تنصح أولغا زوماران أولاد الأعمال الاستعراضية: «يعتقدون أن الفضيحة تعطي المال، خطوة على الأرض»

في نوفمبر 2021، تمكنت أولغا زوماران من هزيمة سرطان عنق الرحم بعد خضوعها لاستئصال الرحم؛ أي الإزالة الكاملة لرحمها. تميزت هذه الحلقة تمامًا بحياة الممثلة البيروفية، التي أصبحت الآن سفيرة لحملة «Utero بدون خجل».

بسبب حياتها المهنية الطويلة في التلفزيون البيروفي، تريد إيفا أولازو دي ميل أوفيسيوس التي تذكر إبلاغ متابعيها بأهمية الفحوصات الوقائية. وبفضل هذه، قامت أولغا بتشخيص مرض الأورام في الوقت المناسب وكان لديها فرصة أفضل للشفاء العاجل.

« أعلم أنه يمكنني أن أكون تأثيرًا على الناس، وأنهم لا يخجلون ويقومون بضواطرهم. لسوء الحظ، في وقتي لم تكن هناك لقاحات، والآن هناك لقاحات ضد فيروس الورم الحليمي البشري. لذلك أقول دائما للنساء للعمل مع الوقاية، وحضور طبيب أمراض النساء بصحة جيدة»، وعلقت في مقابلة لصحيفة لا ريبوبليكا.

حول نجاحه على شاشة التلفزيون، يضيف Zumarán أنه يعرف جيدًا أن الوسيط مثير، على الرغم من أن الشعبية والشهرة سريعة الزوال. « الشيء المهم هو أن تترك بصمتك كشخص جيد، ممثل جيد، مقدم جيد حتى يتذكرونك باعتزاز. هذا هو بالفعل في كتاب المعرض، الموسوعة كما يقولون وأنه يعطيني متعة كبيرة»، وأضاف.

ما رأيك في عرض الأولاد؟

على الرغم من أنها لم تذكر أسماء، إلا أن ملكة الجمال السابقة ادعت أنها تعرف جيدًا الجيل الجديد من الشخصيات التلفزيونية البيروفية التي تخبر الوقت، وهي نفسها التي أصبحت أخبارًا بسبب فضائحها.

«هؤلاء الرجال يعتقدون أن الحياة لن تحدث. عندما تبلغ من العمر 20 أو 30 عامًا، ترى 60 أو 70 بعيدًا جدًا ولا تعرف أنه عندما تستدير كل شيء ينتهي، مثل الوباء الذي حبسنا جميعًا. يعتقدون أن الفضيحة تعطي المال، وأنهم يوظفونك. قالوا لي: «جعل بعض الفضيحة للحصول على وظيفة،» قال.

أوصت أولغا زومران بأن يتبعوا نصيحتها: «خطوة على الأرض، والعمل، والدراسة، وتوفير أموالك؛ لا تكون مع عربات العام». كما يشير إلى أنه يمكن أن يكون لديهم متعة، ولكن مع الوعي والسيطرة: «يجب أن يكون لديك بعض الإدارة لأن هناك الكثير من الضرر لصحتك العقلية».

حياة الممثلة بالفعل خارج الخطر. (الصورة: إنستغرام)

أصعب لحظة في عام 2021

في سبتمبر من ذلك العام، أصيبت أولغا زومران بآفة ما قبل خبيثة على عنق الرحم تم اكتشافها عن طريق التنظير المهبلي. «أول ما خطر ببالي هو فكرة الموت. كنت أفكر في كم من الوقت يمكنني البقاء على قيد الحياة، يمكن أن يستغرق بضع سنوات أو أشهر فقط. لم يعاني أي شخص من عائلتي من هذا النوع من السرطان أو أي نوع آخر»، وقال للكومرسيو عندما سمع عن النتائج.

قبل هذا الإجراء، كانت ملكة الجمال السابقة قد أجرت فحصها الروتيني السنوي، حيث وجد الطبيب شذوذ وأمر بهذا الفحص الثاني الذي وسع صورة عنق الرحم وتمكن من تحديد الآفة.

بعد تقييمها، كانت مصممة على إجراء عملية استئصال الرحم التي كانت ناجحة، وبالتالي فإن السرطان موجود بالفعل خارج جسدها. وقال بعد الجراحة : «لقد أزالوا مبيضي وقناتي فالوب والرحم، ويقول لي الأطباء أن لدي تشخيص جيد للغاية، لأنهم أصيبوا بالمرض في البداية».

خضعت أولغا زوماران لعملية استئصال الرحم. (الصورة: إيسالود)

استمر في القراءة: