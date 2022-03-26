تكشف بالوما فيوزا أن والدها موجود في وحدة العناية المركزة بعد التعاقد مع COVID-19: «والدي سيخرج من هذا، أنا أصلي»

بعد تقديمه كواحد من أعضاء Esto es Guerra، لم تتردد بالوما فيوزا في شكر الإنتاج على هذه الفرصة. ومع ذلك، كان هناك سؤال تسبب له في الكراك وتختفي تلك الابتسامة. تم عرض America Space لأول مرة يوم الاثنين 21 فبراير.

هذا الثلاثاء، 22 فبراير، تم تقديم الشابة من قبل مستر جي كمشارك في البرنامج على الرغم من وجود مشكلة عائلية. في مواجهة هذا، لم يتردد ياكو إسكنازي في سؤاله عما يدور حوله.

بعد سماع هذا السؤال، لم تستطع بالوما احتواء بكائها وأوضحت أن والدها كان في حالة صحية سيئة، وكان في وحدة العناية المركزة بعد تعرضه لمضاعفات مع COVID-19.

«أنا مع مشكلة عائلية خطيرة للغاية، إنه موضوع مع والدي، كل شيء سيكون على ما يرام، للأسف قضية COVID خطيرة للغاية. كل ما أريد أن أقوله هو الاعتناء بأنفسكم، عليك الحصول على تطعيم. قال البرازيلي في وقت ما، في محاولة للبقاء هادئًا، إن والدي سيخرج من هذا، وأنا أصلي».

ومع ذلك، عندما سأله ياكو إسكنازي عما سيقوله لوالده، كان بالوما فيوزا أكثر خزيًا.

«عائلتي تعرف كم أحبهم، اعتقدت في الواقع أنني سأبقى في البرازيل لأكون الدعم، لكنني لا أستطيع فعل أي شيء، والدي ينضب ولا أفعل أي شيء هناك. علينا أن ننتظر ونصلي وسينجح كل شيء»، قالت بالوما، وهي مقيدة من قبل ناتالي وياكو.

رسالة إلى والده

«أخبر والدي، لأنني أتيحت لي الفرصة لزيارته، وأنني أحبه كثيرًا، وأن العائلة معه، وأنني هنا لأنني يجب أن أعمل، ولكن مهما حدث سأراك. أنا معك، أحبك كثيرًا، كل شيء سيكون على ما يرام. إنه في وحدة العناية المركزة، إنه مخدرة، لكنني أعلم أنه يستمع إلي، إنه يستمع إلى الصلوات. كل شيء سينجح، عليك فقط أن تكون قويًا»، قال أحد المتضررين فيوزا.

من جانبهم، طلب منه ياكو وناتالي أن يكون قوياً وحثوا الجمهور على المساعدة في الصلوات من أجل التعافي السريع لوالد البرازيلي.

بعد قول هذا، كانت بالوما أكثر هدوءًا والتقت بالأعضاء الآخرين في البرنامج.

بعد نهاية الفضاء، استخدمت بالوما شبكاتها لتشكر معجبيها على رموز المودة التي كانت تتلقاها، وكذلك الصلوات لوالدها من أجل شفائها السريع.

«شكرا لكم جميعا على رسائلك وصلواتك»، كتبت الشابة صورة حيث ينظر والدها.

تشكر بالوما فيوزا الصلوات على والدها. (الصورة: إنستغرام)

ما مقدار التصنيف الذي حققه البرنامج الأول من ESTO ES GUERRA؟

تم عرض عودة Esto es Guerra لأول مرة يوم الاثنين الماضي 21 فبراير من خلال إشارة América Televisión إلى احتفل بمرور 10 سنوات من الإرسال. كان الموسم الجديد من سلسلة الواقع الشبابي تحت قيادة ناتالي فيرتز، ياكو إسكنازي، سولي ساينز، جينو بيساريسي Cachaza، الذين تم تكليفهم بتقديم الأعضاء الجدد في المسابقة.

يبدو أن كل شيء يشير إلى أن توقع من سيتم إنشاء «القنابل» بأن المشاهدين تم لصقهم على الشاشة، لأنهم منحوها 16.8 نقطة تصنيف في ليما و 17.2 في مدن ليما +6.

دخول رافائيل كاردوزو، روزانجيلا إسبينوزا وفابيو أغوستيني وجوسميري تمكنت توليدو من وضع البرنامج في المقام الأول في جدول التصنيف العام لهذا اليوم وفقًا للمعلومات المقدمة من Ibope Media.

في المركز الثاني والقريب جدا كان المسلسل التلفزيوني الوطني «Maricucha» الذي حصل على 16.3 نقطة تصنيف في ليما، بينما في ليما +6 مدن سجلت 17.2 نقطة.

هذه هي الشخصيات التي ستظهر كل ليلة في This is War. (الصورة: النشر)

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