ميامي وكوسكو، المدينتان التي سافر فيها البيروفيون أكثر من غيرها في عام 2021

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Despegar، شركة السفر الرائدة في أمريكا اللاتينية، كانت الولايات المتحدة الوجهة المفضلة للبيروعندما يتعلق الأمر بالسفر والتخطيط لعطلاتهم خلال عام 2021. تصدرت خمس مدن أمريكية الترتيب في أفضل 10 وجهات دولية.

«ميامي هي وجهة تظهر دائمًا في تفضيل البيروفيين لمجموعة متنوعة من مناطق الجذب السياحي، مما يجعلها مثالية للسفر مع العائلة والزوجين والأصدقاء. من ناحية أخرى، منذ إعادة تنشيط الرحلات الجوية الدولية، سافر أكثر من 17000 بيرو إلى أورلاندو وفي عام 2021 وحده، نما الاهتمام بالسفر إلى تلك الوجهة بأكثر من 70٪، مما وضع نفسها كثاني مدينة مفضلة في هذا البلد»، قال إينيس هوشستادتر، البلد مدير Despegar لبيرو والإكوادور وكولومبيا.

«كانت Tumbes و Piura الوجهات المحلية الأسرع نموًا في العام الماضي. وذلك لأن العديد من المواقع المختارة التي توفر اتصالاً بالطبيعة والمساحات المفتوحة. أما بالنسبة للأنشطة، فكانت الجولات المفضلة هي جولات المدينة، وماتشو بيتشو، وكولكا كانيون، وباسيو أ لا هواكاتشينا، وباركي دي لاس أغواس في ليما».

كانت المدن الأكثر زيارة في عام 2021:

- ترتيب الوجهات الدولية:

1. ميامي

2. كانكون

3. أورلاندو

4. نيويورك

5. فورت لودرديل

6. بونتا كانا

7. مدريد

8. قرطاجنة

9. مكسيكو سيتي

10. لوس أنجلوس

- ترتيب الوجهات الوطنية:

1. ليما

2. كوسكو

3. بيورا

4. أريكيبا

5. تارابوتو

6. إكيتوس

7. تومبيس

8. تشيكلايو

9. تروخيو

10. بوكالبا

الاحتفالات والإقامة

وأفاد التقرير عن تفضيل السفر في أيام العطل أو العطلات مثل عيد الفصح والعطلات المدرسية والعطلات الوطنية وعيد الميلاد ونهاية العام. أيضًا، خلال الربع الثاني، كان هناك اهتمام كبير بزيارة المدن في الولايات المتحدة مثل واشنطن أو هيوستن أو دالاس، والتي لم تكن عادةً الأكثر اختيارًا في أوقات ما قبل الوباء.

فيما يتعلق بالإقامة، يتراوح اتجاه الوجهات المحلية بين 3 و 5 أيام، والسفر الدولي، من 5 إلى 7 لشواطئ أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي؛ و 15 إلى 30 للولايات المتحدة وأوروبا.

«يسعدنا جدًا أن نرى أن الاهتمام بالسفر وزيارة وجهات جديدة لا يزال سليمًا. نحن متفائلون بشأن ما هو قادم ونأمل أن يعود المزيد والمزيد من المسافرين إلى هذه العادة الرائعة «، اختتم المدير القطري لشركة Despegar في بيرو والإكوادور وكولومبيا.

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