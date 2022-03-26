تايلور هوكينز: الإشادة الحساسة التي دفعها كولدبلاي في الحفل لوفاة عازف الطبول من Foo Fighters

الموسيقى في حالة حداد. فاجأت وفاة تايلور هوكينز في كولومبيا العالم بأسره. في ليلة مارس 25, عازف الدرامز Foo Fighters, فرقة روك أمريكية, تم العثور عليها بلا حياة في فندق Casa Medina, في بوغوتا، حيث كان من المقرر أن يكون جزءًا من مهرجان Estéreo Picnic.

اعتبارا من إغلاق هذه المذكرة، أسباب وفاته غير معروفة، على الرغم من أنه يعتقد أنه أصيب بنوبة قلبية و ذلك بسبب المعلومات التي قدمتها أمانة الصحة في بوغوتا إلى الصحافة. على الرغم من أن التفاصيل لا تزال في الاحتياطي، يمكنك بالفعل معرفة التسلسل الزمني لكيفية حدوث الأحداث.

ما هو معروف على وجه اليقين هو أن المجموعة الموسيقية أكدت الأخبار المؤسفة من خلال بيان على منصاتها في الساعة 9:00 مساءً، مما ترك معجبيها مصدومين لأن تايلور هوكيس كان مليئًا بالحيوية في عرض من قبل Foo Fighters في Lollapalooza، في الأرجنتين، قبل ستة أيام من وفاته.

بعد الرسالة، أعرب المستخدمون من جميع أنحاء العالم عن أسفهم لرحيل عازف الدرامز على الشبكات الاجتماعية، كما فعل العديد من المشاهير من نقابة الموسيقى. لكن التكريم الذي ضرب الوتر الأكثر حساسية مع عشاق Foo Fighters كان تكريم Coldplay, فرقة شاركت المسرح مع المجموعة في الأرجنتين.

لقد غنوا «EVERGLOW»

خلال أول عرض لهم في المكسيك وبعد ساعات من تأكيد وفاة تايلور هوكينز، كريس مارتن، زعيم اللغة الإنجليزية المجموعة، جلس أمام البيانو له وفي عيون أتباعه أشاد بأحد أصدقائه العظماء.

«سمعنا أن صديقًا لنا، في فرقة كبيرة تسمى Foo Fighters، قد وافته المنية. لم نكن متأكدين من أننا سنتحدث عن ذلك في الحفل, لكن علينا أن نفعل ذلك لأنهم أصدقاؤنا ونهتم بهم, قال مطرب الفرقة بصوت متقطع.

«نشعر أننا يجب أن نرسل الحب إلى Foo Fighters لأننا نعلم أنه كان شخصًا جميلًا، لذلك سنلعب هذه الأغنية لـ Foo Fighters»، واختتم ثم غنى الحبال الأولى لـ «Everglow».

تم تأليف كلمات الأغنية من قبل مارتن وجوينيث بالترو، التي كانت زوجته حتى عام 2014. بعد الانفصال، ذكر الفنان أن الموضوع «يدور حول، سواء كان أحد أفراد أسرته أو موقفًا أو صديقًا أو علاقة انتهت، أو أن شخصًا ما مات، كان يفكر فيه، بعد أن مررت بحزن شيء ما، أنت أيضًا تحصل على هذا «التوهج الدائم».

«حسنا، يقولون أن الناس يأتون، أن الناس يغادرون، هذا الماس بالذات، هو خاص للغاية. وعلى الرغم من أنك قد غادرت، وقد لا يعرف العالم ذلك، ما زلت أرى أنك سماوي. (...) عندما أشعر بالبرد، هناك ضوء تعطيني إياه. عندما أكون في الظل، أشعر بالوهج الدائم بداخلي»، كما يقول جزء من الأغنية.

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