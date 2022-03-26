أمر بوتين بمطاردة وحشية للمسؤولين بتهمة الخيانة

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo





عندما أبلغ الروسي جنرالاته عن خطة غزو أوكرانيا، بدا كل شيء سهلاً للغاية، لكن الظروف الحالية تظهر سيناريو معقد انتشر بمرور الوقت، مما أدى إلى وضع لم يكن في خطط الكرملين.

بعد شهر واحد من بدء العملية، مع مرور الأيام، تشعر القوة العسكرية لموسكو بما يتجاوز المقاومة الشرسة للمدافعين، مما يشهد على ذلك الدمار الناجم عن التفجيرات الروسية على مختلف المدن الأوكرانية. اليوم، مع بداية حصار كييف، عاصمة البلاد؛ الخوف هو أن المزيد من التصعيد للعنف سوف ينتشر في جميع أنحاء أوكرانيا. ومع ذلك، على الرغم من التقدم الذي لا يرحض لقوات موسكو، فإن الحملة الروسية على أوكرانيا، على الأقل في الشهر الأول من إنشائها، هي للعديد من الفشل كما كان مخططا له في الأصل.

حتى هذا الأسبوع، فقدت روسيا رسميًا سبعة من جنرالاتها الذين كانوا يقاتلون في أوكرانيا؛ وقعت إصابات في أقل من شهر. . وكما أكد مسؤولون من واشنطن والاتحاد الأوروبي، يجب إضافة هذه الإصابات غير المتوقعة للضباط رفيعي المستوى إلى إخفاقات تشغيلية خطيرة. من بين أهمها، أشارت المخابرات البريطانية إلى عدم التنظيم في الاتصالات وعدم انضباط جنودها كعنصر منع النجاح السريع لغزو أوكرانيا.

ومع ذلك، تم الإبلاغ عن الحدث الأكثر إثارة للصدمة لموسكو أمس الجمعة من قبل الصحافة البريطانية مشيرا إلى أن أحد كبار قتل المسؤول العسكري الروسي، العقيد يوري ميدفيتشيك، قائد لواء مدرع، على يد ضباطه وجنوده في عمل تمرد بسبب الخسائر التي تكبدها عمود من الدبابات في مسؤوليته، والتي تم رسمه من قبل رجاله على أنه معطلاً وجبانًا عن وفاة العديد من رفاقه. لم يتم تأكيد أو نفي النسخة البريطانية من ظروف وفاة ميدفيتشيك حتى الآن من قبل موسكو. ومع ذلك، تم تأكيد التفاصيل المروعة من قبل مراسل شبكة التلفزيون العربية الجزيرة من ماريوبول أفاد بأن ميدفيتشيك أصيب بدبابة من لوائه بقيادة ملازم شاب سحقه حرفيا عندما كان الضابط على ظهره عمدا يمر فوق جسده.

أيضا في اتجاه ما ذكرت رسميا من قبل الحكومة الأوكرانية وتقرير سري من واشنطن، تسببت القوات المسلحة الأوكرانية، حتى 24 مارس، في فقدان 14902 جندي روسي تم تحييدهم منذ بداية الحرب. كما يشير تقرير المخابرات الأمريكية إلى أنها دمرت 1674 حاملة جنود، و 487 دبابة، و 249 قطعة مدفعية، و 62 شاحنة صهريج وقود، و 82 نظاما متعددة لإطلاق الصواريخ، و 123 مروحية، و 102 طائرة، و 52 نظام بطاريات مضادة للطائرات، و 31 مركبة غير جوية مأهولة (طائرات بدون طيار) وسفينتين غرقت، في حين غرقت. أما الأربعة الباقية فقد تضررت بدرجة أكبر أو أقل بسبب الطائرات الأوكرانية المتواضعة.

وبعيدًا عن هذه الخسائر المؤكدة، فإن أحد أكبر مخاوف الكرملين هو عدد جنرالاته الذين قتلوا في مسرح العمليات، حيث كانوا جميعًا قادة نجمتين وثلاث نجوم، بما في ذلك ملازم جنرال، والذي يشكل أعلى مستوى من الخسائر في صفوف كبار الضباط في الجيش الروسي منذ الحرب العالمية الثانية. وحتى في الغزو السوفياتي لأفغانستان، كان فقدان الرجال والمعدات للمجاهدين المسلمين - الذين سيشكلون فيما بعد التنظيم الإرهابي الرهيب القاعدة وطالبان - خطيرا للغاية وأسفر في نهاية المطاف عن هزيمة مهينة وانسحاب من موسكو في ذلك الوقت، ومع ذلك كان لديهم لم يسجل أبدا فقدان ستة من جنرالاته في 30 يوما من القتال.

في هذا الاتجاه، يوم الخميس الماضي، أصدر ميخايلو بودولياك، رئيس مستشاري الأمن القومي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بيانًا جاء فيه أن الجنرالات الروس الذين قتلوا في القتال سقطوا بسبب التقليل من قيمة القدرات الأوكرانية باستخدام نظام اتصالات عفا عليه الزمن سمح اعتراضها.

