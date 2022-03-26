تايلور هوكينز من Foot Fighters وكيث فلينت من The Prodigy, الوفيات التي حدثت في نزهة ستيريو

منذ عام 2010، تم جلب الفنانين المعاصرين والكلاسيكية كبيرة وبارزة من جميع أنحاء العالم إلى كولومبيا الذين انتظروا الكثيرون: القتلة، الفلفل الأحمر الحار الفلفل، تسعة بوصة الأظافر، الجنيات، مصاص الدماء عطلة نهاية الأسبوع، غوريلاز، لانا ديل ري، البنادق والورود، النظام الجديد ليست سوى بعض من أولئك الذين لديهم قاد الكارتلات، وأنهم قد منحوا الاعتراف الكافي لترقى إلى مهرجانات مثل Lollapalooza أو Rock في ريو.

ومع ذلك، مع وفاة تايلور هوكينز، عازف الدرامز في Foo Fighters، فرقة أسطورة الروك الأخرى التي كان من المتوقع أن تكون جزءًا من تاريخها، وهو أداء وعد بأن يكون واحدًا من أكثر فرق Dave Grohl نشاطًا، والتي لطالما كان لها عاطفة خاصة للجمهور الكولومبي، محبط.

أدت الوفاة، كما تم تسجيلها في العالم ووسائل الإعلام الكولومبية، إلى إلغاء جميع الحفلات الموسيقية التي كانت الفرقة قد حددتها في أمريكا اللاتينية وحُددت بعد ساعات فقط من عرضها.

هذه هي المرة الثانية التي ترتدي فيها Estéreo Picnic الحداد، حيث أنه في الإصدار السابق، كان من المقرر عرض واحدة من أكثر الفرق الموسيقية الإلكترونية تمثيلاً في التسعينيات، The Prodigy.

مع انتحار مهاجم المجموعة البريطانية، كيث فلينت، الذي أنهى حياته بعد شهر واحد فقط من خطوته على الأراضي الكولومبية، دمرت رغبة الآلاف من الكولومبيين الذين كانوا حريصين على رؤيتهم على الأراضي الوطنية لسنوات.

وعلى الرغم من أن هذا العرض تم حله بالعرض الذي قدمه العالم السفلي، وهو أسطورة أخرى لما يسمى Big Beat، والذي كان أيضًا أحد أبرز العروض في تاريخ المهرجان، إلا أنه كان لا يزال يمثل ضربة قوية جدًا في تلك الطبعة.

بعد أشهر من وفاته، أفاد مقال في El País de España أن الديون والاكتئاب الذي عانى منه الفنان قد تسبب في الرغبة في إنهاء حياته الخاصة.

الآن، مع وفاة هوكينز، يعاني المهرجان مرة أخرى من انتكاسة شديدة، والتي على الرغم من أنه كان من الممكن حلها من حيث المبدأ مع البدائل التي اقترحوها حول مكتب التذاكر، إلا أنه لا يتوقف عن التأثير عليه لأنه مر بوقت صعب آخر مع تأجيله. بسبب الوباء.

هذه الخسارة تعيد إلى الأذهان الوفيات المأساوية الأخرى لأشخاص مشهورين، الذين مروا عبر البلاد وفقدوا حياتهم لأسباب مختلفة.

كارلوس جارديل الذي تحطمت طائرته في 24 يونيو 1935. بالإضافة إلى المغني، كان هناك 16 حالة وفاة أخرى من بينها سكرتيرته وعازف الجيتار ومدير أعماله. وقع الحادث في منتصف الجولة التي كان يقوم بها ملك تانغو، عندما غادر إلى كالي.

هناك أيضًا وفاة الممثل البريطاني جاستن جيمس دانتون في عام 2021، الذي كان في كولومبيا للعمل في مشروع سمعي بصري. تم قطع مهنة الفنان القصيرة في الساعات الأولى من يوم الاثنين 9 أغسطس، عندما كان عمره 35 عامًا.

وبينما كان يعبر أفينيدا الإقليمية، في قطاع لا أغواكاتالا في جنوب ميديلين، ضربته سيارتان أشباحتان، وفقا لصحيفة إل بايس.

ومن بين الوفيات الأخرى لفنانين العالمين في كولومبيا وفاة ميغيليتو فالديس في عام 1978، الذي انهار في منتصف الحفل الذي أداه في الغرفة الحمراء في فندق Tequendama.





استمر في القراءة: