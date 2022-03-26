ABM «بنيت جسور مع الحكومة الفيدرالية» من أجل «إنشاء بنك أقوى»: دانيال بيكر

اختتمت الاتفاقية المصرفية الخامسة والثمانين يوم الجمعة وسط نغمات من الود بين رابطة بنوك المكسيك (ABM) وحكومة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بعد أيام تميزت بخلافات مع بنك المكسيك (بانكسيكو) وأزمة الحرب الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

في تصريحاته الختامية للصحافة، أكد دانيال بيكر، زعيم ABM، أن البنوك «بنت جسورا مع الحكومة الفيدرالية» من أجل «خلق مصرفية أقوى».

قال ممثل الجزء العلوي من القطاع المالي، الذي يجمع أكثر من 50 بنكًا: «من خلال التواصل الرائع، مع رسائل جيدة، مع رئيس متجاوب وأنا متأكد من أننا سنتمكن من بناء نظام أكثر قوة».

خلال افتتاح المؤتمر المصرفي الخامس والثمانين، اعتذر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن الكشف عن أن بنك المكسيك (بانكسيكو) سيرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وقال انه يعتقد ان الاعلان قد تم اعلانه بالفعل. (الصورة: EFE/ديفيد جوزمان/أرشيف)

بعد عامين، عادت الاتفاقية المصرفية إلى أكابولكو شخصيًا مع توقع التغلب على أزمة الوباء، والتي تسببت في انكماش تاريخي بنسبة 8.2٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وانتعاش بنسبة 4.8٪ في عام 2021 في المكسيك.

على الرغم من رسالة دانيال بيكر، تميز المؤتمر بالجدل الذي أثاره لوبيز أوبرادور، الذي كسر يوم الخميس كل السوابق من خلال دفع قرار Banco de México (Banxico) برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 6.5٪، وهي قوة حصرية للبنك المركزي.

على غير العادة، قدم الرئيس اعتذارًا لمجلس الإدارة في المؤتمر، وهو عمل اعترف به بيكر الآن.

وقال بيكر لوسائل الإعلام: «إنه يؤكد لنا فقط أن الرجال القادرين لديهم القدرة على التصحيح، ويبدو لي أن التصحيح قوي للغاية ويتحدث عن الرئيس».

صورة أرشيفية لامرأة تظهر الورقة النقدية الجديدة 200 بيزو التي تم تقديمها خلال حدث أقامه بنك المكسيك، في مكسيكو سيتي (المكسيك). إيف/خوسيه مينديز

كما قال ممثل القيادة المالية، الذي ألغى الحفل الختامي الرسمي ولم يعقد سوى مؤتمر صحفي في البداية، إنه راضٍ عن رسالة لوبيز أوبرادور، على الرغم من أنه طلب منه يوم الخميس إجراء حوار أكثر «بناءة» وشروط «اليقين».

«إيجابي. الرئيس، أعتقد أنك رأيتم ذلك، يفهم البنوك، يعلم أنها صناعة مهمة، ذات صلة، أننا يمكن أن ندعم النمو الاقتصادي، وكما رأيتم، إيجابية للغاية»، وقال هذا الجمعة الذي استجوبته الصحافة.

كما اعترف بان الرئيس «تعهد بعدم إجراء أي إصلاح للبنك»، وهو وعد «يحترمه».

أجاب على السؤال الصريح: «نعم (هذه هي الإشارة التي كنا نأمل فيها)، أعتقد أنه طالما ظلت البنوك بنك شامل له بعد اجتماعي، فستكون لدينا القدرة على التعبئة وأعتقد أنه بهذا المعنى كان مرضيا للغاية».

كان الصراع الحربي بين روسيا وأوكرانيا موضوعًا آخر تمت مناقشته في الاتفاقية المصرفية الخامسة والثمانين. (الصورة: إيف/إيبا/سترينجر)

بالإضافة إلى هذا الجدل، وقعت الاتفاقية في ظل الأزمة الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا.

في اليوم الأخير من المؤتمرات، حذر الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للشؤون المالية والمناخ مارك كارني من آثار الحرب في أوكرانيا التي ستؤثر على المكسيك.

وتساءل بان كي مون: «نحن بحاجة إلى بذل كل جهد ممكن لإجبار روسيا على وقف الغزو فورا، وثانيا، أعتقد أنه يجب علينا أيضا تقديم الدعم الإنساني لجميع هؤلاء اللاجئين وشعب أوكرانيا الذين تأثرت حياتهم».

من جانبه، أشار مارك كارني إلى أن «الجمع بين أسعار الطاقة المرتفعة، والندرة في بعض الأحيان، وخطر نقص الفحم وعلى المدى الطويل من حيث القدرة التنافسية المناخية سيولد انتقالًا».

أقر رئيس ABM بأن الحرب خفضت توقعات النمو في المكسيك، والتي تواجه أيضًا تضخم بنسبة 7.29٪ - وفقًا لتقرير المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (Inegi) الذي صدر يوم الخميس الماضي - وهو ما يعني أعلى مستوى له منذ عقدين.

الصورة: EFE/ساشينكا جوتيريز/أرشيف

وقال بيكر: «الحقيقة هي أن هناك بيئة من التضخم المرتفع وقضية حرب لم تكن على الرادار، علينا متابعة الأحداث والانتظار، لكننا نرى نموا يمكن أن يتراوح بين 2.5٪ و 3.5٪».

على الرغم من التوقعات، سلط الضوء على سلامة وتفاؤل النظام المصرفي، معتبرا أن في المكسيك «الظروف جاهزة للاستثمار».

واختتم قائلا «ان التوتر القائم بين الولايات المتحدة والدول الاسيوية يولد فرصة لجعل التصنيع فى المكسيك، واعتقد انه على الرغم من كونها فى سياق صعب للغاية، الا ان المكسيك ايضا فى وضع متميز للغاية ونأمل ان نستحوذ على قيمة هذه الاحتمالات».

مع معلومات من EFE

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