أوسكار 2022: كم تكلفة تمثال أكاديمي

يمثل الحصول على تمثال أوسكار أحد أعظم الإنجازات لبعض الفنانين في صناعة السينما، وبالتالي فإن التمثال ليس للبيع. ومع ذلك، قررت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وضع سعر على الكأس حتى لا يتمكن الفائزون من بيعه إذا أرادوا التخلص منه.

لمعرفة السعر الحقيقي والتقريبي لتمثال أوسكار، عليك أن تعرف التاريخ وراء الجائزة وكيف يتم ذلك، حيث أن إحدى هذه الجوائز تكلف حاليًا دولارًا واحدًا فقط، كما تم تأسيسها من قبل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة من خلال قانون فرضته في عام 1950.

خلال 93 نسخة من حفل توزيع جوائز الأوسكار، قدمت أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية حوالي 3000 تمثال صغير، يتم إنشاؤها في شهر يناير من كل عام من البرونز الصلب، مطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا. وقالت المؤسسة إنه يقيس 34.5 سم، لذلك، بسبب المعادن التي يتكون منها، يزن حوالي 4 كيلوغرامات.

لا يمكن بيع جائزة الأوسكار من قبل الفائزين أو أي شخص آخر، ولكن تم شراؤها في مناسبات مختلفة (الصورة: Twitter @Rqlxsrg)

من ناحية أخرى، شاركت Epner Technology، الشركة المسؤولة حاليًا عن صنع التماثيل، أن تكوينها هو: البريتانيوم، 2٪ من سبائك النحاس المعدنية، 3٪ من القصدير، 5٪ الأنتيمون (5٪) ومطلي بالذهب عيار 24 قيراط.

بفضل خصائصها وطريقة صنعها، يُعتقد أن تكلفة إنتاج كل تمثال صغير يمكن أن تبلغ حوالي 400 دولار أمريكي، لكن تكلفتها الفعلية ستصل إلى أكثر من مليون بسبب أهميتها.

وهو أنه خلال معظم الجوائز الأولى، تم إنشاء جوائز الأوسكار من الجص ولم يكن لها الأهمية التي اكتسبوها لاحقًا، ولم يكن هناك قلق كبير من أن شخصًا ما قد يرغب في الحصول على فائدة مالية من تلك الجائزة.

ومع ذلك، عندما بدأت التماثيل في الضياع، أطلقت الأكاديمية مبادرة بحيث يمكن بيعها بسعر أقصى قدره 10 دولارات أمريكية، وأعلنت لاحقًا أنها ستكون دولارًا واحدًا فقط وغير قابلة للتفاوض.

يجب أولاً تقديم التمثال إلى الأكاديمية مقابل دولار واحد فقط (الصورة: لويس جولي/بول عبر رويترز)

في قانون شاركت الأكاديمية على موقعها على الإنترنت، والذي صادق عليه قاض في لوس أنجلوس، كاليفورنيا في عام 2015 بسبب الخلاف القانوني الذي كان قائمًا حول الجائزة التي فاز بها جوزيف سي، رايت في عام 1942 في فئة أفضل اتجاه فني للمسرحية الموسيقية My Gal Sal، يقرأ:

ومع ذلك، على مر التاريخ، تم بيع جوائز الأوسكار المفقودة بأسعار باهظة. كانت واحدة من أشهر الحالات عندما اشترى مايكل جاكسون واحدة في المزاد.

في عام 1999، قرر ملك البوب الحصول على 1.4 مليون دولار أمريكي تمثال صغير تم منحه في عام 1940 للمنتج ديفيد أو سيلزنك عن فيلمه ذهب مع الريح لأفضل صورة والذي فقد. حاليا، لم يتم إرجاع هذه الجائزة إلى الأكاديمية لأنها، مرة أخرى، في عداد المفقودين.

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