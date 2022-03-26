«On the Mend»، الأغنية العاطفية التي كرسها ديف غروهل لتايلور هوكينز عندما سقط في غيبوبة بعد جرعة زائدة

المزيد من الأخبار حول وفاة تايلور هوكينز. تم العثور على عازف الدرامز الأسطوري Foo Fighters بلا حياة في فندق في بوغوتا، كولومبيا، في ليلة 25 مارس. كان الموسيقار البالغ من العمر 50 عامًا في ذلك البلد كجزء من جولة مقررة في أمريكا اللاتينية، والتي كانت الفرقة هي نجمة إغلاق مهرجان Lollapalooza الأرجنتين.

وقد صدمت أخبار وفاته المشجعين في جميع أنحاء العالم وأيضا أن العديد من الفنانين العالميين، الذين نعى الموت من تايلور هوكينز من خلال الشبكات الاجتماعية. حتى الآن، لم يتم الكشف عن أسباب الوفاة، ولكن تم التكهن في البداية بأنها سترتبط باستخدام المواد المخدرة. ومع ذلك، تم إعطاء نظرية ثانية: كان سيموت بنوبة قلبية، وفقًا لوزارة الصحة في بوغوتا.

في خضم التحقيقات، انتشرت الحكاية التي رواها زعيم ومغني Foo Fighters خلال مقابلة لفيلم وثائقي على Twitter. في المقطع, سمع ديف غروهل يتحدث عن الأغنية التي خصصها لصديقه لأكثر من 25 سنوات عندما سقط في غيبوبة بسبب جرعة زائدة من الهيروين. نعني «على إصلاح».

«لا أعرف ما إذا كان تايلور يعرف، ولكن في الألبوم الصوتي هناك أغنية له تسمى «On the Mend». لقد كتبتها عندما كان في غيبوبة بسبب جرعة زائدة. إنه عن تايلور. لم أخبره أبداً أنه من أجله إنها أغنية حب تتحدث عن صديق يحتضر. لقد وضعته في السجل واعتقدت أنك ستلاحظ, لكننا لم نتحدث عن ذلك أبدًا. ولا اريد ان اتحدث عن ذلك ايضا».

تايلور هوكينز والعلاقة مع المخدرات

كان عازف الطبول الراحل من فو فايترز فرشاة مع الموت في عام 2001، عندما كان عمره 29 عاما. في ذلك الوقت، تناول جرعة زائدة من الهيروين وسقط في غيبوبة لمدة أسبوعين. وقال قبل بضع سنوات إن هذه التجربة المقلقة أخذته بعيدا عن تعاطي المخدرات.

«كان هناك عام عندما أصبحت العطلات ثقيلة بعض الشيء. والحمد لله, على مستوى ما, أعطاني هذا الرجل الخط الخطأ أو الشيء الخطأ ذات ليلة, واستيقظت أفكر, «ماذا حدث الجحيم? «كانت تلك نقطة تحول حقيقية بالنسبة لي»، قال في عام 2018.

في الصورة، عازف الدرامز Foo Fighters تايلور هوكينز، الذي توفي ليلة الجمعة 25 مارس في فندق في بوغوتا، كولومبيا. الصورة: صور جيتي

في تقرير آخر، في عام 2021، شارك الموسيقي تفاصيل مفجعة عن تلك التجربة. « كنت أحتفل في لندن ذات ليلة، وبالخطأ فعلت شيئًا وغيرت كل شيء. اعتقدت أسطورة الحياة اللعينة للعيش بجد وسريع، يموت الشباب. أنا لست هنا للتبشير بعدم تعاطي المخدرات، لأنني أحببت القيام بذلك، لكنني فقدت السيطرة لفترة من الوقت وكادت أن تحصل علي».

وفقًا لتايلور، أصبح الاستيقاظ من غيبوبة حقيقة تغيرت تمامًا لحياته للأفضل. «أنا سعيد لأنه ضربني في رأسي في ذلك الوقت. كما أنني لن آخذ أي شيء بعيدًا عما فعلته أو ما مررت به، لأنه جزء من الرحلة والرحلة. أحاول أن أكون صادقًا بقدر ما أستطيع. »

ليترا دي «أون ذا ميند»

يوم آخر نجوت فيه

ليلة أخرى وحدها (Otra noche منفردا) يوم آخر نجوت فيه

ليلة أخرى وحدها

لا تدفع أي مانع أنا على ما يرام

أنا أتنفس بمفردي

أنا هنا، وأنا في حالة إصلاح

أنا هنا، وأنا على إصلاح صديقي.

أيقظني عندما تصل الساعة

أيقظني باسمي

أراك في مكان ما أسفل الخط

نحن مربوبون مرة أخرى

يوم آخر نجوت فيه

ليلة أخرى وحدها

لا تدفع أي مانع أنا على ما يرام

أنا أتنفس بمفردي

أنا هنا، وأنا في حالة إصلاح

أنا هنا، وأنا على إصلاح صديقي.

أيقظني عندما تصل الساعة

أيقظني باسمي

أراك في مكان ما أسفل الخط

نحن مربوبون مرة أخرى

أنا هنا، وأنا في حالة إصلاح

أنا هنا، وأنا على إصلاح صديقي (x2)

هل كانت أنت؟ جلس وحده، ها نحن ذا...

أغمض عينيك والبقاء لفترة

أن تأخذني إلى أين تذهب

ملف واحد نسير الميل

من يتجول في المنزل

أنا هنا، وأنا في حالة إصلاح

أنا هنا، وأنا على إصلاح صديقي (x2)

هل كانت أنت؟ جلس وحده

ها نحن ذا... (x4)

استمر في القراءة: