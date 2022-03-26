انتقد موني فيجناري أوجينيو ديربيز لانتقاده قطار المايا: «في ذوق سيء للغاية»

قبل بضعة أيام، ظهرت مبادرة سيلفامي ديل ترين على الشبكات الاجتماعية، حيث أظهر أوجينيو ديربيز مع مشاهير آخرين مثل ناتاليا لافوركيد أو كيت ديل كاستيلو خلافهم من خلال مقاطع الفيديو حول بناء القسم 5 جنوب قطار المايا، بحجة أنه سيكون تؤثر بشكل كبير على النظام البيئي للمكان.

بالنظر إلى ذلك، قررت Mhoni Vidente إعطاء وجهة نظرها وكان من قناتها على YouTube أن المنجم صرخ بلا رحمة. ولاحظت ديربيز أن رأيها لا أساس له من الصحة لأنه لا يقيم حاليًا في البلاد.

«يبدو لي أوجينيو ديربيز الذي لا يعيش في المكسيك في ذوق سيء للغاية، كارثي يضيف، إنه غير ذي صلة»، بدأ يقول.

وبالمثل، أشار «الرائي» إلى أن هذا لم يعد الوقت المناسب للانخراط في النشاط، لأنه إذا أراد كل من بطل الرواية في عائلة P.Luche والفنانين الآخرين المعنيين إنقاذ الكوكب، فقد كان أو كان يجب أن يكون قبل عدة عقود.

انتقد Mhoni Visionary المشاهير (الصورة: Instagram @mhoni1)

«يوجينيو ديربيز يخرج في بداية الفيديو... أوه، حسنا، كل رجل خيالي هناك... فقير... هو سخيف جدا بالنسبة لي. آمل أن تكون مصلحة الضرائب وراءهم. كانوا سيشاهدون ذلك قبل 30 عامًا، قبل أن يقاموا الفنادق ويقتلون الغابة. قطار المايا قادم لإنقاذ هذا الغطاء النباتي».

وبالمثل، أوصى Mhoni Vidente لـ Eugenio Derbez وجميع المشاركين السمعي البصري أنه إذا أراد المساعدة، فيجب عليهم الذهاب إلى أماكن في البلد حيث يحتاج الناس إلى الدعم.

وقال «اذا اردتم ان تفعل شيئا، ساعدوا الناس، اذهب الى مجتمعات السكان الاصليين فى تشياباس، فى تاباسكو، فى يوكاتان، توقف وبصرف النظر عما يحدث فى الغابة».

كجزء من اليوم العالمي للمياه، تم الإعلان عن مبادرة Sélvame del Tren على الشبكات الاجتماعية. من بين مجموعة الشخصيات العامة التي انضمت إلى الحركة، يبرز بعض الذين تحدثوا سابقًا لصالح قضايا أخرى.

انضم المشاهير إلى حملة «سيلفامي ديل ترين» (الصور: لقطة شاشة/يوتيوب)

وبهذا المعنى، تحدث أوجينيو ديربيز وعمر تشابارو وآنا كلوديا تالاركون وروبين ألباران وناتاليا لافوركيد وباربارا موري وكيت ديل كاستيلو ضد مشروع لوبيز أوبرادور الضخم من شبكاتهم الاجتماعية.

واضاف «نحن لسنا خصومه. وقال ألباران، مطرب مقهى تافبا: «نحن مكسيكيون ونريد الحياة لنا جميعًا».

في السمعي البصري حيث يظهر أوجينيو ديربيز، يمكنك أن ترى الممثل الكوميدي جادًا تمامًا، حيث يتحدث مباشرة إلى الكاميرا.

«تي هو قطار المايا يدمر الغابة، تراثنا الطبيعي»، وقال انه بدأ يقول.

في وقت لاحق, أضافت ناتاليا لافوركيد أن المنطقة كانت تتعرض لإزالة الغابات ولاحظ Arturo Islas أن هذه المنطقة هي أطول نظام نهر تحت الأرض على هذا الكوكب.

تم تقديم مطالبات المشاهير بسبب تعديل القسم 5 من القطار (الصورة: إليزابيث رويز/CARTOSCURO.COM)

«نحن نأخذ منازلهم من آلاف الأنواع المحلية، ونحن نأخذ منزلنا. نحن بحاجة إلى أدغال لدينا، نحن بحاجة إلى أنهارنا، cenotes لدينا، مياه الحياة «، لاحظ مترجم هاستا لا رايز.

بالإضافة إلى ذلك، أخبر روبرتو روخو الرئيس أنه ليست هناك حاجة للاندفاع وتدمير كل التنوع البيولوجي في المنطقة.

وقال «الرئيس، ليس هناك عجل، وسوف يمر امتداد من خلال الأنهار تحت الأرض والكهوف وcenotes، وهو نظام بيئي فريد من نوعه والأكبر في العالم».

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