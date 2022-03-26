ظهور تايلور هوكينز العاطفي الأخير في Lollapalooza الأرجنتين التي أصبحت فيروسية بعد وفاته

توفي عازف الدرامز تايلور هوكينز، من Foo Fighters، ليلة الجمعة في بوغوتا، حيث كان من المقرر أن تؤدي الفرقة الأمريكية في مهرجان Estéreo Picnic Festival.

وكان آخر أداء له يوم الأحد الماضي كجزء من Lollapalooza الأرجنتين، حيث في مرحلة ما ترك آلته وغنى الملكة «شخص ما للحب» لإثارة الجميع. كانت المجموعة ستعرض في باراغواي خلال الأسبوع، ولكن كان لا بد من تعليق الحفل بسبب سوء الأحوال الجوية. هذا هو السبب في أن العرض في مضمار سباق سان إيسيدرو، في بوينس آيرس، كان آخر عرض لهوكينز.

كان هوكينز أحد الشخصيات المرئية في الفرقة جنبًا إلى جنب مع نيرفانا ديف غروهل السابق. في الحفلات الموسيقية, اعتاد التخلي عن الطبول لغناء كلاسيكيات الروك مثل «تحت الضغط» و «شخص ما يحب» المذكور أعلاه, كلاهما من قبل الملكة; أو «موسيقى الروك أند رول», بواسطة Led Zeppelin.

بعد إلغاء الحفل في باراغواي، خرج موسيقي Foo Fighters لعناق فتاة كانت تعزف على الطبول، الصورة التي أصبحت فيروسية.

«إن عائلة Foo Fighters مدمرة بسبب الخسارة المأساوية والمفاجئ لحبيبنا تايلور هوكينز. ستعيش روحهم الموسيقية وضحكهم المعدي معنا جميعًا إلى الأبد»، كتبت الفرقة على حسابهم على تويتر.

وأضاف المقاتلون في رسالتهم: «قلوبنا تخرج إلى زوجته وأطفاله وعائلته، ونطلب معاملة خصوصيتهم بأقصى قدر من الاحترام في هذا الوقت الصعب الذي لا يمكن تصوره».

كان Foo Fighters أحد العناوين الرئيسية لـ Picnic Stereo حيث كان من المقرر أداؤهم ليلة الجمعة, ووفاة هوكينز, 50, تم الإبلاغ عن ساعة قبل أن يأخذوا المسرح.

بكى الجمهور عندما سمعوا الأخبار في مهرجان نزهة ستيريو (رويترز/ناتاليا أنغاريتا)

كان أحد فناني فرقة بلاك بوماس، الذي كان قد أخذ للتو مرحلة نزهة Estéreo، مسؤولاً عن توصيل الجمهور بوفاة هوكينز، المولود في 17 فبراير 1972 في فورث وورث، تكساس.

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم العثور على الفنان بلا حياة في غرفة الفندق حيث تقيم الفرقة في بوغوتا.

مباشرة بعد انتشار الأخبار المأساوية، أبلغت منظمة المهرجان عن إلغاء أداء فرقة سياتل. أعلنت منظمة Estéreo Picnic، التي تسببت في اقتحام العديد من الناس في الجمهور البكاء: «بقلب مكسور نحن هنا لنخبرك بأخبار حزينة للغاية».

الملصق الذي وضعه تنظيم المهرجان بعد وفاة تايلور هوكينز (Infobae)

نشأ هوكينز في لاجونا بيتش، كاليفورنيا، حيث بدأ دراسة الموسيقى الشتوية، وعلى الرغم من أن تخصصه كان الطبول، إلا أنه كان يعزف أيضًا على البيانو والغيتار.

وكان من بين الفنانين الذين ألهموا حياته المهنية ستيوارت كوبلاند، من الشرطة؛ وروجر تايلور، من الملكة.

علم كارلوس، وهو مساعد في Estéreo Picnic، يرتدي قميص الفرقة، بوفاة الفنان بينما كان يحتفظ بمساحة للاستماع إليهم، من خلال إعلان المنظمة، لكنه لم يستطع تصديق ذلك. بالنسبة له، كان هوكينز «عازف الدرامز للفرقة طوال حياته» وقد تركه موته «تحول إلى حماقة». وقال لوكالة الانباء «اي في» «لقد كان مرجعا فنيا وملهما».

(مع معلومات من EFE)

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