«بيتي هو منزلك»: كيف يعيش اللاجئون الأوكرانيون الذين تستضيفهم العائلات الإسبانية

(من مدريد، المبعوث الخاص) الحشد الغيوم السوداء في المسافة فوق سماء El Espinar وتبدأ القطرات في السقوط بوقاحة على الزجاج الأمامي. بالفعل في قاعة بلدية هذه البلدية في مقاطعة سيغوفيا الإسبانية، على بعد ساعة من مدريد، تصل إستر بشعرها المتناثر وابتسامة دافئة.

وهي واحدة من العديد من الإسبان الذين رحبوا، من خلال منظمة رسل السلام غير الحكومية، بالعائلات الأوكرانية في منازلهم. «نحن نفعل ما في وسعنا. هناك الكثير منهم في المستشفيات، جاء الكثير من المرضى من أوكرانيا وهناك حتى طفل في الاحتجاز لا نعرف ما إذا كان سيبقى على قيد الحياة. بالنسبة لنا كان الكثير من الواقع»، يعترف Infobae.

وقد فر أكثر من 3.5 مليون شخص من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، ويجد اللاجئون المأوى في المجتمعات الصغيرة في جميع أنحاء أوروبا. وفقا لبيانات من وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فإن عدد اللاجئين الأوكرانيين داخل نظام الاستقبال الإسباني هو 12،000 شخص.

جنبا إلى جنب مع زوجها وأطفالها المراهقين، فتحت إستر العلية لها - «وهو كبير جدا، لقد وضعت اثنين من الأسرة، ورف الملابس وبعض الأشياء الأخرى لجعلها مريحة» - لأم مع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات و 11 عاما. «لقد أخذناهم حتى قاموا بترتيب منزل لهم في بلدة أخرى، واحدة من تلك التي تمتلكها بعض العائلات ولم يعد أحد يستخدمها. لقد عرضوا عليهم ودفعوا لهم الكهرباء والماء والتدفئة».

أكثر من 3.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي (الصورة: فرانكو فاسولي)

«لقد كانت تجربة ليست كلها وردية اللون، بسبب الوضع العاطفي للعائلة، أشياء لم أفكر فيها. نظر الصبي البالغ من العمر 11 عامًا إلى العالم بطريقة... لمدة يوم ونصف لم يبتسم بعد، ولكن عندما رأى أننا أعددنا حقيبة ظهره للمدرسة ابتسم. أتذكر ذلك وأنا متحمس، لأنني وبخ بناتي اللواتي لا يرغبن في الذهاب وفكر هذا الصبي في المدرسة ورأى نفسه مرة أخرى لديه طفولة وحياة طبيعية. كان ذلك لا يزال ممكنًا».

يتوقف للحظة وكأنه لا يستطيع كبح جماح نفسه يصرخ: «جاءت المرأة مع حقيبة ظهر تشبه الكمبيوتر المحمول. كان لديها حياة هناك مثل حياتي».

وفجأة تتذكر: «لدي تيك توك التي أنشر فيها مقاطع فيديو مضحكة لكلبي، وأدركنا أنها كانت تتبعني قبل عام لأنها كانت مسليا من قبل شريط فيديو. من كان سيقول أنه بعد عام، كانت هذه العائلة التي تبعتني على الشبكات ستنتهي في منزلي. ما هو القدر مثل...».

تمت مقاطعة المحادثة بوصول إيغور، وهو أوكراني يعيش في إل إسبينار ووصل إلى إسبانيا في عام 2007. خلال هذا الشهر أصبح شخصية رئيسية بين قرى المنطقة من خلال العمل كمترجم فوري بين السكان المحليين واللاجئين، ومن خلال قضاء كل يوم عائلة أوكرانية واحدة على الأقل لمساعدتهم على القيام بالأعمال الورقية.

يقود إيغور وإستر الطريق إلى سان رافائيل، وهي قرية قريبة حيث يقع منزل كونشي وخوسيه لويس، واثنان من مدريد فوق 70 عامًا غادروا المدينة الكبيرة من أجل الحياة الهادئة، والذين يرحبون الآن بزوجين من الأوكرانيين: ليونيد، 66 عامًا ونوري، 64 عامًا.

