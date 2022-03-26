خورخي مونتويا لمراقبي منظمة الدول الأمريكية: «إذا كنت ترغب في مشاهدة مناظرة vacancia، قم بتشغيل التلفزيون الخاص بك»

تحدث برلماني التجديد الشعبي، خورخي مونتويا، ضد مراقبين من الأمم المتحدة الأمريكية (OAS) حضور مؤتمر الجمهورية لمشاهدة النقاش حول اقتراح شاغر ضد الرئيس بيدرو كاستيلو، والذي سيقام بعد ظهر يوم الاثنين 28 مارس.

وبهذا المعنى، استخدم المتحدث باسم الحزب السماوي شبكاته الاجتماعية للتعبير عن رفضه لتدخل منظمة الدول الأمريكية في التزام «غير مرغوب فيه».

«إنني أخاطب منظمة الدول الأمريكية وممثليها الذين يحاولون التدخل في عملية داخلية بحتة لسياستنا البيروفية. إذا كنت ترغب في مشاهدة النقاش حول الشاغر الرئاسي الوشيك، فقم بتشغيل التلفزيون الخاص بك ووضعه على قناة الكونغرس وإلا يمكنك مشاهدته على الإنترنت أيضًا. الامتناع عن طلب دعوتهم حيث يكونون غير مرغوب فيهم»، قال مونتويا على حسابه على تويتر.

انتقد عضو الكونغرس مرة أخرى منظمة الدول الأمريكية بتذكيرهم بأنهم لم يتدخلوا عندما طُلب منهم عقد جلسة استماع في سياق الشكاوى من قبل تزوير انتخابي مزعوم خلال الجولة الثانية من قبل بيرو ليبري. وقال «لقد حظوا بالفعل بلحظتهم عندما طلب منهم الحضور ورفضوا».

المزيد من أعضاء الكونغرس ضد

أدريانا توديلا - عضو الكونغرس في أفانزا بايس

وأعربت أدريانا توديلا عضوة الكونغرس في أفانزا بايس عن أسفها لأن منظمة الولايات المتحدة «تفسح المجال لمرحلة تسعى إلى نزع الشرعية عن العملية الدستورية وتخويف التمثيل الوطني».

«من المثير للقلق أن المسؤولين في منظمة الولايات المتحدة يعطون أنفسهم لمرحلة تسعى إلى نزع الشرعية عن العملية الدستورية وتخويف التمثيل الوطني. النقاش والتصويت علنية. يمكن رؤية جلسة يوم الاثنين من قبل أي شخص من أي مكان في العالم»، وكتب على تويتر الخاص به.

أليخاندرو موانانتي - عضو الكونغرس للتجديد الشعبي

وعلق المتحدث المناوب باسم التجديد الشعبي، أليخاندرو مونيانتي، بأن كلا من منظمة الدول الأمريكية ولجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) لا ينبغي أن تقلق بشأن ممارسة الكونغرس «لحقه المشروع في السيطرة السياسية».

«نحن متمسكون بالدستور وقواعد الكونغرس. نحن نعلم أنهم يفعلون ذلك لإضعاف معنويات أعضاء الكونغرس قليلاً. إنها استراتيجية سياسية نرفضها. إذا كانوا سيأتون، دعهم. نحن لسنا خائفين من منظمة العمل الأمريكية. نحن لا نفعل شيئًا خاطئًا»، قال موانانتي على قناة N.

أعضاء الكونغرس لصالح

مارثا مويانو - عضو كونغرس قوة الشعب

وأشار مويانو إلى أنه من «حق» السلطة التنفيذية دعوة أعضاء منظمة الدول الأمريكية لحضور الجلسة العامة يوم الاثنين. ومع ذلك، حدد أن دخول المشرفين على هذه المؤسسة يجب أن يوافق أولاً من قبل رئيسة الكونغرس، ماريا ديل كارمن ألفا.

«إنه حق لدى السلطة التنفيذية ويطلب من البرلمان منحه التسهيلات. إنه قرار يجب أن يتخذه رئيس الكونغرس. وقال المشرع للصحافة «اننى افهم انه سيتعين عليكم الاجتماع مع الناطقين باسمهم لاتخاذ قرار».

دييغو بازان - عضو الكونغرس في أفانزا بايس

ورحب بازان بحقيقة أن مجموعة من مراقبي منظمة الدول الأمريكية أشرفت على وظيفة الكونغرس أثناء مناقشة الشواغر الرئاسية والتصويت.

«رأي أحد الناس هو أنني أوافق على أن المراقبين من منظمة الدول الأمريكية يذهبون، يجب أن نفهم أن هذا قد حدث بالفعل وأنه من حقه المشروع أيضا أن يطلب الرئيس ذلك. واتوقع ان يقوم مراقبو منظمة الدول الأمريكية بعملهم حقا».

استمر في القراءة







