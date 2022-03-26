تايلور هوكينز في مقاطع الفيديو التي دفعت Foo Fighters إلى الشهرة العالمية

كانت 25 و 26 و 27 مارس هي التواريخ المحددة في التقويم لإصدار 2022 من «مهرجان نزهة ستيريو». وفي التاريخ الذي بدأ فيه الحدث، كانت فرقة موسيقى الروك من بين الفنانين البارزين في الأداء: كان Foo Fighters يؤدون يوم الجمعة على مسرح كامبو بريسينيو 18، وكان الكولومبيون يستمعون إلى موسيقاهم، التي كانوا قد عزفوها بالفعل في مناسبات أخرى في البلاد عندما كانوا في حفلة موسيقية.

ومع ذلك، في حوالي الساعة العاشرة مساء يوم 25 مارس، أبلغ Foo Fighters عن قصة أصابتهم أولاً ثم كل من استمع إليها: وسائل الإعلام والمشجعين وصناعة الموسيقى: توفي تايلور هوكينز، عازف الدرامز للمجموعة الذي كان يبلغ من العمر 50 عامًا تقريبًا.

«إن عائلة Foo Fighters مدمرة بسبب الخسارة المأساوية والمفاجئ لحبيبنا تايلور هوكينز. ستعيش روحه الموسيقية وضحكته المعدية معنا جميعًا إلى الأبد. قلوبنا تخرج إلى زوجته وأطفاله وعائلته، ونطلب معاملة خصوصيته بأقصى قدر من الاحترام في هذا الوقت الصعب الذي لا يمكن تصوره، "كانت الكلمات التي شاركتها مجموعة الروك في ملفه الشخصي على Instagram.

يؤكد Foo Fighters وفاة عازف الدرامز تايلور هوكينز. الصورة: إنستغرام @foofighters

وفقا للتقارير الأولى، تم العثور على عازف الدرامز الأمريكي ميتا في فندق كازا مدينا في بوغوتا حيث كان يقيم. في ضوء الوضع، تم إلغاء عرض الفرقة في «مهرجان Stereo Picnic» (2022) والعروض الموسيقية الأخرى التي كانت معلقة في بلدان أخرى.

الآن، تكريما لهوكينز ومسيرته المهنية، يتذكر Infobae بعض مقاطع الفيديو الموسيقية لـ Foo Fighters التي أشرق فيها عازف الدرامز بعروضه. وكيف لا نبدأ بـ «Everlong»، إحدى أغاني المجموعة التي تحمل تلك العلامة الشعبية، ذات صدى في أعماق معجبيهم، من الإعجاب كثيرًا بين جمهورهم. تعود الأغنية إلى عام 1997 وتظهر في الألبوم الثاني لـ Foo Fighters، الذي أطلق عليه اسم «اللون والشكل».

لا ينبغي استبعاد ذلك، جنبا إلى جنب مع ديف غروهل (مطرب المجموعة)، كان هوكينز يتباهى في عروضه لمقاطع الفيديو الموسيقية. مقطع فيديو موسيقي آخر يجب ذكره هو فيديو «Learn To Fly»؛ الألبوم الذي يحتوي على هذه الأغنية وغيرها من الأغاني يسمى «لم يتبق شيء ليخسره»، وهو العام الذي صدر فيه هذا العمل كان 1999.

ننتقل الآن إلى مقطع فيديو «Long Road To Ruin»، يتم التقاط هذه الأغنية في قائمة الأغاني المعروضة على ألبوم «Echoes، Silence، الصبر والنعمة» لعام 2007. إذا تحدثنا عن المشاهدات على YouTube، فإن القطعة السمعية والبصرية للأغنية هي اليوم برقم 32،501,309 مشاهدة.

يغطي الألبوم السابق أيضًا إصدار أغنية «The Pretender»، على عكس مقاطع الفيديو المذكورة، في هذه القطعة السمعية والبصرية، لا يشارك أعضاء Foo Fighters في تفسير أي شخصية، بل يغنون ويعزفون آلاتهم الخاصة بهم، ولكن هذا هو بالضبط سبب الوقوف خارج، هنا يمكنك أن ترى تايلور هوكينز مكرسة تماما للعب الطبول له.

فيديو «Breakout» هو قطعة أخرى ممتعة إلى حد ما لمشاهدتها، الألبوم الذي ينتمي إليه هو «لم يتبق شيء ليخسره» (1999).

من ناحية أخرى، بالإضافة إلى الموسيقى، دخل Foo Fighters أيضًا المجال السينمائي بتصوير فيلم رعب يسمى «Studio 666"، تم إصدار الإنتاج في عام 2022.

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