ياكوف ريزانتسيف، الجنرال السابع الذي قتل في أوكرانيا

التقييمات الغربية لوفيات القادة الروس أكثر واقعية قليلاً. وصرح دبلوماسى فرنسى خبير فى الامن للصحافة فى باريس يوم الاربعاء الماضى ان ستة جنرالات روس على الاقل لقوا مصرعهم بالفعل فى اوكرانيا. ووفقاً للممثل الفرنسي، فإن خمسة من هذه الإصابات كانت ناجمة عن أعطال في معدات الاتصالات الإلكترونية الروسية القديمة التي لم تكن تعمل بشكل صحيح وتعرضت موقع الجيش لهجمات على مواقعهم على الأرض. وقال الدبلوماسي الفرنسي إنه كان على علم بأن السلطات الأوكرانية سجلت فقدان جنرال روسي سادس، لكن هذا القائد سقط نتيجة لعملية ليلية قام بها قناص تمكن من إسقاطه من مسافة غير محددة، الأمر الذي يلفت الانتباه بقوة من حيث عدم مراعاة قواعد الإجراءات الأمنية الأساسية في المعسكرات العسكرية الروسية، خاصة أثناء الليل، عندما تقلل عملية القناص إلى 30٪ من فرص نجاحها فيما يتعلق بهجوم خلال ساعات النهار.

بالنسبة لاستخبارات الناتو، يقاتل الجنرالات الروس على الخطوط الأمامية في مواجهة أعمال مختلفة من عدم الانضباط من قبل الجنود الشباب ذوي الخبرة القليلة وضعف المديرين المتوسطين لقيادتهم في ساحة المعركة. بعبارات أخرى: يجب على الجنرالات الذهاب إلى الخط الأمامي للمعركة لفرض أوامرهم, مما يعرضهم لمخاطر أكبر مما يلاحظ عادة في تلك التسلسلات الهرمية العسكرية.

في الوقت نفسه، في واشنطن، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الأربعاء أن أذكى شيء يمكن أن تفعله موسكو الآن هو اتخاذ قرار بإنهاء هذا الصراع ووقف العدوان العسكري على أوكرانيا. كما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية يوم الخميس الماضي أن السيطرة على الحركة الجوية كان الهدف الرئيسي لروسيا خلال الأيام الأولى للصراع، وأن فشلها في القيام بذلك قلل بشكل كبير من تقدمها العسكري التشغيلي. يتم الحفاظ على هذا التقييم حتى في الوقت الذي يحيط فيه الجيش الروسي اليوم بكييف, العاصمة الأوكرانية واستولى على مدن أخرى ذات أهمية استراتيجية حيث لا تزال المقاومة تعمل في وضع حرب العصابات.

تم وصف هذا السيناريو العسكري بشكل جيد للغاية في رأي خبراء عسكريين من واشنطن أعضاء في معهد دراسات الحرب (ISW)، الذين أشاروا في تصريحاتهم إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية وقوات الاحتياط والقوات المدنية قد هزموا - على الأقل في البداية - الروس. حملة أطلقها فلاديمير بوتين. ويعتقد خبراء عسكريون غربيون آخرون أن الحملة الأوكرانية كانت تهدف إلى عدد من العمليات المحمولة جوا والبرية من خلال وحدات الدبابات المدرعة للاستيلاء على كييف وخاركوف وأوديسا وغيرها من المدن الأوكرانية لفرض تغيير الحكومة في أوكرانيا في ما لا يزيد عن 5 إلى 8 أيام. في الوقت الحالي، فشلت مثل هذه العملية فشلاً ذريعاً، ولم يتحقق هدف القوات الروسية خلال 30 يومًا وتستمر في التحرك ببطء نظرًا للمقاومة الأوكرانية. إن التقدم الروسي محدود في بعض أجزاء المسرح العسكري، على الرغم من أنها قد تحقق هدفها في نهاية المطاف وفي غضون أسابيع قليلة إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في وقت سابق، ولكن من الواضح أنهم فشلوا في تحقيق أهدافهم وفقًا للخطة الأصلية.

وقال الوزير أوستن، متحدثا في مؤتمر صحفي في بلغاريا مع رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، إن الروس راكد على عدة جبهات، وهذا صحيح. في إجابة أخرى على سؤال، ما إذا كانت موسكو ستحاول الاستيلاء على أوديسا، كان أوستن حذرا، قائلا إنه على الرغم من أنه لا يستطيع الحديث عن التخطيط أو الاستراتيجية الروسية، فمن الواضح أن التكتيكات المستخدمة حتى اليوم لا تظهر أيضا أي مؤشر على أن قوات بوتين تفي بخطتها الأصلية عند الدخول واحتلال أوكرانيا. للإطاحة بحكومته. واضاف اوستن ان الدليل على ان الامور لم تسر على ما يرام عسكريا بالنسبة للروس هو انهم استخدموا تقنيات وحشية تبدو وكأنها الطريقة التى يهاجمون بها الممرات الانسانية لاجلاء المدنيين والمراكز السكانية غير المسلحة.

