الروسي.

- (...)

-لماذا لا تزال تخدم في جيشي؟ ولماذا يجب أن أضيع وقتي مع حثالة الخاص بك؟ إذا كنت رئيس وحدة، ثم تصعد.

- (...)

-لماذا لم يتم تشويه وجهه بعد؟ لماذا لم يقطع أحد أذنيه؟ لماذا لا يعرج هذا النطر بعد؟

تم تسجيل الصوت الوحشي الذي يظهر نوع الجنرال ميزنتسيف هذا الأسبوع من قبل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية وأصدرته ألكسندر شيربا، السفير الأوكراني السابق في النمسا. مونولوج يسلط الضوء على ما أطلق عليه اسم «جزار حلب»، المدينة السورية التي تحولت إلى أنقاض في عام 2016، والتي أصبحت الآن «جزار ماريوبول»، المدينة الساحلية على بحر آزوف التي تقاوم هجمة القوات الروسية والقصف العشوائي لمدة شهر.

الهجوم على مستشفى الأم والطفل في ماريوبول. وقد دمرت القوات الروسية ثمانين في المائة من البنية التحتية. (صورة AP/يفجيني مالوليتكا، ملف)

القوات الروسية، التي انضمت إلى بشار الأسد في جهوده لاستعادة سوريا من مختلف الجماعات المتمردة - بعضها مدعومة من الغرب - التي كانت قد قسمت البلاد خلال الحرب الأهلية، ساعدت الديكتاتور على محاصرة مدينة حلب شمال غرب غرب البلاد، وفي نهاية المطاف إعادة احتلال من قوات الحر الجيش السوري. في المجموع، استمرت معركة استعادة المدينة لأكثر من أربع سنوات، لكن الفترة الأكثر كثافة حدثت في نهاية عام 2016، عندما حاصرت القوات الروسية والسورية النصف الشرقي بينما بقي 270,000 مدني بالداخل وقصفوها لعدة أشهر قبل نشر قوات ودبابات للقبض عليها.

وتقدر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 23,000 مدني لقوا حتفهم خلال هذه الفترة، على الرغم من صعوبة الحصول على العدد الدقيق ويمكن أن يكون أعلى. وقال محللون عسكريون في معهد دراسة الحرب ان الحصار «اتسم بدرجة غير مسبوقة من الوحشية والمعاناة».

استخدمت القوات الروسية القنابل العنقودية والأسلحة الكيميائية والقنابل الحارقة - وكلها محظورة بموجب المواثيق الدولية - أثناء الحصار. وقد تبين أن المستشفيات تعرضت لهجوم منهجي، وتم تدميرها بالكامل في نهاية المطاف في التفجيرات. تم الإعلان عن وقف إطلاق النار بشكل متكرر، لكن القوات الروسية والسورية كانت تستخدم في كثير من الأحيان فترات توقف القتال لإعادة تسليح نفسها وإعادة وضعها قبل استئناف الهجوم. ولم يحترم آخرون على الإطلاق، أو استُخدموا لأغراض دعائية، متهمين المتمردين بانتهاكهم كذريعة لمضاعفة الهجمات.

وفي النهاية، تم تقديم ممرات إنسانية للمدنيين الراغبين في الهروب من القتال، وعلى الرغم من أن الآلاف منهم تمكنوا من الفرار، قال آخرون إنهم اعتقلوا وهم يحاولون الخروج، بينما تم إعدام بعضهم أو ماتوا على طول طرق يفترض أنها «آمنة». ووثق المراقبون أكثر من 100 عملية إعدام بإجراءات موجزة خلال الحصار، في حين ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما يقرب من 2500 شخص تعرضوا للاحتجاز والتعذيب بشكل تعسفي، العشرات منهم من الأطفال.

العقيد الجنرال ميخائيل ميزنتسيف، رئيس وحدة الجيش الروسي المتمركزة في شبه جزيرة القرم التي هاجمت مدينة ماريوبول بالدم والنار. (ألف رو)

يعاني سكان ماريوبول من مصير مماثل، وإن كان على نطاق أوسع. قبل الغزو الروسي، كان لدى هذا الميناء الاستراتيجي 400،000 نسمة. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 150،000 تمكنت من الفرار. يمكن أن يكون عدد القتلى بسبب التفجيرات أكثر من 20 ،000، بما في ذلك الأطفال والنساء الذين يعملون في مستشفى الولادة الرئيسي في المدينة والمئات الذين لجأوا إلى المسرح الدرامي الذي مزقته القنابل.

الجنرال ميزنتسيف لا يصافح يده عندما يتعين عليه أن يأمر بالقصف على الرغم من أنه يعلم أن الهدف هو المدنيين فقط. ويبدو أنه يتمتع بإثارة الرعب بين أولئك الذين تركوا في المدن المحاصرة. وهو يعتقد أن قوات الدفاع بهذه الطريقة تحط من الروح المعنوية. لم يمانع في استخدام القنابل العنقودية أو قنابل الفوسفور، المحظورة من قبل جميع الاتفاقيات الدولية للحرب.

