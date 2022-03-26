أسقطت نينيل كوندي الدعوى القضائية ضد جيوفاني مدينا بسبب الضرر المعنوي

أكد جيوفاني مدينا أن نينيل كوندي سحب الدعوى القضائية التي رفعها ضده بسبب الضرر المعنوي. بدأ هذا الصراع القانوني في يونيو 2021 وحقق تقدمًا، ومع ذلك، قرر المغني أنه لن يستمر حتى يكون هناك سلام بين الاثنين.

في يونيو الماضي، أعلنت نينيل كوندي أنها رفعت دعوى قضائية ضد جيوفاني مدينا، والد ابنها إيمانويل، بسبب التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال ضده في وسائل الإعلام، وكذلك من خلال فضح الأطفال باستمرار على الشبكات الاجتماعية والمجلات.

ومع ذلك، في المرحلة الأخيرة من الدعوى القانونية لحضانة ابنها، قررت نينيل إسقاط الدعوى حتى لا تكون هناك صراعات بينها وبين شريكها السابق الآن بعد أن حاول كلاهما العيش مع إيمانويل، كما قالت مدينا في فيرست هاند:

يعتني جيوفاني مدينا حاليًا بإيمانويل، لكنه ونينيل ينتظران معرفة كيف ستكون الحضانة مع الجملة (الصورة: Instagram/ @giovannimedinam)

في ذلك الوقت، ذكر محامو كوندي أن جزءًا من الدعوى كان بسبب التصريحات التي أدلى بها رجل الأعمال حول المغني وزواجه من لاري راموس، ومؤخرًا، لأنه أيد وربما كان مخبرًا للصحفية أنابيل هيرنانديز، التي كتبت في بحثه. علاقة إيما وسيدات المخدرات الأخرى نينيل المزعومة مع كابوس.

ومع ذلك، كشف جيوفاني أن شريكه السابق أخبره أنه رفع دعوى قضائية ضده لأنه كان «غير حكيم»، لكنه، مثله، سعى إلى السلام بين الاثنين.

بالإضافة إلى ذلك، شارك رجل الأعمال أنه لم يعد هناك وسيط بين الاثنين، حيث تحسنت العلاقة إلى درجة عدم وجود المزيد من الصفقات التي يجب إجراؤها، لكنهم ينتظرون الحكم لمعرفة كيف ستكون حضانة إيمانويل.

من ناحية أخرى، اعترفت مدينا بأن التعايش بين نينيل وابنها لا يزال «باردًا»، لكنها تأمل أن تكون هناك علاقة جيدة بينهما قريبًا حتى يتمكن إيمانويل من حضور والديه.

توقف نينيل كوندي عن رؤية إيمانويل بسبب الوباء والمشاكل التي طرحها لاري راموس (الصورة: Instagram/ @ninelconde)

«في الوقت الحاضر، كان التعايش باردًا بعض الشيء، ويجب أن يتم إنشاؤه أكثر من تلك الرابطة، ولكن هذا يحدث بالضبط مع التعايش. يجب أن نستمر في تشجيع ذلك؛ من ناحيتي، وضع الشروط اللازمة لحدوث ذلك»، قال رجل الأعمال.

في فبراير, شاركت الراقصة أيضًا أنها حاولت إعادة تأسيس علاقة عاطفية جيدة مع ابنها, ومع ذلك, إنها تدرك أن «الاتصال هو مكسور تمامًا «، لأنهم لم يكونوا وجهاً لوجه لعدة أشهر، لذلك لم يتبق شيء سوى الاستمرار في بذل كل ما هو ممكن لجعل الطفل يشعر بالراحة معه. وفقا لمدينة، في أول لقاء بين الأم والابن لم تكن هناك لحظة عاطفية لكليهما، ولكن لم تكن لحظة من التوتر.

شاركت نينيل أيضًا أنه خلال التعايش، تم الحفاظ على جو جيد بين الثلاثة منهم وشكرت والد ابنها لعدم اعتراضه على رؤيتها إيمانويل.

حول لاري راموس والأمر التقييدي الذي وضعه جيوفاني حتى لا يقترب شريك نينيل كوندي السابق من إيمانويل، أكد أنه شيء «موجود بالفعل» وسيستمر في التواجد هناك، على الرغم من أنه لا يقلق لأنه، حاليًا، الكولومبي هارب من العدالة و يمكن القبض عليه في أي وقت.

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