«نحن لا نفهم بعضنا البعض، لذلك نحن لا نتجادل»

ليونيد, نوريد, كونشي, خوسيه لويس (مارتينا بوترويل)

تبتسم نوري بهدوء، على قدميها ترتدي نعال بقلوب. كونشي لها نفس الشيء، ولكن مع بعض طيور البطريق. في الأيام الأخيرة، أصبحوا مقربين ويتحدثون إلى تطبيق ترجمة الهاتف المحمول. يتواصلون قدر استطاعتهم. طبخت كونشي في ذلك اليوم البايلا التي تظهرها نوري بفخر على هاتفها الخلوي؛ وفي يوم آخر كان دورها لإسعاد مضيفيها بطبق من وطنها.

يقول لونيد: «لقد جئنا من خاركيف قبل أسبوع ونصف»، بينما تظهر زوجته صورة التقطتها تظهر أضرارًا في الحي الذي كانت تعيش فيه. وتضيف: «كانوا يقصفون قريبين جدا. المنزل المجاور يحتوي على فوهة في أرض صاروخ. كنا نظن أننا سأسقط قنبلة في منزلنا وأنه لن يكون لدينا وقت للمغادرة، لهذا السبب غادرنا. لعدة أيام كنا بدون تدفئة أو ماء أو كهرباء. لقد عشنا في خوف دائم».

على بعد 200 متر من المكان الذي كانوا يعيشون فيه، انفجرت جميع نوافذ مبنى مكون من تسعة طوابق. خرج بعض جيرانه لشراء الخبز ولم يعودوا أبدا: ماتوا بعد تأثير صاروخ.

لم يعتقدوا أبدًا أنهم سيضطرون إلى اتخاذ هذا القرار بمغادرة أوكرانيا. «كان الأمر صعبًا ولكنه فوري.»

نوري وليونيد (مارتينا بوترويل)

بدت الرحلة أبدية. «سافرنا بالقطار على مدار 24 ساعة إلى وارسو. كنا نقف ومزدحمة لفترة طويلة، لذلك لم نحمل الأمتعة، لأنهم أخبرونا أنه لن يأتي. ثم أخذنا طائرة إلى إسبانيا، كانت رحلة لمدة ثلاث ساعات. ووصلنا أخيرًا إلى هنا، حيث نشعر بالراحة الشديدة».

«لقد ذهب ابنها وابنتها الحامل البالغة من العمر 7 أشهر وحفيدها الصغير الآخر»، يترجم إيغور إلينا. «إنهم يخشون المغادرة بسبب المخاطر التي ينطوي عليها مغادرة البلاد في ظل هذه الظروف».

ينهار نوري في نقاط مختلفة من الحديث ويأتي ليونيد لإنقاذه، ولكن سرعان ما يصبح متحمسًا أيضًا: «أريد أن أخبر إخوتي الأوكرانيين الذين ما زالوا هناك أنهم يجب أن يستمروا في الحصول على القوة؛ نحن قلقون جدًا عليك».

«نريد فقط أن ينتهي كل شيء بسرعة، دون الكثير من الضحايا»، يبكي نوري، ويتدخل ليونيد: «قالت روسيا إننا نفس الوطن؛ الآن لا توجد عودة: نحن منفصلون إلى الأبد. هذه إبادة. إنهم يقتلون ويقتلون الناس».

تتواصل نوري من خلال تطبيق الترجمة (مارتينا بوتريلي)

في البداية لم يعرفوا أين سيعيشون أو كيف ستكون حياتهم في إسبانيا، لكنهم سرعان ما فهموا أنه مع كونشي وخوسيه لويس وجدوا الهدوء الذي كانوا يبحثون عنه. لقد تزوجا منذ حوالي 50 عاما. «و 7 آخرين من أصدقائهن»، توضح، وتعدل السترة لزوجها بحيث تبدو جيدة في الصور.

يقول كونشي وخوسيه لويس سوما: «حسنًا، اكتشفنا من خلال صديق أنهم كانوا يسألون عما إذا كان هناك أشخاص متاحون للاستيلاء ولم يعد لدينا أطفالنا يعيشون هنا، كما قلنا، يمكننا ذلك»، كما يقول كونشي وخوسيه لويس سوما، ورؤية زوجتهما تبدأ في البكاء: «أخبرنا أطفالنا في المستقبل وأننا نعتمد عليهم في كل ما نحتاجه. الحقيقة هي أننا نتوافق بشكل جيد مع نوري وليونيد. نحن لا نفهم بعضنا البعض، لذلك نحن لا نتجادل».

