انتقل أكثر من 9 ملايين شخص إلى EPS أخرى، لكن مشاكل الرعاية لا تزال قائمة

Personal médico atiende a un enfermo en una unidad de cuidado intensivo NO COVID del Hospital El Tunal, el 17 de enero de 2021 de en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

في كولومبيا، تمت تصفية ما مجموعه 13 EPS في أعقاب مشاكل الفساد والموارد اللازمة لتشغيلها، لذلك تأثر المستخدمون بشدة بسبب نفاد الخدمات الصحية أو عدم وجود مكان للحصول على الأدوية.

أكد إيفان ميسا، مدير التأمين في وزارة الصحة، راديو دبليو أن التصفيات تسعى إلى تحسين الصحة في كولومبيا وإفادة المرضى الذين ينتمون إلى أحد WPS الذين توقفوا عن العمل.

وقال أيضا أنه على الرغم من قلق الكولومبيين، لن يترك أحد دون رعاية صحية ويعطي حصة من راحة البال لجميع أولئك الذين ينتظرون النقل.

أفاد العديد من الأشخاص أنه تم نقلهم إلى EPS، والتي ليس لديها تغطية في البلدية التي يعيشون فيها. لهذا، قال ميسا أن مرسوم النقل سيحدد ذلك.

في هذا الصدد، قالت ميسا إن الهدف هو أن يكون لدى الناس خيار اختيار مقدم الرعاية الصحية الذي يناسب احتياجاتهم.

وأوضح أن «مراقبة الإدارة ترأسها الهيئة الوطنية للصحة، وحتى الآن يجب أن يكون لدى EPS الرعاية اللازمة، وما هو مطلوب هو تعزيز شبكة التأمين».

قال ميسا إن هناك بالفعل 9 ملايين مستخدم تم نقلهم إلى EPS مختلفة وقال إنه كان حجمًا كبيرًا من المستخدمين.

«منذ اللحظة التي تولت فيها الوزارة تخصيص المستخدمين إلى EPS الأخرى، لدينا أكثر من 9 ملايين شخص أعيد تعيينهم إلى EPS الأخرى، مع تصفية محددة أو عمليات سحب جزئية أو تسويات طوعية. لقد كان حجمًا كبيرًا من المستخدمين الذين انتقلوا».

بعد هذا التوزيع، سيتمكن مستخدمو Coomeva EPS في التصفية من معرفة EPS التي تم تعيينها لهم عن طريق إدخال الشركات التابعة لـ Consulta المعينة إلى EPS S الأخرى. وفي المقابل، يجب على EPS المتلقي توصيل شبكة الخدمات الصحية المتاحة لمستخدميها، وكذلك قنوات الرعاية.

«من المستحسن، من أجل تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، العضو المساهم أو رب الأسرة الاتصال EPS المعين وتحديث بياناتهم الأساسية ومجموعة أسرهم»، أكد مدير التأمين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

مبلغ الديون التي تحتفظ بها EPS Coomeva، التي دخلت للتو في عملية التصفية، ما يقرب من 837 مليون بيزو مع العيادات والمستشفيات في البلاد، وهي حسابات يجب حلها خلال عملية تصفية الكيان الصحي.

بالنظر إلى قرار هيئة الإشراف على الصحة، تتوقع جمعيات المرضى أن يؤخذ في الاعتبار أن المرضى الذين سيتم نقلهم، في الغالب، يعانون من أمراض خطيرة.

وفقًا للجمعية الكولومبية للمستشفيات والعيادات (ACHC)، التي تجمع أكثر من 300 IPS، بلغت ديون Coomeva لهذه المؤسسات اعتبارًا من يونيو 2021 أكثر من 554 مليون دولار. 73٪ كانت محفظة متأخرة.

وفقًا لمعلومات هيئة الرقابة، فإن Coomeva لديها التزامات تقارب 1.7 تريليون دولار، أي أن EPS لديها مستوى دين يبلغ 1.6 ضعف قيمة الأصل. وقال البنك إن «هذا يمثل فجوة قدرها 204.23 مليار دولار في الأسهم الكافية والخسائر التراكمية التي تتجاوز مليار بيزو».

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت النقابة تنبيهًا لوزارة الصحة عن طريق رسالة تدعو فيها إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحل الوضع الذي لم يتم حله على الرغم من المحاولات المتكررة للحوار.

أعلنت التصفية قبل يومين من قبل هيئة الرقابة على الصحة، لمدة 4 سنوات، في الواقع، تحت مراقبة خاصة، لكن كوميفا لم تتخذ تدابير Supersalud.

قال الكيان: «Coomeva لا تفي بالشروط المالية والملاءة المالية، مع الحد الأدنى لرأس المال ومؤشرات الأسهم المناسبة»، لأنه خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2021، سجلت كوميفا خسائر قدرها 190,219 مليون دولار.

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