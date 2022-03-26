نفى ريكاردو مونريال الصراع مع AMLO حول إصلاح الكهرباء: «أفضل ما لدينا على الإطلاق»

ريكاردو مونريال, زعيم مقاعد حركة التجديد الوطنية (مورينا) في مجلس الشيوخ لل جمهورية, إلى أنه لن يواجه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) بعد أن اتهم Tabasqueño المشرع بأنه غير مطلعة على إصلاح الكهرباء.

خلال مؤتمره الصحفي الصباحي في 25 مارس، أكد لوبيز أوبرادور أنه إذا تمت الموافقة على الإصلاح الكهربائي، فسوف يفيد شعب المكسيك. ومع ذلك، اغتنم الفرصة لإرسال انتقادات لاذعة إلى رئيس مجلس التنسيق السياسي (Jucopo) أيضًا، حيث وصفه بأنه «غير مطلع».

«إنه غير مطلع لأنه لا توجد خسائر، على العكس من ذلك، يفوز شعب المكسيك، أي نائب، عضو مجلس الشيوخ يجب أن يفكر في ما هو أفضل للشعب. السيد الوحيد الذي لديه موظف عام هو الشعب. الشركات الوحيدة التي يجب أن تهم موظفي الخدمة المدنية هي الأعمال العامة»، قال الرئيس التنفيذي.

في مواجهة تصريحات Tabasqueño، علق مونريال بأنه واضح بشأن موقفه السياسي وأكد من جديد ولائه لحزب الكرز.

دافع AMLO عن الإصلاح الكهربائي (الصورة: EFE/لويس تيجيدو)

«لقد سمعت تعبير رئيس الجمهورية في الصباح. لن أواجهه، ولن أفصل نفسي أبداً عن موقفه السياسي وعن الحركة. لا يوجد خلاف. لقد أعطى رأياً، لن أجيب، لا أريد مواجهته. وقال ريكاردو مونريال «اننى اعترف به، واننى احترمه، واعتبره افضل رئيس حصلنا عليه على الاطلاق».

تم تقديم تعليقات الرئيس التنفيذي خلال صباح يوم الجمعة بعد أن ذكر مونريال أنه في اللجان وفي عرض الجلسة العامة، قد تخضع المبادرة الرئاسية لتغييرات، حيث ترى القطاعات المختلفة مجالات الفرص في الصياغة النهائية التي يروج لها السلطة التنفيذية. و أعرب أيضا عن أمله في أن يتسنى, عند استعراض مجلس الشيوخ, إجراء تصحيحات مناسبة.

«تذكر أننا نتخلى عن الولاية القضائية الوطنية، أي أن جميع النزاعات التي تنشأ حول تفسير القوانين، يجب تسويتها على اللجان الدولية، في أماكن التحكيم الدولي هذه، (و) عادة لا نقوم بعمل جيد وهناك العديد من المليارات من الدولارات التي سنكون فيها خطر الدفع، إذا تمت الموافقة عليه بهذه الشروط»، قال مونريال لوسائل الإعلام المختلفة يوم الخميس الماضي، 24 مارس.

وفقًا لمونريال، يتوقع إغناسيو ماير تقديم الوثيقة النهائية للإصلاح في 15 أبريل (الصورة: دانيال أوغستو/كوارتوسكورو)

كما أشار إلى أنه بعد التحدث مع إغناسيو مير، منسق مورينا في مجلس النواب، أخبره أن 15 أبريل المقبل، مبدئيًا، سيكون عندما تكون المبادرة جاهزة للتحول إلى مجلس الشيوخ.

بالإضافة إلى ذلك، قال إنه جزء من عمله في مجلس الشيوخ للبحث عن المعارضين ورجال الأعمال والخبراء في قطاع الطاقة والكهرباء من أجل رعاية الإصلاح، من أجل توليد مبادرة استقبلت بشكل جيد من قبل المجتمع المكسيكي.

يرى موريال أن إصلاح الكهرباء فرصة للدخول في حوار مع المعارضة (الصورة: EFE/لويس غاليسيا/أرشيف)

وقال «ان موقفى الان هو انه بمجرد وصولنا الى مجلس الشيوخ (المحضر)، يتعين علينا ان نتصرف كما هو الحال دائما، براحة واعتدال، ولكنى سأتحدث الى جميع المنسقين لاعطاء الوتيرة المناسبة للدقيقة التى تأتى إلينا من مجلس النواب اذا تمت الموافقة عليها».

وفيما يتعلق بالنفور الناتج عن إصلاح الكهرباء في مقاعد المعارضة، قال مونريال إنه مع التعديلات التي تأمل أن تنعكس في النص النهائي، فإنها ستكون بمثابة أداة لإقامة حوار.

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