«نريدهم أن يكونوا قادرين على رؤية أسرهم مرة أخرى، وأن يكونوا في المنزل. نرجو أن تنتهي الحرب ويمكن أن تكون في سلام. إذا حدث ذلك لهم، ما الذي يمنعه من الحدوث لنا؟»

«عندما رن القنابل، أخبرت ابنتي أنها كانت عاصفة أو ألعاب نارية».

ليتل أليسا يلعب مع لاو

فتاة تلعب في المراعي. يأخذ كرة زرقاء وحمراء وبيضاء مفرغة ويرميها على بعد بضع بوصات. كلب يستجيب لاسم «لاو» يمسكها بأسنانها ويضعها على قدميها حتى ترميها مرة أخرى. الفتاة تضحك وتضحك.

لوس أنجلوس دي سان رافائيل هي مدينة أخرى في نفس البلدية. هناك يلتقون كاترينا مع ابنتها أولغا وصهرها فيغ وابنتهما أليسا التي تبلغ من العمر 3 سنوات فقط. وصلوا إلى إسبانيا من كييف في 12 مارس. أعطتهم عائلة تعيش في مدريد منزلهم الصيفي وغادرت شركة Lau. كما هو الحال مع نوري وليونيد، توضح كاترينا أن قرار المغادرة «كان سريعًا ولكنه صعب للغاية». «لم يكن لدي أي شك في أنني ذاهب للذهاب إلى أي مكان لمرافقة ابنتي وحفيدتي».

«في كييف ليس هناك الكثير من الضحايا حتى الآن، ولكن هناك الكثير من الأنقاض. لا نعرف كيف سيكون منزلنا عندما نعود. لا نعرف ما إذا كانت ستستمر في الوجود».

العائلة الكاملة (مارتينا بوترويل)

أولغا هي معلمة في المدرسة وتقول إن أسوأ جزء من الرحلة كان رؤية ابنتها تعاني: «كان من الصعب جدا بالنسبة لها جسديا وعاطفيا. لم يكن لدي شهية، لم آكل. ألاحظ تغييرا في بلدها، وقالت انها أكثر مغلقة، وقالت انها كانت دائما أكثر انفتاحا والآن لا»، كما تقول لأنها القوية خديها.

يتذكر أصعب اللحظات، عندما سمعت أليسا الانفجارات وارتجف «كان يهرب. انكسرت النوافذ وسألت عما يجري. كان علي أن أخبره أنها عاصفة أو ألعاب نارية لأنني لم أستطع أن أشرح له ما هو صوت القنابل».

زوجها، Faig، هو رجل عسكري سابق. «لقد عشت في حرب في أذربيجان. أعرف كيف تبدو الحرب ولكني لم أتخيل ذلك في أوكرانيا. بوتين يدمر البلاد. إنه لا يتناسب مع رأسي».

«لقد فوجئنا كثيرًا وتحركنا بمثل هذا الكرم. يحتوي هذا المنزل على مساحة خضراء كبيرة للفتاة للعب «(مارتينا بوتريلي)

لقد أمضوا ثلاثة أيام في مركز للاجئين في وارسو. يقول فيج: «لم يكن مكانًا جيدًا». «لم تستطع النوم، على الرغم من أن الطعام كان جيدًا. قررنا القدوم إلى إسبانيا لأن المناخ أكثر اعتدالًا، وليس باردًا جدًا وبالنسبة للفتاة كان أفضل. «أخذنا طائرة والحقيقة هي أننا لم نكن نعرف ما سنواجهه. لقد فوجئنا جدًا وتحركنا بمثل هذا الكرم. يحتوي هذا المنزل على مساحة خضراء كبيرة للفتاة للعب. لا يمكننا تصديق ذلك».

ولكن سرعان ما طغت على قبوله: «أعتقد أن الحرب ستذهب إلى أوروبا. لن يتوقف الأمر مع أوكرانيا. لهذا السبب يجب على العالم أن يفكر بجد. «على الجميع أن يدركوا أن هذا الرجل مجنون»، يترجم إيغور. إنهم ينظرون إلى بعضهم البعض ويومئون.

على عتبة المنزل، تشكل الأسرة المكونة من أربعة أفراد صورة. الكلب يركض. الآن، إنهم حشد من الناس.

مارتينا بوتريلي: صور

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