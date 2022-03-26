المكسيك والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات لمكافحة الصيد غير المشروع وحماية النظم الإيكولوجية البحرية

Una tortuga caguama es captada atorada en una red de pesca en aguas cercanas a Playa San Lázaro, en Baja California Sur, México. Centro para la Diversidad Biológica via Reuters. ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO. NO VENTA. NO ARCHIVO.

كانت حماية النظم الإيكولوجية البحرية المهددة بالتلوث البلاستيكي والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم أحد الموضوعات التي استعرضتها مونيكا مدينا، مساعدة وزيرة خارجية الولايات المتحدة لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية، خلال عملها. زيارة لمدة ثلاثة أيام إلى المكسيك التي انتهت يوم الجمعة.

كان مدينا في مكسيكو سيتي في الفترة من 23 إلى 25 مارس للاجتماع مع وزيرة البيئة والموارد الطبيعية (سيمارنات)، ماريا لويزا ألبوريس؛ رؤساء المدعي العام الاتحادي لحماية البيئة (بروفيبا)، بلانكا أليسيا مندوزا؛ من اللجنة الوطنية ديل أغوا (كوناغوا)، جيرمان مارتينيز سانتويو، واللجنة الوطنية للمحميات الطبيعية المحمية (كونانب)، آدان بينيا فوينتيس.

وأوضحت سفارة الولايات المتحدة في المكسيك أن هذه الاجتماعات ناقشت، من بين قضايا أخرى، الحفاظ على البيئة البحرية وحماية النظم الإيكولوجية الهشة والأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك فاكويتا وتوتوابا.

(الصورة: تويتر/ @SciDiplomacyUSA)

وأثنت مدينا على عرض المكسيك لحديقة Revillagigedo الوطنية لتكون جزءًا من شبكة المناطق البحرية المحمية في الممر البحري الاستوائي الشرقي وقبولها من قبل أمانة الممر.

والتقى أيضا مع وزير البحرية (سيمار)، خوسيه رافائيل أوخيدا، وقادة اللجنة الوطنية للاستزراع المائي ومصايد الأسماك (كونابيسكا) والمعهد الوطني لمصايد الأسماك (Inapesca)، الذين تناول معهم مشكلة غير قانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة وهو ما يهدد سبل عيش المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الأرصدة السمكية المستدامة من أجل الدخل و الأمن الغذائي.

واجتمعت المسئولة الامريكية مع وكيلة وزارة الشؤون متعددة الاطراف وحقوق الانسان مارثا ديلجادو التى ناقشت معها قضايا مثل حماية الكوكب والحفاظ على الطبيعة والقيادة المسؤولة فى القضايا الاقليمية والعالمية مثل ازمة المناخ.

مازاتلان، سينالوا، 09MARZO2010.- اعترضت الولايات المتحدة على استيراد الروبيان المكسيكي الذي سيطبق في 20 أبريل من هذا العام. وفقا للسلطات الأمريكية، فإن التقنية المستخدمة لصيد هذه القشريات لا تحمي السلحفاة البرية. لا ينطبق هذا التقييد على الروبيان المنتج في المفرخات. في صورة الأرشيف قارب Tarola الذي جمع 1200 كيلوغرام في أربعة أيام. الصورة: فيكتور هوغو أوليفاس/مناقشة SINALOA/CUARTOSCURO.COM

اجتماع آخر، ناقش مدينا مع مدير وكالة الفضاء المكسيكية (AEM)، سلفادور لانديروس، تعميق وتعزيز التعاون الفضائي الأمريكي مع المكسيك.

وقعت المكسيك اتفاقيات أرتميس في عام 2021، وانضمت إلى الدول في جميع أنحاء العالم للالتزام باستكشاف الفضاء المستدام والسلمي والمسؤول.

وبالإضافة إلى ذلك، قادت مدينا مناقشة مائدة مستديرة مع النساء العاملات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أشارت فيها إلى أن الفرص الإضافية للمرأة في تلك المجالات مهمة للنهوض بالعلوم في كل من المكسيك والولايات المتحدة.