يتقدم البديل الفرعي BA.2 Ómicron: إلى أي مدى سيتغير الوباء، وفقًا لخبراء هارفارد

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يقوم خبراء الأمراض المعدية في جامعة هارفارد، الذين يراقبون الانتشار العالمي لمتغير BA.2 الفرعي لـ Omicron، بتقييم التأثير الذي يمكن أن يحدثه على تطور الوباء: هل العدوى المحطمة للأرقام القياسية مماثلة لتلك التي تسببها أوميكرون المتوقعة بين ديسمبر ويناير؟ هل يمكن تكرار الارتفاعات الحادة في هونغ كونغ والصين وألمانيا في بقية العالم؟

قال جاكوب ليميو، الأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد وأخصائي الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس العام: «شهدت العديد من مناطق العالم تفشيًا كبيرًا لـ BA.2، لكن الآثار تختلف اختلافًا كبيرًا». في حالة هونغ كونغ، أدى البديل الفرعي BA.2 إلى زيادة كبيرة في الإصابات و «فقدان تام للسيطرة على الوباء»، كما وصف Lemieux. في جنوب إفريقيا، التي عانت من موجة شديدة من Ómicron، من الناحية الفنية BA.1، حل البديل الفرعي BA.2 حاليًا محل البديل السابق تمامًا تقريبًا، ولكن دون زيادة الحالات بشكل كبير.

قال Lemieux، الذي هو أيضًا المدير المشارك لبرنامج المتغيرات الفيروسية لاتحاد ماساتشوستس للتأهب للممرضات: «لا نرى شيئًا تقريبًا مرتبطًا بالانتقال إلى انتشار BA.2 في الولايات المتحدة». «هذا ما حدث في جنوب إفريقيا، حيث كانت هناك موجة شديدة من BA.1. ثم أصبح البديل الفرعي BA.2 مهيمنا وكان لا يزال هناك مستوى منخفض من الإرسال، ولكن لم تكن هناك زيادة».

في الولايات المتحدة، تم بالفعل استبدال BA.1 بـ BA.2، ومع ذلك، لم تكن هناك زيادة كبيرة في الحالات أو الوفيات. وأشار برونوين ماكينيس، مدير مراقبة مسببات الأمراض الجينومية في معهد برود في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد، إلى أن أحدث البيانات الجينومية أظهرت أن 45٪ أو من حالات ماساتشوستس كانت BA.2. مع مضاعفة الوقت 6.8 أيام، ربما يمثل BA.2 أكثر من نصف الإصابات الحالية، ولكن مع عدم وجود علامات على زيادة الإصابات الجديدة.

قال جاكوب ليميو، الأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد (رويترز): «شهدت العديد من مناطق العالم تفشيًا كبيرًا لـ BA.2، لكن الآثار تختلف اختلافًا كبيرًا».

في العديد من الولايات الأمريكية، تعكس البيانات تقدم BA.2، على الرغم من أن الخبير أبرز أن الأرقام قد تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك نتائج اختبارات الكشف الذاتي COVID-19، والتي لا يتم مشاركتها مع السلطات الصحية، قال MacInnis. على أي حال، أكد أنه «لا يوجد مؤشر على زيادة في الحالات أو الوفيات في المنطقة التي تتوافق مع هذا الارتفاع في الإصابات BA.2 التي نشهدها».

جميع إصدارات Ómicron شديدة العدوى، لذلك سرعان ما أزاح البديل الأشكال السابقة لفيروس كورونا، مثل دلتا. بالإضافة إلى ذلك، وجدت العديد من الدراسات أن BA.2 أكثر قابلية للانتقال من BA.1 .

«تقدر وكالة السلامة الصحية في المملكة المتحدة أن البديل الفرعي BA.2 ينمو بشكل أسرع بنسبة 80٪ من BA.1. في الولايات المتحدة أيضًا، يبدو أن BA.2 تسير على الطريق الصحيح لتجاوز BA.1 لتصبح البديل المهيمن «، أوضحت الدكتورة ليانا ون، طبيبة غرفة الطوارئ وأستاذة السياسة الصحية في كلية معهد ميلكين للصحة العامة في معهد ميلكين بجامعة جورج واشنطن. وافق الخبير على أن «الخبر السار هو أن البديل الفرعي BA.2 لا يبدو أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة من BA.1 ″.

