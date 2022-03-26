«Masterchef Celebrity»: استيوار جي ومانويلا غونزاليس فوجئوا بسوشي قشور لحم الخنزير

يواصل «Masterchef Celebrity» مفاجأة الطهاة الذين واجهوا في التحدي السابق تحديًا في أزواج تهدف إلى إنقاذ بعض المشاركين من ارتداء المئزر الأسود اللعين الذي للأسف راميرو وباميلا؛ ماريا تي وناتاليا؛ مانويلا وأكو، وثنائي تشيتشو كارلوس لم ينجو من ارتدائه على صدرهم، يوم الجمعة إذا أتيحت لهم الفرصة للفوز بشوق دبوس الحصانة.

مرة أخرى، كانت عايدة موراليس، التي أطلق عليها زملاؤها في الفريق اسم «ملكة تشونكولو»، هي البطل في اختيار الأزواج الذين تنافسوا يوم الجمعة للفوز بدبوس الحصانة لتأمين مكانهم في المسابقة لمدة أسبوع آخر وإظهار أنهم يستحقون مع استعداداتهم مواصلة التقدم في اللعبة.

قال كارلوس بايز: «جميع الموضوعات تنظف لرؤية الملكة للمساعدة، أي بالركوع والغناء، وكل شيء».

كانت إحدى خصائص هذا التحدي هي أن الأزواج كان يجب أن يتكونوا من مشارك يرتدي مئزر أسود وآخر مع مئزر أبيض، لتحقيق التوازن بين القوى.

قالت الممثلة ناتاليا راميريز، التي ترتدي مئزر أسود: «أنا هادئ لأنه مع أي شخص في المطبخ، نحن جميعًا قريبون جدًا».

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هذه هي الطريقة التي تم بها تشكيل الأزواج، الذين اختارتهم الممثلة: راميرو مع عايدة بوسا؛ أكو بيريز مع إيزابيلا؛ ناتاليا مع توستاو؛ مانويلا مع إستيوار جي؛ ماريا تي مع كارولينا غوميز؛ باميلا مع كريستينا؛ كارلوس بايز مع كوروزو وتاتان ميخيا مع شيتشو أرياس. كان لدى الجميع الوقت المحدد لتقديم استعداداتهم في 60 دقيقة بشرط واحد: لإقران مكونين تم تعيينهم من قبل «ملكة تشونشولو» لإحدى العلامات التجارية الراعية.

بعد تسليم المكونات من قبل عايدة موراليس، بدأ المشاهير في تنفيذ استعداداتهم. في هذه المناسبة، حضر فقط نيكولاس دي زوبريا وخورخي راوش، الذين قدموا جولة في كل محطة من محطات المطبخ لمراجعة ما كانوا يفعلونه.

هناك وجدوا العديد من الأشياء المثيرة للاهتمام، واحد منهم اكتشفه خورخي راوش عندما مر عبر محطة باميلا وكريستينا، الذين اختاروا إعداد مع قاعدة لحم البقر المتن، لذلك أخبرتهم هيئة المحلفين أنه يجب عليهم البدء في تنفيذ طبقهم مرة أخرى لأن اللحوم المختارة لم تكن بحاجة إلى أن يتم طهيها كثيرًا.

قدمت باميلا وكريستينا أغلى السالسا في Masterchef Celebrity على أساس المتن. مأخوذة من قناة RCN مباشرة.

في محاولة لإنقاذ إعداده، قال راوش مازحا أن المشاركين سيقدمون أغلى السالسا في تاريخ البرنامج بأكمله. من جانبه، أضاف نيكولاس دي زوبيريا: «إنهم يستخدمون الخاصرة لصنع صلصة، أراهم بيتزا للغاية».

لعبت إحدى اللحظات الفكاهية تاتان ميخيا وشيتشو أرياس، الذين قطعوا إحدى الصلصات التي كانوا يعدونها أثناء تقديمهم لشرح طبقهم خلال الزيارة الموسمية التي قام بها الشيف نيكولاس دي زوبيريا وخورخي راوش، الذي طلب منه تقديم عرض مشابه ل الحلقة السابقة.

شيتشو أرياس، لدفاعه عن إعداده مع تاتان ميخيا أمام القضاة، دعه يقطع السالسا. مأخوذة من قناة RCN مباشرة.

قال شيتشو: «ذهبت للدفاع عن 'tatanism' وتركت كريم الحليب ينبض»، بينما كان يدافع عن طبقه، يتدخل تاتان ميخيا هناك، الذي يذكر بضحك: «أن tatanism، لا أعرف ماذا، إذا كان يعمل... juep$٪ وتم قطع كريم بلدي... كل شيء تضرر، كان لدينا 10 خطط وجميع 10 ذهب خطأ. »

لقد حان الوقت لتقديم العروض، وكان الطبق الذي جذب انتباه الطهاة هو الطبق الذي أعدته مانويلا غونزاليس وإستيوار جي، والذي أطلقوا عليه اسم «Suchicharrón»، والذي تألف من شيشارون سوشي، مع المايونيز ومسحوق chicharrón داخل ماكي. تمكن الزوجان من أخذ دبوس المناعة الذي طال انتظاره.

قال نيكولاس دي زوبيريا: «إنه أمر مذهل، ولفة جيدة، والأرز في لفة السوشي أهم شيء، يحترم الجرانيت أنه عندما تعض تشعر بكل جرانيت، محنك جيدًا، الكثير من القوة».





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