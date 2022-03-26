سيرجيو هيغويتا الزعيم الجديد للترتيب العام ونايرو هو الرابع بعد المرحلة 6 من Vuelta a Catalunya 2022

وضع تسرب سيرجيو هيغويتا كقائد جديد لفويلتا كاتالونيا على بعد مرحلة واحدة من إنهاء السباق, واحدة من أهم الأحداث التي استمرت أسبوعًا في الجولة العالمية. بدأت المسابقة الكاتالونية يوم السبت مع البرتغالي جواو ألميدا من فريق الإمارات العربية المتحدة كقائد جديد للترتيب العام، يليه نايرو كوينتانا من أركيا سامسيك الذي لم يتمكن من الدفاع عن قميص القائد في أحد أهداف الطيران يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، بدأ Higuita المركز الثالث، 7 ثوان وراء العداء الرئيسي.

اقترح طريق المرحلة السادسة 168.6 كم بين سالو وكامبريلس. هناك كان على الدواسات التغلب على 3 تمريرات جبلية: اثنان من الفئة الثانية وواحدة من الفئة الأولى، والتي كانت المفتاح لأقوى المنافسين للسعي إلى تشديد الوتيرة والبحث عن تسرب.

كان نايرو وألميدا، اللذان كانا أبطال الأيام الأولى للجبل، في مشاهد المشجعين على أمل أن يتمكنوا من اتخاذ خطوات رائعة من شأنها أن تقودهم إلى تحديد أفضل ما في المنافسة في غياب يوم واحد للقاء بطل هذه الجولة في نسختها 2022.

كما بزغ جولة كاتالونيا بقائمة كبيرة من العدائين الذين لم يأخذوا اللعبة, بما في ذلك بطل العالم السابق لفريق Movistar أليخاندرو فالفيردي, مايكل وودز من إسرائيل Start Up Nation واثنين من gregarians من Estaban Chaves الكولومبي في EF Education EasyPost: غريب كريستيان إيكينغ ونيلسون باوليس.

في الكيلومترات الأولى من السباق، حافظ الكثير على الهدوء واليقظة المستمرة تجاه العدائين الذين يمكنهم الهجوم، ومع ذلك، في غياب 80 كم، أخذ أنتيوكيان سيرجيو هيغويتا ديل بورا والإكوادوري ريتشارد كاراباز من Ineos Grenadiers زمام المبادرة بشن هجوم قوي على الفصيلة. وأخذ تدريجيا، كيلومتر كيلومتر أكثر وأكثر ميزة حتى كان أكثر من 3 دقائق حتى عندما كان هناك 40 كم إلى خط النهاية.

في المجموعة التي كان يسافر فيها الكولومبي نايرو كوينتانا والزعيم جواو ألميدا، طرحت الإمارات أقوى غريغاريين في الترقيات ليتمكنوا من سد الفجوة بين الهروب وبينهم. ومع ذلك، تقدم Higuita و Carapaz مركزة للغاية في مواجهة النسب التي أصبحت معقدة للغاية.

حظي رهان أنتيوكيان الشاب مع البطل الأولمبي هذا اليوم بإعجاب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بشجاعة اثنين من الدراجين من أمريكا اللاتينية الذين وضعوا نايرو كوينتانا على الحبال, الذي كان المفضل للفوز بلقب هذه الطبعة.

هيجويتا خائفة ووضع الأعصاب في نهاية المشجعين من ركوب الدراجات في كولومبيا الذين اعتبروا الأبطال الرئيسيين مواطنيهما يقاتلون لأخذ زمام المبادرة في التصنيف العام.

ألميدا، على بعد أقل من 10 كم من النهاية، فقد عجلة نايرو وتخلى عن الوقت، بينما بقي نايرو في مجموعة مطاردة صغيرة يراقب كيف أنه من يديه كان سيصل كقائد إلى المرحلة الأخيرة.

عمل HiGuita و Carapaz معًا لتحقيق هذا الإنجاز في النهاية، حيث حقق كل منهما أرباحه قبل المزاد في برشلونة يوم الأحد. أخيرًا، أخذ سيرجيو هيغويتا زمام المبادرة في السباق بينما تمكن ريتشارد كاراباز من الصعود إلى المنصة ويضيف فوزًا آخر على المسرح إلى سجله الواسع بعد سباق ضيق للغاية مع الكولومبي. كان نايرو في المرتبة الرابعة بشكل عام خلف البرتغالي جواو ألميدا.

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