ومع ذلك، تواصل القوات الروسية هجومها، الذي انتهك في كثير من الحالات الجوانب الإنسانية مثل الحق في الحرب نفسها، اتهمت السلطات الأوكرانية هذا الأسبوع الجيش الروسي بقصف عشوائي مدرسة للفنون كان فيها 430 شخصا لاجئين في مدينة ماريوبول، حيث الحصار و العمل الوحشي الذي تقوم به القوات الروسية سيسجل في التاريخ بسبب الاشتباه الموثوق به في ارتكاب جرائم حرب و اسعة النطاق.

أكد مسؤولو الحكومة المحلية في ماريوبول أن مدرسة الفنون دمرت بالكامل وإذا كان هناك أي ناجين، بقي الناس تحت أنقاض المبنى لساعات طويلة دون أن يكون هناك أي شيء يمكن القيام به لإنقاذهم بسبب شدة نيران المدفعية الروسية التي منعها; أنه لا توجد معلومات عن مصير هؤلاء اللاجئين هناك قبل الهجوم, لكن يعتقد أنه لم يكن هناك ناجون. ويعتقد أن تدمير المدرسة، حيث لجأ المدنيون من القنابل، كان سببه تأثير صاروخ كينزهال - وهو سلاح مدمر بسرعة تفوق سرعة الصوت - لم يسبق له أن أطلق في القتال وحتى أقل ضد المناطق المدنية التي تسببت في تدمير المبنى وتقريبا و الموت المؤكد ل 450 لاجئا مدنيا هناك.

وقال مصدر استخباراتي آخر في أوروبا الغربية في الوصول إليه إنفوباي إنهم يراقبون إلكترونياً العمليات العسكرية في أوكرانيا وتمكنوا من الوصول من خلال صور ساتلية غير منشورة إلى الأضرار التي لحقت بالمدرسة التي لم يكن فيها سوى مدنيين، مشيراً إلى أنها مشابهة للهجوم الذي نُفذ. يوم السبت الماضي على تخزين الأسلحة والذخائر الأوكرانية في غرب البلاد وعلى مقربة من الحدود مع بولندا، لذلك ليس هناك شك في أن كلا الهجومين استخدموا صواريخ كينزهال تفوق سرعة الصوت أيضا ضد المدنيين الذين لجأوا إلى مبنى المدرسة، الذي يشكل جريمة حرب.

وفي مواجهة هذا الإجراء، ليس من المستغرب أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد طلب المضي قدما في تحقيق في جرائم الحرب واستخدام كأداة لإثارة الرعب من اغتصاب الفتيات والنساء البالغات التي ستارتكبها روسيا. وبهذا، فإن المشاكل التي سيواجهها فلاديمير بوتين لم تعد تركز فقط على عمليته العسكرية المتأخرة والبطيئة للاستيلاء على أوكرانيا أو على الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق فوق روسيا كنتاج للعقوبات الاقتصادية والمالية.

بينما يحدث هذا, الصمت يصم الآذان بشكل متزايد داخل الكرملين من جانب هؤلاء المسؤولين الذين لم يجرؤ على استجواب «القيصر» الجديد فلاديمير من قبل, ويبدو أن كل شيء ينمو يومًا بعد يوم مثل العديد من أصحاب الملايين الروس والكوادر السياسية المتوسطة في مجلس الدوما و يبدأ الكرملين بالقلق. من ناحية أخرى، تم دفع الجولة الأخيرة من العقوبات، أصعب بكثير من تلك المعروفة سابقًا، من قبل الاتحاد الأوروبي وواشنطن في إطار رحلة الرئيس بايدن إلى أوروبا هذا الأسبوع، ويبدو أنها لها تأثير مدمر على الاقتصاد الروسي، الذي يقسم الآراء داخل نظام بوتين كما لم يحدث من قبل. من قبل بين المسؤولين الروس الذين لا يرغبون في البقاء في التاريخ كسياسيين في بلد محطم اقتصاديا، ناهيك عن شركاء ومجرمي حرب. وقد أدى هذا الوضع داخل السياسة الروسية إلى أن يأمر بوتين الأجهزة السرية التابعة له بمطاردة وحشية للمسؤولين المتورطين في ما يعتبره الرئيس خيانة عظمى.

بالنظر إلى هذا الوضع، يجادل مسؤولو حلف شمال الأطلسي بأنه يجب أن يكون هناك فهم لأسباب الانشقاق الأول للكوادر السياسية من الكرملين وبعض المليونيرات الروس الضخمة، وكثير منهم غادروا بالفعل موسكو مع عائلاتهم وكانوا محميين من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي في ذلك الوقت. الحفاظ على هوياتهم ولأسباب أمنية.

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