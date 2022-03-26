توفي البحرية بعد إطلاق النار عليه من قبل شريكه في بوينافينتورا

Imagen de archivo fechada el l 7 de noviembre de 2018, que muestra a Infantes de marina de la Armada de Colombia. EFE/Ernesto Guzmán Jr /Archivo

توفي أحد مشاة البحرية من كتيبة نهر مشاة البحرية الرابعة والعشرين بعد أن أصيب برصاصة، على ما يبدو عن طريق الخطأ، من قبل أحد زملائه. وقعت الأحداث بعد ظهر يوم 24 مارس في الكتيبة الواقعة في ميناء بوينافينتورا، فالي ديل كاوكا.

وقد أطلق سلاح أحد زملائه في الصف النار على العازل البالغ من العمر 19 عاما، المعروف باسم خوسيه لويس آرسي زامبرانو، وأصيب بجروح خطيرة.

وفقا لمعلومات من البحرية الكولومبية، بمجرد وقوع الأحداث، رتبت المؤسسة وسائل لإجلائه إلى عيادة في مدينة بوينافينتورا، فالي ديل كاوكا، حيث وصل للأسف دون علامات حيوية.

وأكدت البحرية الكولومبية أن التحقيقات المعنية تجري بالفعل لتحديد دوافع الجريمة. كما ذكرت أنها ستقدم جميع المعلومات اللازمة التي تطلبها السلطات المختصة.

كما ذكرت المؤسسة أن البحرية المتورطة في وفاة خوسيه لويس آرسي زامبرانو تتلقى الدعم من Naval Health.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاة البحرية، الذي كان من مواليد بارانكويلا، أتلانتيكو، كان يؤدي خدمته العسكرية لمدة أحد عشر شهرا في كتيبة نهر مشاة البحرية الرابعة والعشرين في بوينافينتورا، فالي ديل كاوكا.

من المعروف حتى الآن أنه بمجرد انتهاء الأعمال العاجلة، وهو إجراء يتم تنفيذه بعد وفاة شخص ما، سيتم نقل جثة البالغ من العمر 19 عامًا إلى بارانكويلا، حيث ستقوم عائلته بالدفن.

وقالت المؤسسة البحرية في وقت لاحق: «تأسف البحرية الكولومبية بشدة لوفاة المارينز خوسيه لويس زامبرانو آرسي وتقدم تعازيها العميقة، أثناء إجراء التحقيقات ذات الصلة وإجراء مرافقة نفسية اجتماعية لأقارب ورفاق وأحباء بطل الوطن هذا». حدث في كتيبة نهر مشاة البحرية رقم 24.

سجن البحرية لابتزاز الأموال من الكاهن في غرناطة، ميتا

تم إرسال جندي بحرية إلى السجن بتهمة جريمة الابتزاز. هذا هو برايان إستيفين باراغان كارو، 18 عاما، الذي ارتكب الجريمة خلال إجازة.

أصدرت محكمة ضمان في غرناطة، ميتا، مذكرة توقيف داخلية ضد مشاة البحرية وشخص آخر تم تحديده على أنه أوريل ديفيد مايا تيرادو البالغ من العمر 23 عامًا.

يبدو أن هذين الرجلين اللذين تم إرسالهما إلى السجن سيكونان مسؤولين عن مطالبة كاهن من غرناطة بدفع خمسة ملايين بيزو حتى لا يضر بسلامتهما الجسدية.

تم عرض الحقائق، التي يجري التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام، بينما كان برايان إستيفين باراغان كارو، الذي يعمل كجندي من مشاة البحرية في جزيرة سان أندريس، على تصريح مُنح بين 25 يناير و 8 فبراير من هذا العام.

وفقًا للعملية، بدأت المطالب الاقتصادية غير القانونية التي قدمها باراغان بصحبة شريكه في 28 يناير، بعد ثلاثة أيام من وصول مشاة البحرية إلى السكان المعنيين.

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