حدد موعدًا لنفسك! تعقد بوغوتا يوم السبت يوم التطعيم المجاني ضد فيروس الورم الحليمي البشري

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للوقاية من سرطان عنق الرحم، أعلنت وزارة الصحة في بوغوتا أنها، جنبا إلى جنب مع الرابطة الكولومبية لمكافحة السرطان، وسوف تعقد يوم التطعيم المجاني ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) هذا يوم السبت.

وفقًا للكيان، يمنع علم الأحياء سرطان عنق الرحم، لذلك دعوا الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 9 و 17 عامًا للذهاب إلى النقاط الإحدى عشرة التي تم إنشاؤها في بوغوتا للتطعيم المجاني لفيروس الورم الحليمي البشري.

من جانبه، دعا وزير الصحة في بوغوتا، أليخاندرو غوميز، الرجال إلى المجيء أيضًا إلى نقاط التطعيم ليتم تحصينهم ضد المرض. كتب المسؤول من خلال حسابه على تويتر: «يتضمن يوم اليوم لقاحًا مجانيًا للنساء، لكنني أدعو جميع العائلات حتى يتمكن الرجال أيضًا من تطبيقه».

ثم أوضح الوزير غوميز أنه على الرغم من أنه في «حالة الرجال، لسوء الحظ، فإنه ليس مجانيًا لأن خطة التطعيم الوطنية لم تدرجها لهم، ولكن من المستحسن (أن يطبقوها)».

سيتمكن المهتمون بتلقي اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري من القيام بذلك عند تمكين 11 نقطة التالية، بين الساعة 8:00 صباحًا و 4:00 بعد ظهر يوم السبت:

شمال بوغوتا:

- الدوري الكولومبي ضد السرطان - سباق 12 أ # 77-34 (بالقرب من Unilago).

- مركز غاليرياس للتسوق.

- مركز تسوق بلازا إمبريال.

- مركز تسوق بوليفار نيزا.

- تيبابويز كوليسيوم.

وسط شرق بوغوتا:

- مركز تسوق سنترو مايور.

- مركز تسوق مالبلازا.

جنوب بوغوتا:

- مركز تسوق ألتافيستا.

جنوب غرب بوغوتا:

- مركز تسوق باسيو فيلا ديل ريو.

- مركز تسوق غران بلازا بوسا.

- كايتانو كوليسيوم.

بعد الإعلان عن يوم التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري في بوغوتا، أعلن وزير الصحة أيضًا أنهم سيقدمون طلبًا إلى وزارة الصحة حتى يتمكن الرجال أيضًا من تلقي جهاز المناعة ضد فيروس الورم الحليمي البشري مجانًا.

«في الوقاية كما هو الحال في وسائل منع الحمل، فإن المسؤوليات هي مسؤولياتهم وهم، على قدم المساواة. هذا أيضًا توزيع عادل للرعاية»، قال غوميز.

صورة الأرشيف. خلال عام 2021، زادت حالات سرطان عنق الرحم في بوغوتا. الصورة: أندينا

فيما يتعلق بأرقام سرطان عنق الرحم في بوغوتا، أعلنت وزارة الصحة أنه خلال العام الماضي، ارتفع معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم في المدينة بنسبة 61.2٪ مقارنة بعام 2020، من 1,223 حالة إلى 1,971 في عام 2021.

وفقًا للكيان، كانت المحليات التي أبلغت عن معظم حالات سرطان عنق الرحم خلال العام السابق: سوبا، مع 203؛ كينيدي، مع 186؛ Engativa، مع 140، وبوسا، مع 111.

وبالنظر إلى الأرقام، كرر الكيان دعوته لعامة الناس لمنع فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق التحصين ضد المرض، وكذلك لإجراء اختبارات الحمض النووي/فيروس الورم الحليمي البشري المعنية للكشف عن سرطان عنق الرحم وعلاجه وعلاجه في وقت مبكر.





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