وفقًا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية، نمت الحالات العالمية بنسبة 8٪ في الأسبوع الماضي وفقًا للتقارير المسجلة . زادت نسبة حالات BA.2 بشكل مطرد في أجزاء من إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط منذ نهاية عام 2021.

مضاعفة أوقات المتغيرات المختلفة لفيروس كورونا (مخطط معلومات بياني: مارسيلو ريغالادو)

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن BA.2 مسؤولة حاليًا عن ثلث الإصابات الأمريكية ، ومع ذلك، اتبعت حالات COVID-19 النمط المتناقص الذي شهد نهاية زيادة BA.1 في Omicron.

قال الدكتور جون بروكس، عالم الأوبئة الطبية في مركز السيطرة على الأمراض والمدير الطبي للاستجابة لـ COVID-19، إنه في حين يمكن أن تزيد العدوى المرتبطة بـ BA.2، فمن غير المرجح أن تزيد الأمراض الخطيرة أو الوفيات المرتبطة بالمتغير الفرعي.

توقع عالم الأوبئة CDC أن «بياناتنا تشير إلى أنها ستستمر في النمو». «لكن لدينا بعض الأشياء التي تعمل لصالحنا. يبدو أن العدوى السابقة بمتغير Omicron الأصلي توفر الحماية، ليس بالضرورة ضد العدوى، ولكن بالتأكيد ضد المرض الخطير والموت »، قال بروكس.

في حين أن BA.2 أكثر قابلية للانتقال من BA.1، إلا أنه لم يثبت أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة . وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، أخصائية الأوبئة الرائدة في منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع، إنه على الرغم من أن SARS-CoV-2 قد تحور بشكل كبير منذ تطوير اللقاحات لأول مرة ضدها، إلا أن الصيغ الحالية لا تزال تعمل. « اللقاحات لا تزال فعالة بشكل لا يصدق في الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفاة، بما في ذلك ضد sublinages BA.1 و BA.2 ″، وقال.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن BA.2 مسؤولة حاليًا عن ثلث الإصابات الأمريكية (رويترز/دييغو فارا)

وقال الدكتور جافين يامي، أستاذ الصحة العالمية والسياسة العامة في جامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية: «يجب أن نغتنم الفرصة التي يوفرها التوقف الحالي للتحضير لموجة إضافية أو مختلفة محتملة من القلق». بالنسبة له، من أجل القيام بذلك، « يجب توسيع تغطية التطعيم وتطبيق التعزيزات ، وكذلك ضمان توفر الأقنعة عالية الجودة والاختبارات السريعة مجانًا».

يشك العلماء في أن النمو السريع لـ BA.2 يرجع إلى طفرات فريدة من نوعها . في جين بروتين سبايك على سطح الفيروس، يحتوي BA.2 على ثمانية طفرات غير موجودة في BA.1. في حين أن خبراء جامعة هارفارد متفائلون بشأن التقدم الفاتر لـ Ómicron BA.2 في الولايات المتحدة، من ناحية أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الزيادات في الحالات العالمية ليست سوى بداية لما يمكن أن يكون موجة جديدة في بعض أنحاء العالم.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لوكالة الصحة الدولية الأسبوع الماضي: «هذه الزيادات تحدث على الرغم من التخفيضات في الاختبارات في بعض البلدان، مما يعني أن الحالات التي نشهدها ليست سوى غيض من فيض ».

إعادة العدوى مع Omicron ممكنة، ولكنها ليست شائعة

وجدت الدراسات الحديثة التي أجراها باحثون في الدنمارك، حيث يتسلسل العلماء العديد من حالات COVID-19 أكثر من أجزاء أخرى من العالم، أن إعادة العدوى بـ BA.2 يمكن أن تحدث بعد BA.1، لكنها نادرة جدًا .

بالنظر إلى البيانات من أكثر من 1.8 مليون حالة في فترة الثلاثة أشهر بين نوفمبر 2021 وفبراير 2022، وجدوا فقط 47 إعادة إصابة من BA.2 بعد BA.1. وقال الباحثون إن معظمهم كانوا في «أفراد شباب غير مطعمين».

ومع ذلك، ليس من الواضح إلى متى يمكن أن تستمر الحصانة ضد Omicron ومدى نجاحها حقًا للجميع.

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