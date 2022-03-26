حتى الآن هذا العام، كان هناك ما لا يقل عن 500 حالة عنف مدرسي في ميديلين.

في الآونة الأخيرة، ذكرت وزارة التربية والتعليم في ميديلين أنه حتى الآن هذا العام تم تسجيل ما لا يقل عن 500 حالة عنف مدرسي، بما في ذلك التنمر والتحرش الجنسي والتسلط عبر الإنترنت وغيرها.

من أجل معالجة هذه المشكلة التي تؤثر على الطلاب في 229 مؤسسة تعليمية رسمية، 337 خاصة و 49 من قبل المدينة، أطلق مكتب عمدة ميديلين حملة «لا تلمسك».

وبهذه المبادرة، تعتزم الإدارة تقديم الدعم للطلاب ضحايا العنف في المؤسسات التعليمية في المدينة. ولكنه يهدف أيضًا إلى توفير الثقة الكافية للأطفال والشباب للإبلاغ عن المعتدين عليهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية لمكافحة العنف المدرسي يجري وضعها بالتعاون مع المعهد الكولومبي لرعاية الأسرة، ومكتب أمين المظالم، ومكتب المدعي العام، والشرطة المعنية بالأطفال والمراهقين.

وبالمثل، أكدت الإدارة البلدية أن أمانات التعليم؛ والمرأة؛ والشباب؛ والإدماج الاجتماعي والأسرة وحقوق الإنسان والصحة هي جزء من المائدة المستديرة المشتركة بين المؤسسات الموجودة في مؤسسات ميديلين من أجل الاضطلاع بالثقافة والصحة والسلامة والتدريب. أنشطة للمجتمعات التعليمية.

مسار الرعاية في حالات العنف المدرسي

وكما أوضحت وزارة التربية والتعليم في ميديلين، فإن مسار الرعاية هذا لحالات العنف المدرسي يتكون من ثلاث مراحل: تقديم التقارير إلى السلطات المختصة، وتفعيل الطريق، وتنفيذ الإجراءات القانونية الواجبة.

«سنحافظ أيضًا على هوية الجناة. ما نقوم به بالفعل اليوم هو إعادة تنشيط هذا الطريق «، وأضاف المسؤول.

كما أشار إلى أن هذه العملية يجب أن تتم بصحبة لجان التعايش المدرسي الموجودة في جميع المؤسسات التعليمية في ميديلين. بالإضافة إلى ذلك، انتهز الفرصة لدعوة المدارس الخاصة للانضمام إلى هذه الاستراتيجية التي تسعى إلى تنفيذ مساحات آمنة للطلاب في جميع أنحاء البلاد.

وقال وزير التعليم في ميديلين إنه من الضروري ربط المدارس الخاصة بهذا النوع من المبادرات لأنه، في كثير من الحالات، تتعرف السلطات المحلية على حالات العنف المدرسي في هذه المؤسسات، من خلال وسائل الإعلام.

«هذا ليس فقط للمدارس العامة، وهذا أيضًا جزء من الاستراتيجية. في كثير من الأحيان نكتشف ذلك من خلال وسائل الإعلام»، قال مسؤول مكتب عمدة ميديلين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية يتم إطلاقها في خضم موجة من الشكاوى من الاعتداء الجنسي في مؤسسات مختلفة من الإقليم الوطني، حيث قرر الطلاب من مختلف الأعمار الاحتجاج على هذا النوع من الأحداث.

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