حتى أنه أطلق عملية «مرآة عكسية» في 21 آذار/مارس لاتهام أوكرانيا باستخدام الأسلحة الكيميائية. وأمر بمهاجمة المصنع الكيميائي في سوميخبروم، في سومي. وقال رئيس بلدية أقرب بلدة: «نتيجة القصف، تضررت دبابة مع الأمونيا وكانت هناك خسارة لا نعرف حتى الآن العواقب».

وقبل ذلك بيومين، تحدث ميزنتسيف إلى مجموعة من الصحفيين الروس وأشار على وجه التحديد إلى مصنع سوميخبروم الكيميائي، مشيرا إلى أن «النازيين الأوكرانيين» سيشاركون في عملية «علم كاذب». وفقًا لميزنتسيف، «قاموا بتعدين مرافق التخزين التي تحتوي على الأمونيا والكلور لتسميم سكان منطقة سومي بشكل كبير إذا دخلت وحدات القوات المسلحة الروسية المدينة». كما ذكر ميزنتسيف أن «هؤلاء النازيين كانوا يعدون استفزازات بالسموم» في كوتلياروفو، بالقرب من ميكولاييف. واضاف الجنرال «لهذا السبب، تم بالفعل تسليم الحاويات التي تحتوي على مواد كيميائية سامة الى مبنى المدرسة الابتدائية المحلية، والذي من المقرر ان ينفجر عندما تقترب القوات الروسية». لم يحدث أي من هذا.

تحتل Mizintsev واحدة من أعلى المواقع العسكرية في روسيا. وهو مدير مركز مراقبة الدفاع الوطني (NDCC)، الذي يشرف على العمليات المشتركة لوزارة الدفاع والقوات المسلحة. كما أنه يتحكم في جزء كبير من قراصنة الجيش الذين يعملون على أنظمة Astra Linux و Rusbitech. وتولى هذا المنصب في عام 2014. لديها مكتبها في شارع Znemenka في موسكو. تقرير مباشرة إلى فلاديمير بوتين. إنها «أذن» بوتين في أروقة الثكنات.

تُظهر صورة القمر الصناعي تدمير مسرح ماريوبول للدراما الذي هاجمته المدفعية الروسية عندما كان مئات الأشخاص يحتمون هناك. قتل أكثر من 300 مدني. تقنيات ماكسار/نشرة عبر رويترز.

من مواليد «أوبلاست» فولوغدا، شمال موسكو، ميزنتسيف - مثل العديد من الجنود السوفييت الآخرين من جيله - تم تدريبه بشكل متناقض في أكاديمية كييف العسكرية، قبل تعيينه في ألمانيا الشرقية. ثم تخصص في الاستطلاع التكتيكي وقاد القوات الروسية في منطقة القوقاز. كان فاليري جيراسيموف، رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، هو الذي نظر إلى قدرات ميزنتسيف. كان صعوده، الذي بدأ في عام 2011، نيزك. قاد العمليات في شمال القوقاز في عام 2013، ليصبح ملازم جنرال من نجمتين، حتى وصل إلى منصبه الحالي في NDCC. من هناك قاد العملية الروسية في الحرب السورية بين عامي 2015 و 2016. وأسفرت عن مقتل 23400 مدني وجرح 41,000 آخرين. كما أن آلاف حالات التعذيب والأطفال الذين استخدمتهم القوات الروسية للمضي قدمًا في المناطق الملغومة.

ظهر العقيد العام الأسبوع الماضي عندما أطلق الإنذار الروسي إلى سلطات ماريوبول: «ضع ذراعيك. كل من يفعل ذلك سيضمن المرور الآمن خارج المدينة. لدى السلطات البلدية الفرصة لاتخاذ قرار وجانب مع الشعب. وبخلاف ذلك، فإن المحكمة العسكرية التي تنتظرهم لن تكون سوى جزء صغير مما يستحقونه للجرائم الفظيعة المرتكبة التي يوثقها الجانب الروسي بعناية».

لم تكن الاستجابة الأوكرانية طويلة في المستقبل. رفضت كييف بشكل أساسي إنذار روسيا الذي يطالب باستسلام المدينة المحاصرة. «لا يمكن لأوكرانيا أبدًا قبول إنذارًا نهائيًا من روسيا. يجب علينا جميعًا أن نكون ميتين، وعندها فقط يمكننا تحقيق الإنذار النهائي لخاركيف أو ماريوبول أو كييف»، رعد الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

كان ذلك عندما ضاعف Mizintsev المخاطر وشن الهجوم الوحشي على ماريوبول. حولت 80٪ من المدينة إلى أحجار ومكاوي ملتوية. مائة ألف مدني، معظمهم من كبار السن، تحت القنابل.

استمر في القراءة: