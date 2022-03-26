جوائز الأوسكار 2022: مكان مشاهدة الجوائز في الأرجنتين والمكسيك وكولومبيا وبيرو

FOTO DE ARCHIVO. Glenn Close es entrevistada en la alfombra roja de los Oscars para la 93ª edición de los premios de la Academia en Los Ángeles, California, Estados Unidos. 25 de abril de 2021. Chris Pizzello/Pool vía REUTERS

الأحد المقبل, مارس 27, ستعقد النسخة 94 من حفل توزيع جوائز الأوسكار, والتي سيتم بثها من مسرح دولبي التقليدي الآن الموجود في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه، كما هو الحال في كل عام، فإن القناة الرسمية للبث المباشر هي TNT، حيث ستقضي السجادة الحمراء، والمقابلات مع نجوم السينما، وتحليل الحفل واستطلاع رأي المعجبين الشهير الآن.

لهذا السبب، إذا كنت تعيش في أمريكا اللاتينية، فإليك كل ما تحتاج إلى معرفته للاستماع إلى الحفل المذهل الذي سيشيد بأفضل الأفلام. من العام.

كما يدير البث السجادة الحمراء والمقابلات (الصورة: رويترز/مايك بليك)

-التدفق: قناة 306 HD

- Movistar TV: القناة 305 HD

- تلفزيون كلارو: القناة 309 HD

- إجمالي اللعب: قناة 435

-أنتينا: القناة 71

-سكاي: القناة 415 SD و 1415 HD

سيكون 27 مارس المقبل الحفل (الصورة: رويترز/إريك جيلارد)

-DirecTV: قنوات 502 SD و 1502 HD

- Movistar TV: قنوات 102 SD، 595 SD، 730 HD و 870 HD

- تلفزيون كلارو: قنوات 53 SD و 1504 HD

- ستار جلوبكوم: كانال 21

TNT هي القناة التي يبثون عليها عادة (الصورة: EFE/EPA/MIKE NELSON/Archive)

-DirecTV: قنوات 502 SD و 1502 HD

- تلفزيون بسيط: قنوات 502 SD/HD و 1502 HD

-الطبق: قنوات 370 دولار أمريكي بنسبة 870 د.

- السماء: 415 قناة SD و 1415 HD

-Izzi: قنوات 610 SD و 912 HD

- ميجاكابل: قنوات 410 SD و 1410 HD

سيكون هذا حفل توزيع الجوائز الرابع والتسعين (الصورة: لويس جولي/بول عبر رويترز)

- Movistar TV: قناة 400 HD

- تلفزيون كلارو: قنوات 701 SD و 1701 HD

-Tigo: قنوات 41 Sd و 283 HD

- التلفزيون المباشر: 502 قناة SD و 1502 HD

- الاتصال الرقمي السريع: القناة 35 HD

يمكن ضبط الجوائز من خلال عدة منصات (الصورة: كريس بيزيلو/تجمع عبر رويترز)

من المهم ملاحظة أن التلفزيون لن يكون الطريقة الوحيدة للاستماع إلى جوائز الأوسكار، بل سيكون هناك أيضًا العديد من عمليات البث عبر الإنترنت. على الرغم من أنه يجب الإشارة إلى أنها قابلة للتحصيل.

- TNT GO: يمكن تنزيله لبيرو والأرجنتين والمكسيك وكولومبيا

- DirecTV Go: متاح للأرجنتين وكولومبيا وبيرو

- Movistar Play: متاح فقط للأرجنتين

-تطبيق التدفق: فقط للأرجنتين

-Izzi Go: فقط للمكسيك

- Telecentro Play: للأرجنتين

الجوائز هي حدث سنوي متوقع للغاية (الصورة: EFE/EPA/مارك تيريل)

لمعرفة أصل اسم حفل توزيع جوائز الأوسكار، علينا العودة إلى عام 1929، عندما لم يكن للجائزة اسمها الخاص في البداية. في ذلك الوقت، أشارت صناعة السينما في الولايات المتحدة إلى الجائزة على النحو التالي: تمثال الأكاديمية، الكأس الذهبي أو تمثال الجدارة.

هناك العديد من الأساطير حول الخلق الموجودة حتى يومنا هذا؛ ومع ذلك، فإن نسخة أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية نفسها، الموجودة على موقعها الرسمي، تشير إلى أن المسؤول الرئيسي عن التأكيد على الجوائز التي أقيمت اليوم كان The Academy أمينة المكتبة، مارغريت هيريك.

في وقت لاحق، في عام 1945، أصبحت المديرة التنفيذية حتى عام 1971، بعد مرور بعض الوقت على الموافقة عليها، كانت مسؤولة عن تعميد التمثال المرموق باسم أوسكار، مشيرة إلى أنه «كان يشبه عمه أوسكار».

منذ ذلك الحين، بدأت الأكاديمية في الإشارة إلى الجائزة بهذه الطريقة بشكل غير رسمي، حتى عام 1934 أصبح الاسم شائعًا، عندما استخدمها كاتب العمود الشهير سيدني سكولسكي في عموده للحديث عن جائزة «أفضل ممثلة» التي فاز بها، كاثرين هيبورن. لم يكن حتى عام 1939 عندما استخدمت الأكاديمية رسميًا مصطلح The Oscar.

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